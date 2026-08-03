Путин приоткрыл люк: почему эта неделя стала фатальной для Запада Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Зеленский, Трамп и Стармер завязли в дне сурка, пока биржи падают, а Армия России идёт вперёд. 2 августа, 21:25 Зеленский и Трамп: два брата-лузера, которые не дождались перемоги. Обложка ©

Некоторые патологически лживые нетоварищи старательно пытались превратить уходящую неделю в неделю сурка.

Один заявлял, что потерь у его режима нет, настолько, что ещё пять тысяч воскресли. Рассказывал, как он перемогает и осталось совсем чуть-чуть до окончательной перемоги. И одновременно пытался попрошайничать ракеты для «Пэтриотов» и совсем немножко денег — миллиардов 50–70, больше ему не съесть. Себе, и жене, и Ермоше.

Второй такой же, разлучённый в младенчестве брат-близнец Зеленского (примерно как Шварценеггер и Де Вито), рассказывал, что он опять полностью уничтожил Иран, ещё несколько раз за неделю (общая численность побед над Ираном уже превысила 60 штук). Иранцы опять приползли на коленях, умоляя не добивать их, а он смилостивился и решил пока не уничтожать их цивилизацию (он просто добрый, а не то, что все подумали, что у него больше боеприпасов нет, да и с деньгами на продолжение войны туго).

Но день сурка всё же не получился. Потому что, хотя оба врали уже привычную нам ахинею, в реальности ситуация для обоих с прошлого раза существенно ухудшилась.

Киевский режим потерял сотни АЗС, подвижный состав железных дорог в значительной части уничтожен, а морская блокада привела к полной остановке экспортно-импортных операций на море. Как говорят в Одессе, «ша, уже никто никуда не плывёт!». Ни оружие вна, ни зерно вовне. В результате сельское хозяйство прекратило существование, урожай не убирается (ибо его невозможно продать), а ГОКи остановлены, потому что их продукцию невозможно вывезти.

Маленький наркоманский Зеленский эскалировал, эскалировал, да не выэскалировал. Ещё неделю — и Россия обязательно сдастся. Нужно просто потерпеть. Деньги придут вам по имейлу.

Для Дональда Ветрослова ситуация также ухудшилась по сравнению с прошлым циклом. Ракет осталось ещё меньше, Конгресс провалил голосование по дополнительному финансированию войны, ещё несколько американских баз уничтожено, ещё больше американских солдат погибло, ещё меньше нефти в резервах осталось. И даже брокерские роботы, торгующие на фондовых биржах, выставили коэффициент «реагировать на слова Дональда» существенно уменьшенным (они всё же обучаемые, в отличие от Зеленского и Трампа).

Как показывает практика, стратегия «Продолжать врать, что всё хорошо» нигде не работает. Игнорирование реальности больно наказывается — реальность бьёт ключом по голове, преимущественно гаечным.

В этом недавно убедился и Кир Стармер, став четвёртым премьер-министром Британии, покинувшим свой пост за время СВО. Никогда британцы не жили так плохо, как при Путине.

Тем временем фондовые рынки продолжает штормить. Японский центробанк для спасения падающей иены вынужден выходить с интервенциями и продавать доллары десятками миллиардов. Поскольку ЗВР у них почти нет, то они вынуждены сбрасывать находящиеся на балансе американские «трэжерис». Что создаёт дополнительное давление на американский долговой рынок — там доходность по десятилетним долговым обязательствам уже выше пяти процентов (что хуже, чем в кризисном 2007 году).

Продолжается падение южнокорейской фондовой биржи. За полтора месяца она просела почти пополам — и там тоже понадобились срочные интервенции и вмешательство государства, чтобы удерживать рынок от продолжения падения уже нерыночными методами (остановкой торгов, выкупом акций и прочими государственными интервенциями).

Всё это тесно связанные с американским фондовым рынком процессы, оказывающие на него дополнительное давление. А на самом американском рынке продолжается падение акций «СпейсИх» и штормит ИИ-компании, которые не показывают прибыльности (спойлер: и не могут её показывать).

В целом ситуация напоминает корову в бомболюке. Она всё больше раскорячивается, мыча: «Всё хорошо», а сидящий в кабине Путин говорит: «Так я ещё пока полностью люк и не открыл».

Авторы Александр Роджерс