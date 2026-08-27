Кара за детей Кубани: 258 «Гераней» и С-400 разрядили Patriot и обрушили мощь на Киев, заводы и порты Оглавление Киев и область: горят склады с БПЛА и опустошение Patriot Запорожье и Кривой Рог: под атакой металлургия и НПЗ Одесская область: уничтожение черноморских портов Жалобы Зеленского: у Украины нехватка ПВО В ночь на 27 августа Россия нанесла удары по объектам, работающим на ВСУ. Разрушены склады, заводы, порты. Это был удар возмездия за последние атаки ВСУ по городам и мирным жителям России, при которых погибли дети. Карта и подробности — на Life.ru. 27 августа, 08:16 7563 7563 Кременчуг, «Запорожсталь» и порты Одессы горят после 258 ударов возмездия. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине. Воздушные силы противника сообщают, что это были ракеты, в том числе баллистические, которых боится Владимир Зеленский, и минимум 258 БПЛА.

— «Герани» ночью отработали мощно, — прокомментировали в Министерстве обороны Российской Федерации минувший удар.

Киев и область: горят склады с БПЛА и опустошение Patriot

В Киеве поражён цех по сборке БПЛА. Здесь выпускались беспилотники с искусственным интеллектом «Хорнет». Ещё одна атака была на офисно-складской комплекс «Сан-парк». В Министерстве обороны заявили, что здесь хранились FPV-дроны и наземные станции управления.

В Борисполе после удара горит офисно-логистический комплекс «Александровский». Это было место хранения комплектующих для БПЛА большой и средней дальности.

Кадры из Киева показывают, что Украина всё-таки получила перехватчики для ЗРК Patriot. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что часть ударов наносилась для того, чтобы разрядить украинскую систему ПВО.

— Украина буквально на этой неделе получила очередную небольшую партию ракет для Patriot. И Россия практически сразу заставила киевскую ПРО потратить девять PAC-3, при этом не использовав против Киева ни одного «Искандера-М». То есть вопрос уже не в том, сколько сегодня сбили. Вопрос — сколько ракет осталось в магазинах Patriot после сегодняшней ночи, — пишет Лебедев.

По его словам, для того чтобы разрядить Patriot, использовались модифицированные ракеты от ЗРК С-400.

— Модифицированные ракеты С-400 перехватывать заметно проще, чем «Искандеры-М» или тем более «Цирконы». Получается довольно неприятный размен: Россия отправляет средства, которые может позволить себе использовать как первый эшелон атаки, Украина отвечает наиболее ценными и дефицитными противоракетами, — объяснил Лебедев.

Он отметил, что если одной из целей сегодняшней атаки было истощение украинской ПВО, то ближайшие 72 часа наиболее опасны для Украины.

Запорожье и Кривой Рог: под атакой металлургия и НПЗ

По данным Министерства обороны, атакованы металлургические предприятия в Запорожье и Кривом Роге.

— Интересны повторные удары по украинской металлургии. За последние недели удары пришлись как минимум по «Запорожстали» и «ArcelorMittal Кривой Рог». В последнем случае компания подтверждала повреждение энергетического и доменного производства с частичной остановкой процессов, — пишет «Военная хроника».

Спутники NASA фиксируют пожары на территории металлургического предприятия ArcelorMittal в Кривом Роге. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

В городе Кременчуг поражён нефтеперерабатывающий завод. В МО РФ заявили, что с него осуществлялась поставка топлива для украинских войск.

— Кременчугский НПЗ — тоже второй заход за две недели. Показательна формулировка: завод работал ещё и на перевалку нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа. Своей переработки уже не хватает — возят чужое. Возили, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Одесская область: уничтожение черноморских портов

Один из ударов в Одесской области пришёлся по порту «Рени». Он использовался для разгрузки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В портах Одесса и Черноморск уничтожены 24 хранилища, где находились военные товары.

Также поражены объекты энергетики, работающие на порты и другую транспортную инфраструктуру, используемую противником.

Последствия ударов ВС РФ по объектам на Украине. Видео © Telegram / SHOT

Жалобы Зеленского: у Украины нехватка ПВО

Владимир Зеленский подтвердил, что по Украине били баллистическими ракетами и БПЛА. Он пожаловался, что для сопротивлению России нужно больше средств противодействия.

— Сейчас на неделе были важны решения по усилению украинского ПВО от наших европейских союзников. Важно, чтобы они дополнялись дополнительными пакетами защиты от баллистики, прежде всего через PURL, — заявил Зеленский.

По его мнению, именно уничтожение летящих на Украину ракет может усилить желание России подписать мирный договор. Стоит отметить, что Москва много раз предлагала остановить боевые действия и даже выдвигала приемлемые условия для Киева, но Владимир Зеленский выбирает путь войны.

Авторы Даниил Черных