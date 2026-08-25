«Старый пёс» НАТО: Как Кучма променял дружбу с Россией на 130 миллионов долларов для семьи Оглавление «Открыть огонь»: что скрывает Кучма за словами о Тузле «Меньше стен»: как Кучма предал Юго-Восток Дочь в Лондоне, зять при Трампе: кто платит Кучме 88-летнего экс-президента Украины Леонида Кучму, сытно живущего в Европе, опять понесло. Он хвастается тем, что первым из глав государств приказал стрелять по России. Что случилось с его головой и как он сейчас живёт — в статье Life.ru. 24 августа, 21:20 4087 4087 Зачем Кучма хвастается расстрелом российских самолётов и приказом по Тузле. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Виктор Драчев

«Открыть огонь»: что скрывает Кучма за словами о Тузле

В День независимости Украины с очередной порцией ненависти к России обычно появляется экс-президент Незалежной Леонид Кучма. На сей раз он заявил, что был первым президентом Незалежной, отдавшим приказ стрелять по России. Похоже, лавры его последователей — Турчинова, Порошенко* и в особенности Зеленского — никак не дают покоя престарелому политику.

По его словам, дело было в 2003 году, когда Россия строила дамбу в районе Таманского полуострова в сторону острова, принадлежащего Украине. В Незалежной тогда в этом почему-то увидели угрозу своей территориальной целостности и раздули большой международный скандал.

— Прямо во время кризиса, находясь на острове, я отдал прямой приказ в случае нарушения границы открывать огонь по россиянам, — хвастался 88-летний Кучма местному информагентству «Укринформ».

24 августа в интервью «Укринформу» Кучма также заявил, что курс на вступление в НАТО — это одно из ярких достижений его второго президентского срока, и похвалился тем, что отказался от польского ордена Белого орла вслед за лишением поляками этой награды Владимира Зеленского за поддержку «героев-бандеровцев». Таким образом второй президент Незалежной проявил солидарность с шестым и продемонстрировал приверженность его курсу на дальнейшую «бандеризацию» страны.

«Меньше стен»: как Кучма предал Юго-Восток

Леонид Кучма пришёл к власти в 1994 году в результате референдума на своём главном лозунге: «Украина — Россия: меньше стен, больше мостов». Тогда всё ещё не отошедший от шока 1991 года простой народ густонаселённого Юго-Востока страны голосовал по сути за объединение с Россией — в молодом «красном директоре» Южмаша видели фигуру, способную вернуть прежнюю спокойную жизнь в одном государстве.

Однако Кучма просто предал поверивших в него людей, начав последовательный курс страны на «европейские ценности», и тем самым на десятилетия превратил демонстрацию «пророссийскости» в ходовой товар среди местных политиков для обеспечения их электоральный поддержки на любых украинских выборах.

Фото © ТАСС / Кузьмин Валентин

Показательно, что в своём интервью Кучма рассказал, как «чувствовал» угрозу для украинского Крыма ещё со времён президентства Бориса Ельцина. Видимо, настолько сильно, что дислоцированные на полуострове украинские вояки в 2001 году — за два года до Тузлы — сбили ракетой российский самолёт ТУ-154 над международными водами Чёрного моря.

Рейс следовал из Тель-Авива в Новосибирск и не входил в воздушное пространство Украины — вследствие атаки погибли все 78 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту. Кучма, комментируя трагедию, хладнокровно заметил, что дескать ничего страшного, «бывали ошибки и покрупнее», и с тех пор официально свою вину Киев так и не признал.

В 2003 году вышла книга президента «Украина — не Россия», которая официально дала старт разобщению двух народов и, по сути, открыла двери для президентства «оранжевого» Виктора Ющенко. Напомним, в 2004 году, когда Виктор Янукович официально победил на выборах, начался Майдан, результатом которого стал незаконный «третий тур», на котором Запад и привёл Ющенко к власти. Тогда Кучма, всё ещё будучи гарантом Конституции Украины, попросту умыл руки и не вмешался в творившуюся в Киеве вакханалию.

В 2014 году исчезнувший из украинского политического поля Кучма неожиданно заявил, что перестал считать Россию братской страной, осудил события в Донбассе и Крымскую весну, но при этом участвовал в рабочих группах со стороны Украины на переговорах с Москвой. Время показало, что толку в этом участии было немного.

В ноябре 2023 года в продажу поступила его новая книга — «Украина — не Россия. 20 лет спустя». В ней Кучма обращается к украинцам с заявлением, что если раньше он говорил, что две соседки нетождественны друг другу, то теперь считает, что между ними нет вообще ничего общего.

Дочь в Лондоне, зять при Трампе: кто платит Кучме

Казалось бы, зачем почти 90-летнему старику лезть в политику, если он туда не собирается. Вероятно, потому, что Кучма имеет репутацию самого коррумпированного украинского президента за всю новейшую историю государства (хотя Зеленский, похоже, его уже переплюнул).

Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Кроме всего прочего, в мире его считают причастным к ряду громких смертей общественных и политических деятелей Незалежной. Впрочем, материалы многих дел, в которых может фигурировать бывший глава государства, с тех пор засекречены.

О причастности Кучмы ко многим криминальным делам в 2005 году намекал находившийся ещё под следствием американской фемиды беглый олигарх и премьер-министр Украины Павел Лазаренко. В 1999 году он, якобы спасаясь от режима Кучмы, бежал в США, где был задержан по обвинению в отмывании полученных незаконным путём средств и выводе из Украины не менее 200 млн долларов.

Тогда бывший министр заявлял, что Кучма и его окружение создали ту самую кланово-олигархическую систему власти, которая, в общем, была жива до самого недавнего времени, и даже обещал опубликовать некие сенсационные материалы с компроматом на своего земляка, однако, кажется, так этого и не сделал.

Сейчас, когда старику Кучме по большому счёту терять уже нечего, его заявления могут быть связаны с положением семьи экс-президента.

Дочь Кучмы — Елена Франчук — живёт в Великобритании и едва ли не лучше, чем даже королевская семья. В 2014 году её пятиэтажную лондонскую виллу признали самой дорогой в стране. Тогда стоимость недвижимости оценивалась в 130 миллионов долларов.

Её муж и зять бывшего президента — Виктор Пинчук. Миллиардер, сколотивший своё состояние как раз в годы президентства тестя, является владельцем инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, образованной в 2007 году для управления активами, ранее принадлежавшими группе «Интерпайп». В прошлом году его состояние оценивалось в 2,1 млрд долларов.

Фото © ТАСС / Синдеев Владимир

Пинчук всегда имел репутацию прозападного бизнесмена, он вхож в самые высокие властные кабинеты США и Европейского союза. А не так давно выяснилось, что он являлся одним из ведущих спонсоров именного фонда Билла Клинтона и участвовал в финансировании избирательной кампании Дональда Трампа. Тогда он перечислил на счета фонда республиканца 150 тыс. долларов.

Внук Кучмы — Роман Франчук — пасынок Виктора Пинчука и сын Елены Франчук. Сейчас ему 33 года. Он получил престижное образование в Британии, а после учился в США. После окончания — по крайней мере формально — стал работать в бизнес-империи Пинчука. Судя по странице в «Инстаграме»** девушки Романа — Марии Гнашук, — пара живёт в Калифорнии, в городе Пало-Алто.

Известно, что сам бывший президент уже давно не появлялся в своей усадьбе на Украине и постоянно находится за границей. Его сосед, экс-спикер украинского парламента Александр Мороз, в 2025 году предположил, что Кучма может жить в Монако или на Сардинии.

Возможно, благополучие всего семейства Леонида Кучмы может напрямую зависеть от того, что он будет говорить в публичном поле. Вот он и старается.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Часть корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Авторы Евгений Кузнецов