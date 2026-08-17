«Он ничего не сделал для Донбасса»: Военкоры в бешенстве — экс-банкир из списка Януковича идёт в Госдуму Оглавление Банкир, экономист, фигурант уголовных дел От Приватбанка Коломойского до семьи Януковича За что преследуют Арбузова на Украине Как живёт Арбузов На выборы в Госдуму идут «новые русские» — выходцы с Украины, собирающиеся представлять интересы новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Среди них Сергей Арбузов, который считался чуть ли не кошельком Януковича. Что о нём известно? 16 августа, 21:45 4560 4560 Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Iamkrus, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Банкир, экономист, фигурант уголовных дел

Среди претендентов на депутатские мандаты ГД РФ оказался бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов, которого в Незалежной называют чуть ли не «кошельком» семьи Януковича. Сейчас на родине он находится под уголовным преследованием.

Арбузова выдвигает «Справедливая Россия», об этом стало известно в июле 2026 года. Как только эта информация появилась на сайтах ведущих информагентств, в Сети вспыхнул скандал. В военкорской среде Арбузова прямо обвиняли в том, что уроженец Донбасса с 2014 года ничем не помог молодой республике отстаивать свой выбор, но зато сейчас намерен представлять её интересы.

— Где же были все эти «донецкие» все эти годы? Донбасс погибает и горит 12 лет. Столько людей погибло, детей... Уже сидели бы и не отсвечивали. Позорники, — возмущается бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов у себя в телеграм-канале.

— С 2014-го я не слышал ни разу, чтоб пан Арбузов помогал Донбассу и его жителям. По сути, этот человек — один из тех, кто и пр...л Украину в том виде, которую мы знали до 2014 года. Теперь этот человек баллотируется в депутаты Госдумы России... — пишет у себя в канале военкор Руденко.

Сергей Арбузов. Фото © Wikipedia / Iamkrus

От Приватбанка Коломойского до семьи Януковича

Сергею Арбузову 50 лет, он родился в Донецке в 1976 году в семье, тесно связанной с банковским бизнесом. Согласно официальной биографии, он окончил Донецкий государственный университет по специальности «финансы и кредит», получив квалификацию экономиста. В дальнейшем стал кандидатом экономических наук.

В середине 90-х молодой банкир работал в Приватбанке опального украинского олигарха Игоря Коломойского*. А в начале нулевых переметнулся в Укрбизнесбанк, согласно данным украинской прессы, тесно связанный с «семьёй» Виктора Януковича. После этого карьера Арбузова пошла круто вверх.

С 2003-го по 2010 год он дорос до должности председателя правления структуры, а в 2010 году, в возрасте 36 лет, Арбузов уже возглавил Национальный банк Украины и чуть позже стал первым вице-премьером в правительстве Януковича.

Кстати, примечательный штрих: в 2006 году, то есть в самый разгар карьеры на службе у своего покровителя, Арбузов, судя по всему, решил пойти в политику и баллотировался в Донецкий областной совет по… списку партии «Наша Украина» тогдашнего президента Украины — пришедшего к власти на волне «оранжевой революции» Виктора Ющенко, по сути, врага Виктора Януковича и возглавляемой им «Партии регионов».

Сергей Арбузов во время пленарного заседания Верховной рады Украины, 2014 г. Фото © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

Как пишут украинские расследователи, Укрбизнесбанк был обслуживающим учреждением для большинства компаний, принадлежащих окружению Виктора Януковича, и выполнял роль расчётного центра «семьи». В банке были открыты счета якобы всех фирм, причастных к созданию и содержанию президентской резиденции «Межигорье». За четыре года правления Януковича Укрбизнесбанк поднялся с 63-го на 39-е место по активам среди украинских банков.

За что преследуют Арбузова на Украине

После событий Майдана 2014 года в Незалежной началась ревизия всех активов «семьи» Виктора Януковича, которая закончилась ликвидацией Укрбизнесбанка, а сам Арбузов стал фигурантом нескольких уголовных дел.

Сейчас его обвиняют в соучастии в завладении 3,2 млрд грн (почти 6 млрд рублей по текущему курсу) при покупке буровых установок Черноморнефтегаза. Кроме того, в причастности к хищениям газа у компаний «Укргаздобыча» и «Укрнафта» на сумму 2,2 млрд грн (более 4 млрд рублей по текущему курсу).

Среди статей украинского УК есть такие: «Создание преступной организации», «Служебный подлог», «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём», «Соучастие в преступлении». На основе инкриминируемых Арбузову статей УК Украины совокупное наказание может достигать до 36 лет лишения свободы. Сейчас все эти дела рассматриваются заочно — фигурант в 2014 году покинул Украину и сейчас находится в розыске.

Сам бывший глава Нацбанка и первый вице-премьер все обвинения в свою сторону отвергает, а по ряду обвинений (например, Служба безопасности Украины обвинила его в финансировании акции протеста у Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года) даже судился. Впрочем, на Украине сейчас никому нет дела до объективного рассмотрения дел, поэтому в защите своих чести и достоинства Арбузов там не преуспел.

Сергей Арбузов в офисе Национального банка Украины. Фото © Wikipedia / Iamkrus

Как живёт Арбузов

Семья Сергея Арбузова на Украине не бедствовала. Известно, что в 30 километрах от Киева, в селе Дмитровка, бывший вице-премьер планировал построить резиденцию, взяв в аренду на 49 лет 48 гектаров леса. Возможно, дом и аренда были оформлены на отца. Имение, которое местные жители сравнивали с «Межигорьем» семьи Януковича, охранялось даже после бегства Арбузова с Украины.

В Донецке в его распоряжении был дом площадью 619 квадратных метров, квартира (76,4 кв. м), дачный дом и земельный участок. Кроме этого, ещё один дом площадью 416 квадратов принадлежал отцу и 0,27 га земли были записаны на родного брата.

По данным Генпрокуратуры Украины, в латвийских банках у Арбузова были счета на сумму 50 млн долларов. А позже суд в Латвии конфисковал в бюджет страны 50 млн евро, которые якобы тоже принадлежали семье чиновника.

В России дела, похоже, тоже идут неплохо. Согласно ряду расследований, Сергей Арбузов вместе с другими бывшими украинскими чиновниками Александром Онищенко и Сергеем Курченко якобы связаны с угольным бизнесом на Чукотке.

Все они могут быть владельцами кипрской компании Prontoservus Limited. Эта компания, в свою очередь, через другую кипрскую фирму, BS Chukchi Investments, получала роялти от продажи угля с месторождения Амаам в Беринговском каменноугольном бассейне.

Добычей угля до недавнего времени занималась австралийская группа Tigers Realm Coal (TIG), однако в 2023 году, после предупреждения австралийского санкционного управления, TIG объявила о продаже своих российских активов за $49 млн местной компании «АПМ-Инвест».

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов