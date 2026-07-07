Драки, блокировка и химический бизнес: зачем Зюганов тащит в Думу скандалиста из Саратова? Оглавление Скандалы, оппозиция и призыв отдать Крым Заводы, BMW и тесть-миллионер УК «Красная»: доходы и коммунисты-соседи Одним из фронтменов КПРФ на грядущих парламентских выборах 2026 года будет 41-летний Николай Бондаренко, скандалист, блогер-миллионник и бывший областной депутат из Саратова. Что о нём известно и почему он хочет отдать Крым — в статье Life.ru. 6 июля, 21:45 Народный блогер или хозяин химического завода? Скандальный ставленник КПРФ Бондаренко едет в Думу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / IM Imagery, © ТАСС / Денис Тырин

20 июня 2026 года на съезде КПРФ был утверждён список кандидатов в депутаты Госдумы. Среди них оказался и скандальный «всероссийский народный блогер», секретарь Саратовского обкома Николай Бондаренко, который возглавил территориальную группу Удмуртии и Пермского края. Он уже отправился на агитационный предвыборный чёс.

Скандалы, оппозиция и призыв отдать Крым

Николай Бондаренко — личность известная не только в Саратовской области. С 2018 года он ведёт ютуб-канал «Дневник депутата» на два миллиона подписчиков. Содержание — самое оппозиционное, выражения — самые резкие, стиль — блогерский. Бондаренко умеет попасть в точку. Среди его хитов: попытка прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц — именно во столько оценила продуктовую корзину уже бывшая министр соцразвития региона. Однако праведный гнев Бондаренко остро приправляет неоднозначными высказываниями. В 2021 году он не смог на камеру признать Крым российским. Украинцы так обрадовались, что готовы были дать ему гражданство.

С самого начала политической и блогерской деятельности Бондаренко заигрывал с российскими оппозиционерами. Любовь была взаимная. Сейчас кандидат в Госдуму дистанцируется, но прошлого не стесняется. Бондаренко протестовал сам, был завсегдатаем митингов, его проверяли на экстремизм, в том числе по просьбам сопартийцев, а в облдуме он дрался с депутатами других партий. После очередного задержания за Бондаренко заступился лидер коммунистов Геннадий Зюганов, который недавно призвал немедленно изъять из банков не менее 30 триллионов рублей вкладов граждан для пополнения бюджета РФ.

Бондаренко лишили мандата Саратовской облдумы через четыре дня после начала СВО: формальная причина — он не указал в декларации часть донатов от пользователей YouTube. В 2023 году Роскомнадзор через суд заблокировал сайт политика. В 2024 году «Дзен» ограничил доступ к его странице. Однако коммунисты Николая Бондаренко поддержали. Ему дали должность главы Экспертного совета при ЦК КПРФ по работе с новыми социальными группами и выдвинули на выборы по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Видимо, на малой родине у него шансов избраться нет.

Блогер Николай Бондаренко идёт на выборы от КПРФ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bondarenko_blog

Заводы, BMW и тесть-миллионер

Николай Бондаренко, даром что коммунист, занимался бизнесом с младых ногтей. Ещё в вузе — Саратовской государственной юридической академии — он открыл ИП по организации развлечений и устроился юристом в мамину компанию по управлению ларьками на ж/д линии. Тогда же студентом будущий политик познакомился со своей женой Ольгой: они учились на одном курсе.

Вскоре после получения диплома Бондаренко основал «Химинвест» — компанию, которая занимается поставками уксусной кислоты, синтетического аммиака, формалина и скипидара. То есть уже к 21 году Бондаренко был состоявшимся коммерсантом. В 23 вступил в КПРФ. В 25 избрался в Саратовскую гордуму, в 31 — в областную. Злые языки утверждают, что за Бондаренко якобы стоят даже не одна, а две состоятельные семьи — ещё родня супруги.

До 2020 года на сайте «Химинвеста» были указаны контакты некоей Кристины Мосягиной и адрес Николая Бондаренко в престижном по местным меркам ЖК «Дом на Волге». С тех пор сайт не работает, но остался в кеше. К 2021 году Бондаренко продал «Химинвест», потому что впервые участвовал (неудачно) в федеральных парламентских выборах. Новым владельцем бизнеса стал Виталий Мосягин, отец упомянутой Кристины Мосягиной. Судя по соцсетям, возможно, это сестра жены Бондаренко. То есть Виталий Мосягин может быть тестем Николая Бондаренко. Предполагаемый тесть родом из Невинномысска и уже давно занимается поставками химикатов. Предполагаемая тёща тоже была при деле. На неё в Невинномысске была зарегистрирована фирма «Фортуна», причём адрес совпадал с адресом дочерней компании «Уралхима» Дмитрия Мазепина.

Последнее время доходы «Химинвеста» колеблются на уровне 40–70 млн рублей в год, чистая прибыль при этом на удивление маленькая, редко когда больше миллиона. В балансе компании отражено шесть лизинговых договоров. В трёх архивных упомянуты покупки седана BMW 3-й серии, фуры Volvo с полуприцепом. В трёх действующих информация скрыта, но речь идёт о приобретении автомобилей.

УК «Красная»: доходы и коммунисты-соседи

Интересная история и с другим бизнесом Бондаренко. В 2016–2021 годах он был владельцем УК «Красная», которая управляет 19 многоквартирными домами в Саратове. До него собственником компании был Александр Анидалов, после стал Владимир Новиков, оба состоят в КПРФ и заседали в одной облдуме с Бондаренко.

Сейчас УК «Красная» имеет доходы в 20–29 млн рублей, чистая прибыль составляет миллион-полтора.

Формально, по последней поданной декларации от 2021 года, у Бондаренко есть лишь трёшка и два автомобиля.

Авторы Пётр Егоров