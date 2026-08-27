27 августа два человека пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Два человека пострадали из-за атак беспилотников в Белгородской области. Среди них 17-летняя девушка, чей автомобиль атаковал FPV-дрон в селе Бессоновка. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Девушку с осколочными ранениями рук и грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Раны оказались непроникающими, после лечения пострадавшую отпустили домой. Ударом БПЛА также повреждены автомобиль и окна частного дома. В посёлке Октябрьский дрон атаковал мужчину. Он получил акубаротравму. После помощи в районной больнице пациента госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.

Атаки затронули и другие населённые пункты. В Октябрьском беспилотник повредил крышу инфраструктурного объекта. В Таврово пострадала кровля частного дома, а в Майском после детонации БПЛА повреждена хозяйственная постройка. В Горе-Подоле два FPV-дрона повредили частный дом. Другой беспилотник разбил стены, крышу, окна и двери ещё одного домовладения. В Грайвороне после детонации дрона повреждён частный дом.

В Новой Таволжанке беспилотник ударил в крышу многоквартирного дома, после чего начался пожар. От детонации ещё двух дронов загорелся частный дом. В Шебекино беспилотная атака вызвала возгорание грузовика на территории предприятия, повреждено и здание. В Красной Яруге дрон повредил окна административного здания. В Пролетарском разбито остекление коммерческого объекта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаках Вооружённых сил Украины в республике пострадали 11 мирных жителей. Атаки также затронули гражданские объекты. В Донецке, Докучаевске и Енакиево, а также в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах повреждены восемь жилых домов и 11 объектов инфраструктуры.