Пушилин сообщил, что в результате ударов ВСУ пострадали 11 мирных жителей

Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по ДНР привели к ранениям 11 мирных жителей. Такие данные по состоянию на 22:00 привёл глава республики Денис Пушилин.

«Состоянием на 22:00 количество раненых гражданских лиц составляет 11 человек. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» —говорится в заявлении.

Атаки также затронули гражданские объекты. В Донецке, Докучаевске и Енакиево, а также в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах повреждены восемь жилых домов и 11 объектов инфраструктуры.

Ранее Денис Пушилин заявил, что ВСУ нанесли удар по центру Донецка крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. В результате происшествия травмы получили восемь человек: две девочки, родившиеся в 2016 и 2010 годах, женщины 1973 и 1947 годов рождения, а также мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 годов. В Петровском районе на мине подорвался 56-летний мужчина. В Горловке при взрыве пострадал человек 1942 года рождения. В Селидово, Красноармейский округ, беспилотник атаковал мужчину 1958 года.