ВСУ атаковали центр Донецка англо-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В результате удара пострадали восемь человек, среди них две девочки 2016 и 2010 годов рождения. Также пострадали женщины 1973 и 1947 годов рождения и мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 годов рождения. В Петровском районе города мужчина 1965 года рождения получил ранение при подрыве на взрывоопасном предмете. В Горловке при детонации пострадал мужчина 1942 года рождения. В Селидово Красноармейского муниципального округа ударный БПЛА атаковал мужчину 1958 года рождения.

К 22:00 Пушилин сообщал о 11 раненых гражданских. Повреждены восемь жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры и автомобили. Ущерб зафиксирован в Донецке, Докучаевске, Енакиево, а также в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.

Пушилин назвал произошедшее военным преступлением, подчёркивая, что выбор времени и места удара — жилые кварталы в час пик — указывает на террористический характер действий киевских властей. Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Калининском районе в результате атаки Вооружённых сил Украины было повреждено здание учебного учреждения. В образовательном учреждении уже приступили к работам по закрытию теплового контура. Эти работы осуществляются силами Народной Дружины.