СК: Донецк обстреляли снарядами иностранного производства крупного калибра
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При обстреле Донецка украинские военные, по предварительным данным, задействовали артиллерийские снаряды крупного калибра зарубежного производства. Об этом ТАСС рассказал представитель Следственного комитета России.
В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили осколки, которые, судя по характеристикам, могли принадлежать боеприпасам иностранного изготовления большого калибра. Сейчас специалисты работают на двух участках, подвергшихся ударам. Один из них находится возле торгового центра «Донецк сити».
Атака на город носила массированный характер. Один из взрывов прогремел возле торгово-развлекательного центра «Донецк Сити», здание получило повреждения. В момент удара внутри находились посетители, рядом расположены жилые многоэтажные дома. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, снаряды попали в оживлённый район в час пик, когда улицы были заполнены людьми. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три человека, в том числе ребёнок. Данные о возможных погибших и пострадавших продолжают уточняться.
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