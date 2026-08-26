СК: Донецк обстреляли снарядами иностранного производства крупного калибра

При обстреле Донецка украинские военные, по предварительным данным, задействовали артиллерийские снаряды крупного калибра зарубежного производства. Об этом ТАСС рассказал представитель Следственного комитета России.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили осколки, которые, судя по характеристикам, могли принадлежать боеприпасам иностранного изготовления большого калибра. Сейчас специалисты работают на двух участках, подвергшихся ударам. Один из них находится возле торгового центра «Донецк сити».