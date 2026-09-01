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Опубликовано 1 сентября, 19:30

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Трое мужчин получили акубаротравмы во время атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Шебекино Белгородской области. Двое из них находились в грузовых автомобилях, ещё один обратился за помощью после взрыва FPV-дрона на дороге. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Двух пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи их оставили на амбулаторном лечении. Ещё один мужчина самостоятельно пришёл в Шебекинскую ЦРБ и вскоре был отпущен домой.

В самом Шебекино взрыв беспилотника также повредил остекление социального объекта и три автомобиля. В Ракитном после детонации FPV-дрона пострадали три частных домовладения: посечены фасады и заборы. Повреждения также получили три машины.

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Ранее в ДНР три человека пострадали в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины и детонации взрывоопасных объектов. В Волновахе женщина 1959 года рождения получила серьёзные травмы. В Бугасе пострадал мужчина 1957 года рождения. В Горловке взрыв неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранил молодого человека 1990 года рождения. Повреждения зафиксированы в трёх районах: Горловском городском округе, Волновахском и Мангушском муниципальных округах.

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Тимур Хингеев
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