День города 2026 в Москве: Праздник пройдёт в первые выходные сентября
День города в Москве отметят 5 и 6 сентября в парках и историческом центре
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В этом году Москва отметит 879-й день рождения. Празднование состоится в первые выходные осени — 5 и 6 сентября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Сергей Собянин. По традиции, горожан ждут мероприятия в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на районных площадках.
«В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Празднование Дня города в столице состоится в первые выходные осени — 5 и 6 сентября», — говорится в сообщении.
Полная программа праздничных мероприятий будет утверждена и опубликована в ближайшее время.
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