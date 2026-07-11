День города 2026 в Москве: Праздник пройдёт в первые выходные сентября

В этом году Москва отметит 879-й день рождения. Празднование состоится в первые выходные осени — 5 и 6 сентября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Сергей Собянин. По традиции, горожан ждут мероприятия в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на районных площадках.

«В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Празднование Дня города в столице состоится в первые выходные осени — 5 и 6 сентября», — говорится в сообщении.

Полная программа праздничных мероприятий будет утверждена и опубликована в ближайшее время.

Ранее Life.ru писал, что 12 июля 2026 года Русская православная церковь отмечает День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — великий непереходящий праздник, установленный ещё в IV веке и завершающий Петров пост. В этот день в храмах и дома читают соответствующие молитвы, а традиция просить апостолов о помощи связана с их особым положением среди учеников Христа.