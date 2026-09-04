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Опубликовано 4 сентября, 15:37

РПЦ обеспечит бойцам в зоне СВО возможность поклониться мощам Дмитрия Донского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военнослужащим в зоне СВО обеспечат возможность поклониться мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Возможность для поклонения мощам благоверного князя Дмитрия Донского будет обеспечена в храмах и монастырях Русской церкви, а также для военнослужащих, несущих послушание в зоне проведения СВО», — сказал представитель РПЦ.

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Как именно будет организовано поклонение святыне для военнослужащих, Кипшидзе не уточнил.

Мощи Дмитрия Донского находятся в Архангельском соборе Московского Кремля. В 2026 году во время противоаварийных и реставрационных работ специалисты исследовали историческое захоронение князя и подтвердили принадлежность останков.

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Ранее Life.ru сообщал, что мощи Дмитрия Донского будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Частицы святыни также планировалось передать в Главный храм Вооружённых сил России и другие храмы.

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Марина Фещенко
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