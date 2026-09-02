Пример мужества и святости: Священник рассказал, как Дмитрий Донской вдохновляет бойцов СВО

В Архангельском соборе Кремля подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского. Священник РПЦ, Сотрудник синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами России Георгий Шабалов рассказал Life.ru, почему подвиг князя вдохновляет бойцов СВО.

«Дмитрий Донской — одна из ключевых фигур в истории нашего Отечества. Мы знаем его не просто как правителя, князя, но прежде всего как русского воина. Его пример особенно важен в переломные моменты русской истории: возглавив русское воинство, он сражался не из далека, а в первых рядах против войска хана Мамая», — отметил Шабалов.

По словам священника, этот пример мужества, героизма и святости, когда князь шёл бок о бок со своими воинами, не жалея жизни, на протяжении веков служил ориентиром для всех нас. Даже в советские годы его имя носила танковая колонна Т-34, а сегодня в зоне специальной военной операции есть подразделения, названные его именем, — например, 51-й воздушно-десантный полк имени Дмитрия Донского. Другие части избрали его своим небесным покровителем, вдохновляясь его примером и призывая его молитвенную помощь.

Обретение честных мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского — событие поистине всенародное, масштабное для всей России. Все молящиеся, почитающие его, могут поклониться святыне и попросить небесного заступничества. Для воинов, узнающих об этом, оно становится знамением: победоносный пример Дмитрия Донского, его вера и отвага в борьбе за православие и русскую землю укрепляют моральный, психологический и духовный дух защитников, которые сегодня отстаивают нашу веру и нашу землю.

«Конечно, у мощей выстроится большая очередь. Интересно, что день памяти Дмитрия Донского — 1 июня, когда в России отмечают День защиты детей; это неслучайное совпадение. К святыне стоит приходить всей семьёй, ведь Дмитрий Донской был не только воином и правителем, но и семьянином, являя собой собирательный пример для всех нас», — добавил собеседник Life.ru.

Молиться следует прежде всего о спасении — всех людей, нашей страны, государства и Церкви, о заступничестве, о том, чтобы Господь призвал нас к покаянию, к изменению себя, к сплочению перед лицом вызовов и угроз, которые пытаются нас поработить и уничтожить. Многочасовые стояния и молитвенное шествие помогут людям с верой обратиться к заступничеству святого перед Богом.

Кому особенно важно попасть к мощам — жёнам бойцов или всем? Скажу так: мы все христиане, все равны перед Богом, все Его дети. Если есть возможность — стоит приложить усилия, прийти, не полениться и помолиться. Если же по каким-то причинам это невозможно — пусть каждый обращается к святому в домашней или церковной молитве. Георгий Шабалов Священник РПЦ, Сотрудник синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами России

Напомним, в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ подтвердили, что в исторической гробнице находятся мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Где находится гробница, что известно об исследовании и почему к останкам не могли добраться раньше — в материале Life.ru.