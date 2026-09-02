Мощи Дмитрия Донского будут находиться в храме Христа Спасителя с 7 сентября

С 7 сентября ковчег с мощами святого князя Димитрия Донского будет доступен для поклонения в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил архиепископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.

Днем ранее, 6 сентября, патриарх Кирилл проведет в главном соборе страны литургию, после чего верующие отправятся на Общемосковский крестный ход. Маршрут пройдет по набережным до Новодевичьего монастыря.

Архиерей уточнил детали шествия. Участники стартуют от храма Христа Спасителя, далее сделают остановку для молебна на повороте к Хамовническому валу. Именно там у дороги разместят святыни.

Среди них будут Смоленская икона Божией Матери, мощи Димитрия Донского и икона Всех святых Московских. Однако приложиться к ним во время шествия не получится из-за большого числа паломников.

Савва подчеркнул, что поклониться реликвиям можно будет лишь проходя мимо. Для полноценного доступа к мощам князя верующим придется дождаться следующего дня.

«После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Димитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября», — сообщается на сайте РПЦ.

Традиция больших крестных ходов в столице была возрождена в 2025 году. Тогда в шествии приняли участие свыше 400 тысяч человек.

Напомним, ранее в ходе плановых противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, вызванных проседанием напольных плит, был обнаружен белокаменный саркофаг с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Подлинность останков, сохранившихся практически полностью, подтвердил комплекс исторических и антропологических исследований, который, в частности, установил рост князя около 175–177 см и следы от зажившей травмы на лобной кости. Патриарх Кирилл совершил молебен у гробницы, а президент России Владимир Путин назвал это событие «уникальным и чудесным». От мощей были отделены частицы, которые планируется передать в храм Христа Спасителя, Главный храм Вооруженных сил России и другие церкви, чтобы верующие могли приложиться к святыне.