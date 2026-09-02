Москвовед заявил о росте интереса к биографии Донского после обретения мощей

После того как в Архангельском соборе Кремля открыли захоронение Дмитрия Донского и подтвердили подлинность останков, к биографии князя вырос интерес. Об этом рассказал гид-москвовед Александр Усольцев в беседе с РИА «Новости».

После сообщений о реставрации люди стали чаще спрашивать, действительно ли прежде не было известно место упокоения князя. По словам Усольцева, многие восприняли новости как обнаружение ранее неизвестных останков. Однако гробница Донского давно известна.

«Место захоронения было известно, просто само захоронение раскрыли», — пояснил москвовед.

Летом реставраторы открыли саркофаг, а проведённые исследования подтвердили, что останки принадлежат именно князю. Усольцев добавил, что интерес к личности Дмитрия Донского всегда был высоким. Последние события лишь вызвали новый поток вопросов о его жизни и захоронении.

Работы в храме начались после проседания пола, создававшего угрозу надгробиям. Реставраторам открылись три белокаменных саркофага, а экспертиза подтвердила принадлежность останков Дмитрию Донскому.