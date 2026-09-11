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Опубликовано 11 сентября, 10:21

Мощи Димитрия Донского пронесут во главе крестного хода по Невскому проспекту

Мощи Дмитрия Донского. Обложка © Пресс-служба Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Мощи Дмитрия Донского. Обложка © Пресс-служба Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Димитрия Донского доставят в Санкт-Петербург к общегородскому крестному ходу. Святыню привезут по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в митрополии Северной столицы.

Торжественная встреча состоится 11 сентября в 17:00 в Казанском кафедральном соборе. После неё митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавит молебен.

Праздничная Божественная литургия начнётся в Казанском соборе 12 сентября в 08:30. В 11:00 участники крестного хода отправятся по Невскому проспекту к площади Александра Невского.

Ковчег с мощами Димитрия Донского и Казанскую икону Божией Матери пронесут во главе шествия. На площади Александра Невского состоится праздничный молебен.

Тысячи людей и звон колоколов: Как прошёл крестный ход по центру Москвы — репортаж Life.ru
Тысячи людей и звон колоколов: Как прошёл крестный ход по центру Москвы — репортаж Life.ru

Несколькими днями ранее патриарх Кирилл совершил молебен перед мощами Димитрия Донского во время Общемосковского крестного хода. Вместе с ковчегом в шествии находились Смоленская икона Божией Матери и образ Всех Московских святых.

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Юрий Лысенко
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