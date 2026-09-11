Мощи Димитрия Донского пронесут во главе крестного хода по Невскому проспекту

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Димитрия Донского доставят в Санкт-Петербург к общегородскому крестному ходу. Святыню привезут по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в митрополии Северной столицы.

Торжественная встреча состоится 11 сентября в 17:00 в Казанском кафедральном соборе. После неё митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавит молебен.

Праздничная Божественная литургия начнётся в Казанском соборе 12 сентября в 08:30. В 11:00 участники крестного хода отправятся по Невскому проспекту к площади Александра Невского.

Ковчег с мощами Димитрия Донского и Казанскую икону Божией Матери пронесут во главе шествия. На площади Александра Невского состоится праздничный молебен.

Несколькими днями ранее патриарх Кирилл совершил молебен перед мощами Димитрия Донского во время Общемосковского крестного хода. Вместе с ковчегом в шествии находились Смоленская икона Божией Матери и образ Всех Московских святых.