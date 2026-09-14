Церковный Новый год: Почему 14 сентября стоит вспомнить о милосердии

Церковный Новый год, который Русская православная церковь отмечает 14 сентября, является поводом вспомнить традиции благотворительности и поддержать нуждающихся. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

Новолетие приходится на 1 сентября по старому стилю и открывает новый годичный цикл церковных праздников. Первым крупным событием в нём становится Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечают 21 сентября.

Дата церковного Нового года связана с историей российского календаря. До 1492 года начало года приходилось на 1 марта, затем до 1699 года его отмечали 1 сентября — по византийской традиции. С 1700 года, после реформы Петра I, празднование перенесли на 1 января.

В 1918 году в России перешли с юлианского календаря на григорианский. Из-за этого календарная дата сместилась на 13 дней вперёд, а церковное новолетие сохранило прежнюю привязку к 1 сентября по старому стилю.

Напомним, 14 сентября Русская православная церковь отмечает Церковное новолетие — начало нового богослужебного года. Традиция восходит к византийскому календарю, где год начинался 1 сентября; на Руси эта дата с 1492 года была также началом гражданского года, пока Пётр I не перенёс его на 1 января.