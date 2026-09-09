Православные праздники в мае 2027 года: полный список дат Оглавление Какие церковные праздники и посты в мае 2027 года Пасхальная седмица и Красная горка Радоница — день поминовения усопших Другие памятные даты мая Есть ли пост в мае 2027 года Часто задаваемые вопросы Церковный календарь на май 2027 года: Пасхальная неделя, Красная горка, Радоница и другие памятные даты. Есть ли пост — в материале Life.ru. Церковные праздники в мае 2027 — полный календарь с датами. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Май 2027 года для православных верующих начинается с пасхальной радости и не обременён многодневными постами. Великий пост заканчивается 1 мая, Петров пост начнётся только 28 июня. Зато в мае — Светлая седмица, Красная горка, Радоница и дни памяти нескольких святых.

Но есть один важный нюанс, о котором стоит сказать сразу. В 2027 году Пасха поздняя — 2 мая. Поэтому Вознесение и Троица, которые многие привыкли ждать в мае, в этом году сместились на июнь (10-е и 20-е числа соответственно). Не удивляйтесь, что их нет в майском списке — это не ошибка, а особенность пасхалии.

Какие церковные праздники и посты в мае 2027 года

Ключевые церковные праздники мая 2027. Фото © Инфографика Life.ru

Май 2027 года начинается с главного христианского торжества — Пасхи — и продолжается чередой светлых и памятных дней. Привычные для мая Вознесение и Троица в этом году не вписались в месяц: из-за поздней даты Воскресения они переехали на июнь. Но май всё равно насыщен событиями.

Ключевые даты мая 2027 года:

2–8 мая — Пасхальная (Светлая) седмица, сплошная, без поста

— Пасхальная (Светлая) седмица, сплошная, без поста 9 мая — Красная горка (Антипасха)

— Красная горка (Антипасха) 11 мая — Радоница — день поминовения усопших

— Радоница — день поминовения усопших 16 мая — Неделя жён-мироносиц

— Неделя жён-мироносиц 21 мая — память апостола Иоанна Богослова

— память апостола Иоанна Богослова 23 мая — Неделя о расслабленном

— Неделя о расслабленном 30 мая — Неделя о самарянке

Все эти даты «плавающие», потому что отсчитываются от дня Пасхи, которая каждый год выпадает на разное число. В 2027 году Пасха 2 мая — именно от этой точки и отсчитываются все последующие события.

И ещё один важный момент: многодневного поста в мае 2027 года нет. Только среда и пятница, как обычно, остаются постными днями — но только вне сплошных седмиц.

Пасхальная седмица и Красная горка

Пасхальная седмица и Красная горка 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пасха в 2027 году — 2 мая. Сразу за ней следует Светлая седмица — с 2 по 8 мая. Это неделя, когда пост отменяется полностью, а в храмах службы проходят при открытых Царских вратах. Всё время — радость, всё — праздник.

А 9 мая, в первое воскресенье после Пасхи, наступает Красная горка. В народе этот день ждали девушки: считалось, что именно тогда можно узнать свою судьбу. В церковной традиции — Фомино воскресенье. С этого дня в храмах снова начинают венчать — после долгого перерыва.

Подробнее о Красной горке — в отдельной статье.

Радоница — день поминовения усопших

11 мая 2027 года — Радоница. Название происходит от слова «радость». В этот день верующие приходят на могилы близких не с плачем, а с пасхальной вестью: «Христос воскресе!». Первым делом — храм, молитва, записки об упокоении. Кладбище — потом.

Подробнее о Радонице — в отдельной статье.

Другие памятные даты мая

16 мая — Неделя жён-мироносиц. День памяти женщин, которые первыми узнали о Воскресении Христа. На Руси этот день считали женским праздником, поздравляли матерей, сестёр, жён. В некоторых регионах к нему приурочивали особые трапезы и гулянья.

21 мая — память апостола Иоанна Богослова. Единственный из двенадцати апостолов, кто умер своей смертью. Автор Евангелия, трёх посланий и Апокалипсиса.

23 мая — Неделя о расслабленном. Вспоминают евангельскую историю об исцелении парализованного у купели в Иерусалиме. Напоминание о том, что вера — не просто слова.

30 мая — Неделя о самарянке. Беседа Христа с женщиной у колодца. О том, как Спаситель открывает себя тем, кто приходит за обычной водой.

Есть ли пост в мае 2027 года

Нет. Многодневного поста в мае 2027 года нет.

Великий пост заканчивается 1 мая — аккурат накануне Пасхи. Сразу после Пасхи — Светлая седмица, во время которой пост отменён полностью. Петров пост в 2027 году начнётся только 28 июня. Так что весь май — без строгих ограничений. Только среда и пятница остаются постными днями, если, конечно, они не выпадают на сплошную седмицу.

Часто задаваемые вопросы

Какие православные праздники отмечают в мае 2027 года?

В мае 2027 года: Пасха (2 мая), Пасхальная седмица (2–8 мая), Красная горка (9 мая), Радоница (11 мая), Неделя жён-мироносиц (16 мая), память апостола Иоанна Богослова (21 мая), Неделя о расслабленном (23 мая) и Неделя о самарянке (30 мая).

Есть ли пост в мае 2027 года?

Многодневного поста в мае 2027 года нет. Только обычные постные дни — среда и пятница, кроме сплошных седмиц.

Когда Радоница в 2027 году?

11 мая, вторник, девятый день после Пасхи.

Почему в мае 2027 года нет Троицы и Вознесения?

Потому что Пасха в 2027 году поздняя — 2 мая. Вознесение (40-й день) выпадает на 10 июня, Троица (50-й день) — на 20 июня.

Когда заканчивается Пасхальная седмица в 2027 году?

С 2 по 8 мая включительно. Заканчивается в субботу, 8 мая. На следующий день — Красная горка.

Авторы Андрей Соколов