Рождество Христово: всё о празднике и его традициях Оглавление Когда отмечают Рождество Христово Богословское значение и история Рождества Христова Рождество Христово: богослужебные традиции и символы Что значит «от Рождества Христова» Как празднуют Рождество Христово в России Рождественский сочельник Праздничная служба и семейная трапеза Колядки и Святки Как празднуют Рождество в других православных странах Рождество в Греции Рождество в Сербии Рождество в Грузии Рождество в Армении FAQ — частые вопросы Рождество Христово: богословский смысл, история праздника, традиции в России и других странах, что значит «от Рождества Христова» в летоисчислении. 32186 32186 Рождество Христово в православии: расскажем всё о празднике. Как другие ортодоксальные христиане его отмечают? Обложка © «Шедеврум»

Рождество Христово — один из главных праздников православного календаря, посвящённый рождению Иисуса Христа от Девы Марии и воплощению Сына Божьего. Для верующих это не просто воспоминание о событии двухтысячелетней давности, а праздник прихода Спасителя в мир, надежды и примирения человека с Богом.

В России Рождество соединяет торжественное богослужение, семейную трапезу и множество народных обычаев — от колядок до святочных гуляний. Life.ru рассказывает, в чём суть Рождества Христова, как его отмечают и почему именно от Рождества мы привыкли вести современное летоисчисление.

Когда отмечают Рождество Христово

Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января по современному гражданскому календарю. В юлианском календаре, которым РПЦ пользуется при определении неподвижных церковных дат, это 25 декабря. Разница между двумя календарями сейчас составляет 13 дней. В ближайшем рождественском цикле праздник наступит 7 января 2027 года.

Дата Рождества фиксированная, поэтому рассчитывать её ежегодно, как Пасху, не требуется. Ночь с 6 на 7 января посвящена праздничному богослужению. Например, Патриарх Московский и всея Руси совершает в эту ночь великое повечерие, утреню и Божественную литургию — такой порядок подтверждается официальными сообщениями РПЦ.

У части других христианских церквей календарь отличается. Поэтому многие православные отмечают Рождество 25 декабря по гражданскому календарю, а Армянская Апостольская церковь — 6 января. Это не разные события, а особенности церковных календарных традиций.

Богословское значение и история Рождества Христова

История праздника Рождества корнями уходит в прошлое. Богословские традиции стали формироваться чуть позже. Фото © «Рождество Христово». Икона из праздничного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля / Wikipedia / Андрей Рублёв

Рождество относится к двунадесятым праздникам — двенадцати важнейшим праздникам православного церковного года, связанным с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Особое место над всеми церковными праздниками занимает Пасха.

Евангельская история рассказывает, что Дева Мария и Иосиф пришли в Вифлеем. Там родился Иисус Христос, которого положили в ясли. Первыми радостную весть получили пастухи, а затем Младенцу поклонились пришедшие с Востока волхвы, принёсшие золото, ладан и смирну.

Для христиан главный смысл Рождества заключается в Боговоплощении: Бог становится человеком. Поэтому праздник говорит не столько о самом факте рождения младенца, сколько о начале земного пути Христа и спасении человека.

Как самостоятельное большое торжество Рождество оформилось в христианской традиции в IV веке. Первоначально Рождество и Богоявление могли отмечаться вместе, однако позднее праздники разделились. В восточнохристианской традиции 25 декабря закрепилось как дата Рождества по юлианскому календарю.

Празднику предшествует сорокадневный Рождественский пост. Он начинается 28 ноября и заканчивается Рождественским сочельником. Пост призван подготовить человека к празднику не только изменением рациона, но и молитвой, милосердием, примирением с близкими и большей сдержанностью в повседневной жизни.

Рождество Христово: богослужебные традиции и символы

Религиозные традиции на Рождество Христово — какие они? Фото © ТАСС / ЕРА /YURI KOCHETKOV

Главное празднование проходит в храме. В ночь перед Рождеством совершаются великое повечерие, утреня и праздничная Божественная литургия. Именно такой порядок рождественской службы используется Русской православной церковью.

Одно из самых узнаваемых песнопений праздника — кондак Рождества:

«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог».

Текст говорит о рождении Христа, поклонении пастухов и путешествии волхвов за звездой. Церковные источники приводят этот кондак именно в такой традиционной форме.

С евангельской историей связаны и главные символы Рождества:

Вифлеемская звезда — знак, который привёл волхвов ко Христу;

— знак, который привёл волхвов ко Христу; ясли — место, куда после рождения был положен Младенец;

— место, куда после рождения был положен Младенец; вертеп — в православной традиции изображение пещеры Рождества;

— в православной традиции изображение пещеры Рождества; ангелы и пастухи — первые свидетели благой вести;

— первые свидетели благой вести; волхвы и их дары — золото, ладан и смирна.

Отдельный пласт — икона Рождества Христова. В её центре обычно изображены Богородица и Младенец Христос в пещере. Рядом можно увидеть волхвов, пастухов, ангелов и праведного Иосифа. Иконография не просто иллюстрирует евангельский сюжет: расположение фигур и символов помогает раскрыть богословский смысл праздника.

Вифлеемская звезда часто становится главным визуальным знаком Рождества и вне храма. Она появляется на открытках, домашних украшениях и рождественских вертепах.

Что значит «от Рождества Христова»

Фраза «год от Рождества Христова» относится к системе летоисчисления, которая стала основой привычного сегодня счёта лет нашей эры.

Её связали с Рождеством в VI веке. Примерно в 525 году монах и учёный Дионисий Малый, или Дионисий Экзигуус, составлял новые таблицы для определения даты Пасхи. Он отказался от использовавшегося ранее счёта лет по эре императора Диоклетиана и предложил обозначать годы относительно воплощения Христа — Anno Domini, то есть «в год Господень». В дальнейшем эта система распространилась в Европе.

Есть важный нюанс: летоисчисление и календарь — не одно и то же. Система «от Рождества Христова» отвечает на вопрос, какой сейчас год. Юлианский и григорианский календари определяют расположение дней и месяцев.

Поэтому можно вести годы от одной и той же христианской эры, но пользоваться разными календарными стилями. Именно поэтому 25 декабря по юлианскому календарю сейчас соответствует 7 января следующего гражданского года по григорианскому календарю.

Кроме того, система Дионисия — историческая календарная традиция, а не доказательство того, что Христос родился именно в первый день первого года нашей эры. В современной исторической науке точный год Его рождения остаётся предметом исследований.

Получается, выражения «лета от Рождества Христова» или «год от Рождества Христова» буквально отсылают к точке отсчёта, которую средневековые христианские хронологи связали с появлением Христа в мире.

Как празднуют Рождество Христово в России

В России Рождество Христово празднуют обычно в церкви, но и дома устраивают семейные вечера. Фото © «Nano Banana AI»

В России церковные и народные рождественские традиции за столетия тесно переплелись. Для верующих центр праздника — богослужение и Божественная литургия, для многих семей Рождество стало ещё и поводом собраться за одним столом после долгого поста.

Рождественский сочельник

6 января называется Рождественским сочельником — это последний и особенно строгий день Рождественского поста.

Широко известен обычай не принимать пищу до появления первой звезды, напоминающей о Вифлеемской звезде. Важно понимать, что речь идёт о благочестивой традиции, а не об одинаковом обязательном правиле для каждого человека. «Фома» отмечает, что такой обычай действительно издавна существует в Русской церкви.

Мера поста зависит от возраста, здоровья и жизненных обстоятельств. Строгое воздержание не должно восприниматься как соревнование или подвергать человека риску.

Одно из традиционных блюд Сочельника — сочиво или кутья: зёрна с мёдом, сухофруктами, орехами и другими добавками. Отдельный рецепт кутьи и коливауже есть на Life.ru.

Праздничная служба и семейная трапеза

Вечером 6 января верующие приходят в храм. Ночная служба переходит в праздничную литургию, а после неё заканчивается Рождественский пост.

На стол возвращаются мясные и молочные блюда. В разных семьях готовят птицу, пироги, кутью и другие праздничные угощения. Единого обязательного рождественского меню нет.

Важной христианской традицией остаётся помощь ближним. Рождество — подходящее время для благотворительности, помощи одиноким родственникам, пожилым людям и тем, кто оказался в трудной ситуации.

Какие православные традиции Рождества Христова действуют в России? Фото © Life.ru

Колядки и Святки

С Рождества начинаются Святки — праздничный период до Крещения. В народной культуре это время гуляний, гостеваний и колядования.

Колядующие ходили по домам, исполняли праздничные песни и получали в ответ угощение. Сегодня обычай сохранился прежде всего как часть народной и семейной культуры.

Со Святками исторически связаны и гадания, особенно на замужество. Однако церковной традицией они не являются: православие относится к гаданиям и магическим практикам отрицательно.

Святочный период завершается Крещенским сочельником, а 19 января православные отмечают Крещение Господне. Life.ru отдельно разбирал церковные и народные традиции этого праздника.

Народные традиции Рождества Христова — какие они у славян? Фото © Wikipedia / Гермашев, Михаил Маркианович

Как празднуют Рождество в других православных странах

Рождественские традиции различаются даже в странах с сильной восточнохристианской культурой. Где-то праздник приходится на 25 декабря, где-то — на 7 января, а в Армении Рождество празднуют 6 января вместе с Богоявлением.

А наши братья по Православной Церкви как Рождество Христово празднуют? Фото © ТАСС / Оксана Тоскич

Рождество в Греции

Элладская православная церковь празднует Рождество 25 декабря. В греческих городах и деревнях дети исполняют каланда — праздничные песни, напоминающие славянское колядование.

На столе появляется христопсомо — «хлеб Христа», который специально выпекают к Рождеству. Греческий туристический портал также называет традиционным символом праздничных улиц караваки — маленькие украшенные лодки.

В разных регионах сохранились и местные обычаи: рождественские костры, праздничная выпечка, семейные застолья. Поэтому единого «греческого сценария» праздника нет.

Православие является основной религией для населения не только в России. Другие славянские страны, например, Сербия, исповедуют ортодоксальное христианство. Греция — почти что родина православия, именно там на высокой горе стоит Афонский монастырь. Ещё есть Армения — это первая в мире страна, что приняла христианство. Соседняя Грузия вскоре последовала её примеру. Расскажем.

Рождество в Сербии

Сербская православная церковь придерживается юлианского календаря, поэтому Рождество празднуют 7 января, как и в России. Официальное рождественское послание Сербской церкви публикуется именно 7 января.

6 января называется Бадњи дан — Сочельник. Один из самых известных символов сербского Рождества — бадняк, дубовая ветвь или рождественское полено. Традиция связана с семейным празднованием кануна Рождества.

Ещё одно праздничное блюдо — чесница, специальный хлеб, в который нередко кладут монету. Тот, кому она попадётся, по народному поверью, будет особенно удачлив в наступившем году.

Как отмечают Рождество Христово в Сербии? И чем Сербская Православная Церковь похожа на нашу? Фото © Сербия. Белград. Раздача традиционного рождественского хлеба (чесницы) во время празднования православного Рождества / ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC

Рождество в Грузии

Грузинская православная церковь также празднует Рождество 7 января. Один из самых узнаваемых обычаев — Алило, рождественское шествие с песнопениями, иконами и сбором подарков для нуждающихся.

Ещё один грузинский рождественский символ — чичилаки. Его делают из ореховой или другой подходящей ветви, превращая древесную стружку в светлую пушистую «крону». Чичилаки устанавливают в доме как праздничное украшение наряду с современной ёлкой.

Церковное богослужение и помощь нуждающимся остаются важной частью грузинского празднования.

Рождество в Армении

В Армении есть свои особенные обычаи на праздник Рождества Христова. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Армянская традиция стоит особняком. Армянская Апостольская церковь относится к древневосточным церквям и не входит в семью поместных православных церквей, к которой относится РПЦ.

Рождество и Богоявление здесь празднуют вместе 6 января. Накануне, 5 января, проходит праздничная служба со светильниками, а 6 января совершается Божественная литургия и освящение воды. Официальный сайт Первопрестольного Святого Эчмиадзина подтверждает совместное празднование Рождества и Богоявления 6 января.

Так один и тот же евангельский праздник в разных христианских культурах получил собственные календарные и народные традиции — от русских Святок до греческих каланд и сербского бадняка.

FAQ — частые вопросы

Что такое Сочельник и почему в этот день постятся до первой звезды?

Рождественский сочельник — 6 января, последний день Рождественского поста. В Русской церкви существует благочестивый обычай воздерживаться от еды до вечера или появления первой звезды, напоминающей о Вифлеемской. Это традиция, а не одинаковая обязательная мера поста для каждого человека: ограничения зависят от здоровья и обстоятельств.

Можно ли колядовать на Рождество и что такое колядки?

Да. Колядование — народная рождественская традиция: группы людей обходят дома, исполняют праздничные песни и получают угощение. Само по себе пение рождественских песен не противоречит церковному празднику, если оно не сопровождается магическими обрядами или суевериями.

Когда заканчиваются Святки и что нельзя делать в этот период?

Святки начинаются после Рождества и продолжаются до Крещенского сочельника 18 января; 19 января отмечается Крещение Господне. Специального бытового списка запретов на Святки нет. С церковной точки зрения нежелательны гадания, магические обряды, пьянство и другие излишества, несмотря на то что часть таких практик исторически существовала в народной культуре.

Чем церковное значение Рождества отличается от светского празднования Нового года?

Новый год — светский календарный праздник, связанный с наступлением нового года. Рождество Христово — христианский праздник Боговоплощения и рождения Иисуса Христа. Для верующего человека его центр — богослужение, молитва и духовный смысл события, хотя семейный стол, подарки и праздничное украшение дома также стали частью современной рождественской культуры.

Рождество Христово соединяет в себе евангельскую историю, многовековую церковную традицию и десятки национальных обычаев. Кто-то встречает праздник на ночной литургии, кто-то собирает всю семью за одним столом, а кто-то впервые узнаёт, почему привычные годы вообще называют годами «от Рождества Христова». Но смысл праздника остаётся неизменным: христиане вспоминают приход в мир Христа и событие, которое стало одной из главных точек отсчёта европейской истории и культуры.

Авторы Анна Волкова