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Опубликовано 21 декабря 2025, 16:00
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Кроссворд по советским новогодним фильмам: На все вопросы ответят только настоящие знатоки!

Сегодня мы отмечаем День рождения кроссворда! В честь праздника мы собрали вопросы о любимых новогодних фильмах СССР! Проверьте, насколько хорошо вы их помните. Разгадают все 10 слов только преданные поклонники!

Обложка © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Новый год в советском кино — это больше, чем просто праздник. Это время, когда на экране сходятся одиночество и надежда, случай и судьба, коммунальные кухни и большие чувства. Эти фильмы давно стали частью семейных ритуалов: их смотрят фоном, наизусть знают диалоги, узнают музыку с первых нот. Наш кроссворд — повод замедлиться и проверить, какие сцены, имена и детали по-прежнему живут в памяти. Вспомните ли вы, из какого фильма та самая песня, что подарили героям и кто именно сказал ту фразу? Справятся настоящие ценители!

Узнайте, кем бы вы были, если прямо сейчас перенеслись бы в Османскую империю: султаном, наложницей, евнухом или хазнедар! А также в честь дня рождения главного символа спортивных состязаний пройдите тест и угадайте факты про олимпийского мишку!

Тест: Все 7 фильмов с Юрием Никулиным угадают только самые преданные поклонники!
Тест: Все 7 фильмов с Юрием Никулиным угадают только самые преданные поклонники!
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Анна Московко
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