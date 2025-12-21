Кроссворд по советским новогодним фильмам: На все вопросы ответят только настоящие знатоки!
Сегодня мы отмечаем День рождения кроссворда! В честь праздника мы собрали вопросы о любимых новогодних фильмах СССР! Проверьте, насколько хорошо вы их помните. Разгадают все 10 слов только преданные поклонники!
Обложка © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk
Новый год в советском кино — это больше, чем просто праздник. Это время, когда на экране сходятся одиночество и надежда, случай и судьба, коммунальные кухни и большие чувства. Эти фильмы давно стали частью семейных ритуалов: их смотрят фоном, наизусть знают диалоги, узнают музыку с первых нот. Наш кроссворд — повод замедлиться и проверить, какие сцены, имена и детали по-прежнему живут в памяти. Вспомните ли вы, из какого фильма та самая песня, что подарили героям и кто именно сказал ту фразу? Справятся настоящие ценители!
Узнайте, кем бы вы были, если прямо сейчас перенеслись бы в Османскую империю: султаном, наложницей, евнухом или хазнедар! А также в честь дня рождения главного символа спортивных состязаний пройдите тест и угадайте факты про олимпийского мишку!