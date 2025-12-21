Тест: Правильно назвать все факты про Сталина смогут только настоящие историки или же сам Берия!
В честь дня рождения вождя проверьте, насколько хорошо вы знаете его жизнь! Этот тест раскроет малоизвестные грани личности Иосифа Сталина — от личных привычек до исторических решений. Готовы удивиться?
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff © ТАСС / Фёдор Кислов
Говорить об Иосифе Сталине можно бесконечно — и с восхищением, и с осуждением. Его фигура навсегда вписана в историю гигантскими буквами. Он был не только символом индустриального рывка и победы в великой войне, но и олицетворением суровых испытаний для миллионов людей. За парадными портретами и строгим взглядом скрывался человек с неожиданными привычками, литературными амбициями и сложным характером. В его честь называли города и слагали песни, а его решения и сегодня вызывают ожесточённые споры. Пройдите этот тест, чтобы столкнуться с неочевидными фактами и, возможно, открыть для себя нового, пусть и знакомого, Сталина!
Советское кино отличалось своей красочностью. Сможете угадать персонажа известного фильма СССР по костюму? А также в преддверии праздников узнайте, какая вы новогодняя песня!