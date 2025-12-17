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Опубликовано 17 декабря 2025, 04:00

Тест: Какая вы советская новогодняя песня? Музыка решит, под какую мелодию встретите праздник!

Тихая лирика, ожидание чуда или праздничная суета последних минут? Ответьте на несколько лёгких вопросов и узнайте, какая советская новогодняя песня точнее всего передаёт ваше настроение и ритм этого праздника!

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Михаил Строков, Николай Малышев, Юрий Белозеров

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Михаил Строков, Николай Малышев, Юрий Белозеров

Новый год в советских песнях — это не только праздник, но и настроение: звон бокалов, тихий снег за окном, ожидание важного разговора или ощущение, что времени осталось совсем немного. Эти мелодии звучали из телевизоров, магнитофонов и радиоприёмников, становились фоном для семейных застолий и прогулок по зимним улицам. Мы собрали несколько культовых новогодних песен, в которых разные состояния и характеры. Ответьте на простые вопросы и узнайте, какая мелодия лучше всего совпадает с вашим внутренним настроением в эту новогоднюю ночь!

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Анна Московко
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