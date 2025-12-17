Тест: Какая вы советская новогодняя песня? Музыка решит, под какую мелодию встретите праздник!

Новый год в советских песнях — это не только праздник, но и настроение: звон бокалов, тихий снег за окном, ожидание важного разговора или ощущение, что времени осталось совсем немного. Эти мелодии звучали из телевизоров, магнитофонов и радиоприёмников, становились фоном для семейных застолий и прогулок по зимним улицам. Мы собрали несколько культовых новогодних песен, в которых разные состояния и характеры. Ответьте на простые вопросы и узнайте, какая мелодия лучше всего совпадает с вашим внутренним настроением в эту новогоднюю ночь!