Тест «Было / Не было» по фильму «Служебный роман»: Лишь преданные фанаты вспомнят всё!
Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните «Служебный роман»: отделите реальные сцены от придуманных, проверьте, не подводит ли память, и выясните, настоящий ли вы знаток кино СССР или профан!
Обложка © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk
«Служебный роман» давно разобран на цитаты и живёт уже не только на экране, но и в памяти миллионов. Вам предстоит определить, что действительно происходило на экране, а что — всего лишь вымысел или досадная ошибка памяти, где заканчивается фильм Рязанова и начинается миф. Вспомните, что действительно было показано, а что лишь кажется знакомым. Не торопитесь, хорошо подумайте, прежде чем ответить! Правда может быть куда более неочевидной, чем вы думаете!
Недавно мы праздновали День джентльменов удачи, в честь праздника попробуйте угадать интересные факты про одноимённую комедию! А также проверьте, насколько хорошо вы знаете внешность знаменитостей: угадайте звезду только по бровям!