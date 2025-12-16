Тест «Было / Не было» по фильму «Служебный роман»: Лишь преданные фанаты вспомнят всё!

«Служебный роман» давно разобран на цитаты и живёт уже не только на экране, но и в памяти миллионов. Вам предстоит определить, что действительно происходило на экране, а что — всего лишь вымысел или досадная ошибка памяти, где заканчивается фильм Рязанова и начинается миф. Вспомните, что действительно было показано, а что лишь кажется знакомым. Не торопитесь, хорошо подумайте, прежде чем ответить! Правда может быть куда более неочевидной, чем вы думаете!