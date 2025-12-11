Тест: Только 1% зрителей без ошибок угадает все 7 фильмов по последнему кадру

Все знают начальные кадры, узнают по действиям, героям и локациям, но что насчёт конца? Как часто вы обращали внимание, чем заканчивается фильм? Финальные кадры — самые коварные: в них сходятся сюжетные линии, эмоции на пике, а детали легко ускользают из памяти. В этом тесте мы собрали последние сцены культовых советских фильмов, чтобы проверить вашу наблюдательность. Сможете ли вы узнать знакомые истории по одному-единственному кадру? Проверьте, насколько внимательно вы смотрите кино и насколько крепко в вас живут любимые сюжеты.