Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 16:00

Тест: Только 1% зрителей без ошибок угадает все 7 фильмов по последнему кадру

Этот тест проверит, насколько хорошо вы запоминаете детали: перед вами финальные кадры культовых советских фильмов, по которым нужно угадать название! Проверьте свою наблюдательность и освежите память о любимых историях!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Берегись автомобиля», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Берегись автомобиля», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Все знают начальные кадры, узнают по действиям, героям и локациям, но что насчёт конца? Как часто вы обращали внимание, чем заканчивается фильм? Финальные кадры — самые коварные: в них сходятся сюжетные линии, эмоции на пике, а детали легко ускользают из памяти. В этом тесте мы собрали последние сцены культовых советских фильмов, чтобы проверить вашу наблюдательность. Сможете ли вы узнать знакомые истории по одному-единственному кадру? Проверьте, насколько внимательно вы смотрите кино и насколько крепко в вас живут любимые сюжеты.

Какая история лучше всего описывает судьбоносность любви и передаёт атмосферу Нового года? Конечно, «Ирония судьбы»! Вспомните детали сюжета культового фильма и разгадайте кроссворд! А также испытайте свою смекалку на прочность и попробуйте ответить на культовые вопросы из легендарной телепередачи «Поле чудес»!

Кроссворд по «Покровским воротам»: Лишь самые внимательные зрители ответят на все 8 вопросов!
Кроссворд по «Покровским воротам»: Лишь самые внимательные зрители ответят на все 8 вопросов!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar