11 декабря, 13:42

Тест: Бархатные тени, козырьки и орлы — слабо угадать знаменитость только по бровям?

В этом тесте нужно узнать знаменитость исключительно по бровям. Иногда такая мелочь может стать основой всего образа. Проверим, насколько хорошо вы различаете лица по деталям!

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Freepik / pikisuperstar

Вы когда-нибудь задумывались, насколько уникальны брови каждой знаменитости? Иногда именно эта маленькая деталь способна полностью раскрыть характер человека и сделать его образ узнаваемым. В нашем тесте вам предстоит непростая, но увлекательная задача: угадать знаменитость только по бровям. Кажется, это просто, пока не сталкиваешься с десятком похожих форм и изгибов! Тест проверит вашу внимательность, визуальную память и умение различать мелкие детали, которые обычно остаются незамеченными. Готовы ли вы проверить себя и доказать, что брови могут рассказать больше, чем кажется на первый взгляд? Давайте начнём и посмотрим, кто из вас настоящий эксперт в «лицах» знаменитостей!

Думали ли вы уже, как хотите отпраздновать Новый год? Мы вам поможем! Выберите любимого персонажа из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а мы скажем, как вы встретите Новый год! А также в честь дня рождения знаменитого Юры Борисова попробуйте угадать фильмы и сериалы с ним по кадру! «Пушкина» и «Аноры» тут не будет!

