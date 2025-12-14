Тест: Только 10% советских зрителей угадают фильм по афише! Название, естественно, скрыто!

Советское кино мы помним по героям, репликам и мелодиям, но афиши — отдельная история. Они рассказывали о фильме так же ярко, как и сами кадры: намёками, характерами, цветом. В этом тесте вам предстоит узнать знакомые ленты только по их постерам, причём без названий и каких-либо подсказок. Лишь образ, стиль и ваше собственное киношное чутьё. Проверьте, насколько хорошо вы помните классику, которую смотрели в детстве и юношестве по телевизору или на видеокассетах. Готовы? Тогда вперёд, посмотрим, выдержит ли память такой вызов!