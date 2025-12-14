Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 14:00

Тест: Только 10% советских зрителей угадают фильм по афише! Название, естественно, скрыто!

Попробуйте угадать советские фильмы, ориентируясь только на фрагменты афиш. Без названий, подсказок и цитат, только ваш зрительский опыт. Проверьте, насколько хорошо вы помните классику!

Обложка © Wikipedia / «Мосфильм» / Вилен Каракашев © Wikipedia / Анатолий Николаевич Евсеев © Wikipedia / Василий Игоревич Островский

Обложка © Wikipedia / «Мосфильм» / Вилен Каракашев © Wikipedia / Анатолий Николаевич Евсеев © Wikipedia / Василий Игоревич Островский

Советское кино мы помним по героям, репликам и мелодиям, но афиши — отдельная история. Они рассказывали о фильме так же ярко, как и сами кадры: намёками, характерами, цветом. В этом тесте вам предстоит узнать знакомые ленты только по их постерам, причём без названий и каких-либо подсказок. Лишь образ, стиль и ваше собственное киношное чутьё. Проверьте, насколько хорошо вы помните классику, которую смотрели в детстве и юношестве по телевизору или на видеокассетах. Готовы? Тогда вперёд, посмотрим, выдержит ли память такой вызов!

Попробуйте свои силы в угадывании культовых советских фильмов, но уже по последнему кадру! Справятся только единицы! А также проверьте, насколько хорошо вы знаете внешность знаменитостей: угадайте звезду только по бровям!

Тест: Кем бы вы были в прошлой жизни? Ответьте на 8 вопросов и загляните в своё глубокое прошлое
Тест: Кем бы вы были в прошлой жизни? Ответьте на 8 вопросов и загляните в своё глубокое прошлое
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar