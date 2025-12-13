Путин в Индии
Кроссворд по «Афоне»: Только главный фанат вспомнит все 8 деталей фильма!

Погрузитесь в мир «Афони» и проверьте свою память! Только истинный поклонник сможет вспомнить все 8 деталей этого культового фильма. Докажите, что вы — главный фанат, разгадайте кроссворд и вспомните самые яркие моменты!

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

«Афоня» — это один из самых популярных и любимых советских фильмов! Его особенно ценят за юмор, яркую актёрскую игру, запоминающиеся диалоги и атмосферу, которая не устаревает уже более полувека. Погрузитесь в увлекательный мир советского кино и попробуйте разгадать наш кроссворд по фильму «Афоня». Эта культовая картина давно вошла в золотой фонд советской комедии, знакомой многим поколениям зрителей. Готовы проверить свои знания, вспомнить самые яркие моменты, героев и забавные ситуации?

Виктора Цоя любят уже многие годы. Но сможете ли вы отличить, где песня легендарной группы «Кино», а где песни современных исполнителей? А также погрузитесь в атмосферу предновогодней суеты и суматохи: разгадайте кроссворд по «Иронии судьбы» и ответьте на 9 вопросов о культовом фильме!

Тест: Выберите персонажа из фильма «Иван Васильевич», а мы скажем, как вы встретите Новый год!
