Тест на День Конституции РФ: А вы знаете эти 5 фактов? Проверьте себя прямо сейчас

12 декабря 1993 года приняли Конституцию РФ, теперь каждый год мы отмечаем этот праздник, который обычно проходит тихо, но напоминает о документе, определяющем устройство государства и границы наших прав. Конституция нередко кажется чем-то формальным, однако она глубоко влияет на повседневную жизнь: от того, как устроены выборы, до того, какие свободы мы считаем естественными. Мы подготовили тест, чтобы вы могли проверить, насколько хорошо знаете историю и особенности основного закона. Попробуйте и, возможно, вы знаете о Конституции больше, чем думаете.