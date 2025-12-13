Путин в Индии
Тест: Слабо угадать все 7 интересных фактов про фильм «Джентльмены удачи»?

Сегодня отмечается День «Джентльменов удачи» — и в честь праздника мы подготовили специальный тест. Вас ждут неожиданные факты, съёмочные хитрости и забавные подробности создания легендарной комедии. Проверьте, помните ли вы всё о фильме!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / memetsaputra, © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Сегодня отмечается День «Джентльменов удачи» — и это отличный повод вспомнить одну из самых любимых советских комедий. Фильм, которому удаётся оставаться актуальным уже более полувека, давно разошёлся на цитаты, а его герои стали народными. За простой и смешной историей скрывается масса забавных деталей: от неожиданных актёрских проб до смекалки съёмочной группы. Мы собрали для вас тест, который проверит, насколько хорошо вы знаете секреты создания картины и помните ли мелочи, скрытые за кадром!

Если вы когда-нибудь задумывались, откуда у вас тяга к приключениям или ко всему красивому, то это явно тянется из далёкого прошлого! Пройдите тест и узнайте, кем вы были в прошлой жизни! А также мы вам сможем рассказать, как пройдёт ваша новогодняя ночь, только по выбору любимого персонажа из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»!

Кроссворд по «Иронии судьбы»: Лишь чистые романтики смогут ответить на все 9 вопросов!
