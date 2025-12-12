Тест: 1 кадр — 1 фильм с Валентином Гафтом! Только истинные фанаты смогут угадать все 8!

Валентин Гафт оставил в кино редкий след: его роли узнаются не по костюмам или сюжетам, а по интонации — точной, ироничной, иногда почти безжалостной. Он мог появиться в кадре на несколько минут и всё равно изменить тон картины. В его днях рождения есть что-то особенное: повод снова вспомнить, как он умел говорить правду шёпотом и смеяться так, будто видел людей насквозь. Проверьте, насколько хорошо вы помните фильмы и сериалы с его участием: от культовых комедий до драм, где одно движение бровей рассказывало больше, чем монологи.