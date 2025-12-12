Путин в Индии
12 декабря, 15:00

Тест: 1 кадр — 1 фильм с Валентином Гафтом! Только истинные фанаты смогут угадать все 8!

Сегодня отмечает свой день рождения великий актёр Валентин Гафт! Проверьте, насколько хорошо вы знаете его роли: от колких сатирических героев до холодно-точных образов драматических фильмов. Вспомните классику и угадайте картины с его участием!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Дмитрий Донской

Валентин Гафт оставил в кино редкий след: его роли узнаются не по костюмам или сюжетам, а по интонации — точной, ироничной, иногда почти безжалостной. Он мог появиться в кадре на несколько минут и всё равно изменить тон картины. В его днях рождения есть что-то особенное: повод снова вспомнить, как он умел говорить правду шёпотом и смеяться так, будто видел людей насквозь. Проверьте, насколько хорошо вы помните фильмы и сериалы с его участием: от культовых комедий до драм, где одно движение бровей рассказывало больше, чем монологи.

Если вы сомневаетесь в том, как вам провести Новый год, мы вам поможем! Выберите любимого персонажа из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и узнайте, как пройдёт ваша новогодняя ночь! А ещё недавно отмечал свой день рождения знаменитый Юра Борисов. Попробуйте угадать менее известные фильмы с его участием по кадру!

Кроссворд и «Поле чудес»: Только самые смекалистые разгадают все 8 легендарных слов!
