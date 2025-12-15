Россия и США
15 декабря, 04:00

Тест: Выберите предсказание Нострадамуса, а мы скажем, как пройдёт ваш новый год!

Вчера был день рождения у знаменитого пророка Нострадамуса! Выберите одно из его предсказаний и узнайте, каким будет ваш новый год! Мы собрали интересные пророчества, а ваш прогноз получится лёгким, добрым и с намёком на чудо.

Обложка © ChatGPT

14 декабря был день рождения Мишеля де Нострадамуса, человека, чьи загадочные пророчества пережили столетия и продолжают будоражить воображение. Его тексты интерпретируют снова и снова, находя в них намёки на самые разные события и явления. В честь этого события мы решили создать лёгкий новогодний тест: собрали несколько известных толкований предсказаний и предложили взглянуть на них с другой стороны. Выберите строку, которая вам ближе, и получите небольшой прогноз о том, каким может стать ваш грядущий год!

Также вы можете узнать, как пройдёт ваша новогодняя ночь, выбрав любимого персонажа из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»!

Анна Московко
