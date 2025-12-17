Тест: Угадают персонажа советского фильма по одежде только единицы, остальные не наберут и 2 балла!

У костюмеров всегда стоит очень сложная задача: одеть героя так, чтобы это выглядело лаконично, не выбивалось из кадра и не переключало всё внимание с лица на костюм, но при этом ярко и интересно. Советские художники по костюму настолько хорошо справлялись с задачей, что отделить персонажа от его одежды практически невозможно. Но настолько ли вы хорошо помните, как одевали этих героев культовых фильмов? Проверьте свою внимательность, мы собрали кадры из любимых советских кинокартин, скрыли лица персонажей, а перед вами стоит задача угадать, кто носил этот интересный костюм!