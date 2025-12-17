Тест: Угадают персонажа советского фильма по одежде только единицы, остальные не наберут и 2 балла!
Все всегда запоминают персонажей по взгляду, голосу, интонациям и фирменным фразочкам. Но часто ли вы обращаете внимание на то, как они одеты? Проверьте свою внимательность и угадайте героя советского фильма по костюму!
Обложка © Кадр из фильма «Мимино» режиссёр Георгий Данелия, сценарист Реваз Габриадзе, Виктория Токарева, Георгий Данелия / Kinopoisk. Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» режиссёр Леонид Квинихидзе и др./ Kinopoisk
У костюмеров всегда стоит очень сложная задача: одеть героя так, чтобы это выглядело лаконично, не выбивалось из кадра и не переключало всё внимание с лица на костюм, но при этом ярко и интересно. Советские художники по костюму настолько хорошо справлялись с задачей, что отделить персонажа от его одежды практически невозможно. Но настолько ли вы хорошо помните, как одевали этих героев культовых фильмов? Проверьте свою внимательность, мы собрали кадры из любимых советских кинокартин, скрыли лица персонажей, а перед вами стоит задача угадать, кто носил этот интересный костюм!
По одежде мы научились отличать героев, а теперь давайте попробуем угадать советские фильмы по афише! Тут справятся только самые смекалистые! А также узнайте, что вас ждёт в новом году, выбрав предсказание Нострадамуса!