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Опубликовано 17 декабря 2025, 13:00

Тест: Угадайте советский фильм по кадру с обнимашками! 7/7 наберут самые чувственные!

В День объятий 17 декабря мы собрали самые тактильные кадры из советского кино! Объятия — это больше, чем жест: это признание, прощение и спасение. В этом тесте вас ждут культовые сцены тепла и близости. Сможете ли вы узнать фильм по кадру с обнимашками?

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk, © Freepik

Объятия в кино умеют говорить громче слов. Они случаются в моменты счастья и потерь, примирений и прощаний, когда персонажам уже нечего добавить. Иногда один такой жест запоминается сильнее всего сюжета. В День объятий мы предлагаем вам проверить не память, а чувствительность: сможете ли вы узнать фильм по кадру, где герои просто обнимают друг друга? Здесь нет очевидных подсказок, только эмоции и атмосфера сцены. Вспомните, какие истории скрываются за этими мгновениями близости, и попробуйте набрать заветные 7 из 7!

Если вы считаете себя настоящим знатоком советского кино, то вспомните все детали фильма «Служебный роман» и отгадайте, что было, а чего не было! А также узнайте, кто из главных крашей СССР — ваша судьба. По ним пускали слюни все девушки!

Тест: Только 10% советских зрителей угадают фильм по афише! Название, естественно, скрыто!
Тест: Только 10% советских зрителей угадают фильм по афише! Название, естественно, скрыто!
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Анна Московко
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