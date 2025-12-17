Тест: Угадайте советский фильм по кадру с обнимашками! 7/7 наберут самые чувственные!
В День объятий 17 декабря мы собрали самые тактильные кадры из советского кино! Объятия — это больше, чем жест: это признание, прощение и спасение. В этом тесте вас ждут культовые сцены тепла и близости. Сможете ли вы узнать фильм по кадру с обнимашками?
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk, © Freepik
Объятия в кино умеют говорить громче слов. Они случаются в моменты счастья и потерь, примирений и прощаний, когда персонажам уже нечего добавить. Иногда один такой жест запоминается сильнее всего сюжета. В День объятий мы предлагаем вам проверить не память, а чувствительность: сможете ли вы узнать фильм по кадру, где герои просто обнимают друг друга? Здесь нет очевидных подсказок, только эмоции и атмосфера сцены. Вспомните, какие истории скрываются за этими мгновениями близости, и попробуйте набрать заветные 7 из 7!
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