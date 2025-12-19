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Опубликовано 19 декабря 2025, 04:00

Тест: Только 10% смогут угадать все факты про олимпийского мишку!

Сегодня мы отмечаем день рождения главного символа Олимпийских игр СССР — мишки! Ровно 45 лет назад этот очаровашка влюбил в себя не только весь Союз, но и другие страны. Ответьте на 5 вопросов и узнайте, насколько хорошо вы помните историю олимпийского мишки!

Обложка © ТАСС / Владимир Межевич, Сергей Метелица, Юрий Белинский

Обложка © ТАСС / Владимир Межевич, Сергей Метелица, Юрий Белинский

Вы помните тот момент, когда в небе над Лужниками огромный, трогательный и такой родной мишка махнул лапой и уплыл в вечернее небо, унося с собой эпоху? Этот образ до сих пор греет душу. Ровно 45 лет назад он влюбил в себя весь мир, став не просто талисманом, а символом целой страны — открытой, душевной и гостеприимной. Его история полна удивительных деталей и секретов, которые сегодня помнят далеко не все. Проверьте, входите ли вы в те самые 10% знатоков, для которых олимпийский мишка — не просто ностальгия, а история с большой буквы!

На днях мы отмечали день рождения великого актёра Юрия Никулина! Вспомните его знаменательные роли и угадайте 7 фильмов по одному кадру! А также добавьте немного праздничного настроения и узнайте, какая вы новогодняя советская песня!

Тест: Угадайте советский фильм по кадру с обнимашками! 7/7 наберут самые чувственные!
Тест: Угадайте советский фильм по кадру с обнимашками! 7/7 наберут самые чувственные!
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Анна Московко
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