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Опубликовано 18 декабря 2025, 04:00
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Тест: Все 7 фильмов с Юрием Никулиным угадают только самые преданные поклонники!

Юрий Никулин — актёр, чьи роли стали культурным кодом нации. Его герои всегда узнаваемы и человечны. Сегодня мы празднуем его день рождения! В честь этого предлагаем вам угадать фильм с его участием по одному кадру!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Александр Макаров, © Freepik

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Александр Макаров, © Freepik

Юрий Никулин — настоящая легенда советского кинематографа, он прожил на экране сотни жизней. Умел смешить до слёз одним лишь взглядом и трогать до глубины души, не произнося ни слова. Сегодня мы отмечаем день его рождения. Поэтому собрали кадры с самыми яркими его ролями. Проверьте свою память и угадайте фильм с его участием! За каждым из этих кадров скрывается не просто комедия, а целая эпоха и миллионы улыбок. Справитесь ли вы со всеми семью? Время узнать!

Вы когда-нибудь задумывались, почему вы ведёте себя именно так? Скорее всего, это непрожитые сценарии прошлых жизней, пройдите тест и узнайте, какой у вас кармический долг! А также вспомните самых привлекательных советских актёров и определите, кто из них ваша судьба!

Тест: Выберите предсказание Нострадамуса, а мы скажем, как пройдёт ваш новый год!
Тест: Выберите предсказание Нострадамуса, а мы скажем, как пройдёт ваш новый год!
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Анна Московко
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