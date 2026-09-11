Это меню притягивает деньги. Что и как готовить на китайский Новый год — гид по счастливым блюдам Оглавление Как отмечают китайский Новый год и что готовят Пельмени цзяоцзы: пошаговый рецепт Ингредиенты Шаг 1. Готовим тесто Шаг 2. Делаем фарш Шаг 3. Лепим и варим цзяоцзы Пошаговый рецепт свинины в кисло-сладком соусе Ингредиенты Шаг 1: Подготовка продуктов Шаг 2: Маринуем мясо Шаг 3: Поджариваем овощи Шаг 4: Обжариваем свинину Шаг 5: Создаём соус Шаг 6: Финальное тушение Шаг 7: Подаём на стол Рецепт рыбы на пару к новогоднему столу Ингредиенты Шаг 1: Подготавливаем рыбу Шаг 2: Собираем основу в форму Шаг 3: Готовим и добавляем соус Шаг 4: Готовим на пару Шаг 5: Подаём эффектно Готовим лапшу долголетия по пошаговому рецепту Ингредиенты Шаг 1: Отвариваем лапшу Шаг 2: Обжариваем мясо и овощи Шаг 3: Готовим соус Шаг 4: Собираем и подаём блюдо Няньгао: пошаговый рецепт праздничного печенья Ингредиенты Шаг 1: Варим фасоль Шаг 2: Создаём основу Шаг 3: Замешиваем тесто Шаг 4: Готовим на пару Шаг 5: Охлаждаем и нарезаем Шаг 6: Формируем и жарим печенье Советы для российской кухни Если нет клейкой рисовой муки Чем заменить рисовый уксус Если нет пароварки Секрет в сахаре Как создать атмосферу Что приготовить на китайский Новый год 2026? 5 традиционных рецептов: пельмени цзяоцзы, свинина в кисло-сладком соусе, рыба на пару, лапша долголетия и няньгао. Готовьте символы удачи, богатства и долголетия вместе с Life.ru. 27681 27681 Китайская кухня в домашних условиях в России — топ рецептов. Обложка © ChatGPT

17 февраля 2026 года почти 1,5 миллиарда человек отпразднуют наступление года Огненной Лошади. Да-да, мы про китайский Новый год. Праздников много не бывает, поэтому можно и его отметить, чтобы разнообразить зимние будни. Тем более что занятие это очень интересное, полное традиций и вкусных угощений. Life.ru выбрал топ-5 праздничных рецептов из Поднебесной, которыми можно себя порадовать на китайский Новый год.

Как отмечают китайский Новый год и что готовят

В этот день всё вращается вокруг главного события — Няньефань, «ужина воссоединения». Это священное время, когда вся семья, преодолевая любые расстояния, собирается за одним столом. Но праздник — и для тех, кого нет рядом. Перед трапезой многие семьи совершают тихий ритуал, почтив память предков.

Каждый жест, каждое блюдо в этот вечер — не просто еда, а древний код удачи и благополучия. Меню — сплошная игра слов-пожеланий. Рыба («юй») сулит излишек и достаток, длинную лапшу не режут ради долголетия, а пельмени напоминают золотые слитки. А за праздничным столом вы не увидите ножей — считается, что они могут «отрезать» счастье.

Кульминация праздника — шоусуй, «бдение года». После ужина никто не расходится спать! Бодрствуют до рассвета, веря, что так охраняют своё счастье от просыпания. А вот с первыми лучами Нового года вступают в силу особые правила. Забудь про кашу на завтрак — она символ бедности. Под запретом и лекарства — чтобы не навлечь болезни на весь год.

Пельмени цзяоцзы: пошаговый рецепт

Китайские пельмени цзяоцзы — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ink N Propeller

В Китае пельмени, как и у нас, лепят всей семьёй, только называются они цзяоцзы. Считается, что их форма похожа на золотой слиток, поэтому, чтобы привлечь в новом году богатство, их нужно приготовить и съесть как можно больше.

Ингредиенты

На 24 цзяоцзы нам потребуется:

мука — 250 г

вода — 125 мл

свинина — 150 г

капуста — 150 г

зелёный лук — 1 пучок

чеснок — 2 зубчика

имбирь — 2 см

соус соевый — 2 ст. л.

рисовый уксус коричневый — 1 ст. ложка

Шаг 1. Готовим тесто

Выливаем в муку 125 мл воды и вымешиваем тесто, пока не получится единый ком. После этого перекладываем его в миску, накрываем влажной тряпкой и оставляем отдохнуть на пару часов при комнатной температуре.

Шаг 2. Делаем фарш

Для этого прокручиваем через мясорубку свинину, капусту и зелёный лук. В получившийся фарш добавляем чеснок, выдавленный через пресс, 1–2 столовых ложки соевого соуса и мелко нашинкованный имбирь — и хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Лепим и варим цзяоцзы

Как правильно сделать пельмени по-китайски. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Livia Harijanto

Разделяем тесто на три части: с одной работаем, две убираем. Делим тесто на восемь равных кусочков и каждый раскатываем скалкой. В середину каждого кружочка кладём 1 чайную ложку фарша, складываем тесто в виде полукруга и плотно защипываем. Сформированные пельмени варим в кипящей воде в течение 5–8 минут.

Пошаговый рецепт свинины в кисло-сладком соусе

Кубаро (оно же губанжо/габаджоу/gabazhou/гобаожоу) — самое популярное блюдо северной кухни Китая, в нашей стране называется просто — «Свинина в кисло-сладком соусе». И ему тоже найдётся место на праздничном столе.

Ингредиенты

Для основного блюда и маринада нам нужно:

свинина — 500 г

помидор — 100 г

болгарский перец — 100 г

морковь — 80 г

ананас — 150 г

оливковое масло — по вкусу

соевый соус — 100 мл = 100 г

картофельный крахмал — 1 ст. л. (28 г)

пшеничная мука — 1 ст. л. (15 г)

Для соуса и подачи:

сахар — 60 г

кетчуп — 120 г

рисовый уксус — 2 ст. л. (30 г)

рис — по желанию

Свинина по-китайски губанжо — как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Be Saowaluck

Шаг 1: Подготовка продуктов

Сначала моем и нарезаем всё необходимое. Свинину нарезаем тонкими пластиками и хорошенько отбиваем (чтобы избежать брызг, отбиваем мясо, завернув его в целлофановый пакет). Помидоры, перец и морковь тщательно моем. С помидоров снимаем кожицу, обдав их кипятком. Затем все овощи и ананасы нарезаем крупными, аппетитными ломтиками.

Шаг 2: Маринуем мясо

Теперь займёмся маринадом. В миске смешиваем соевый соус, крахмал и немного муки до однородности. Заливаем этой ароматной смесью кусочки свинины, перемешиваем, чтобы каждый кусочек обволокло маринадом, и оставляем мясо примерно на 20 минут.

Шаг 3: Поджариваем овощи

Пока мясо маринуется, на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем подготовленные ломтики перца, моркови, помидоров и ананаса. Держим их на огне 5–7 минут, до лёгкой мягкости и румянца, а затем перекладываем в отдельную тарелку.

Шаг 4: Обжариваем свинину

На той же сковороде, добавив при необходимости немного масла, обжариваем замаринованные кусочки свинины с обеих сторон на хорошем огне до красивой золотистой корочки. Это займёт примерно 10–15 минут.

Шаг 5: Создаём соус

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Starostin

В чистой чашке соединяем рисовый уксус, сахар и кетчуп. Активно размешиваем, пока сахар не растворится и у нас не получится идеальный баланс кислого и сладкого.

Шаг 6: Финальное тушение

Возвращаем на сковороду к мясу обжаренные овощи и ананасы. Всё заливаем нашим кисло-сладким соусом. Аккуратно перемешиваем и тушим на среднем огне 5–10 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами и соус слегка загустел.

Шаг 7: Подаём на стол

Подаём ароматную, блестящую свинину в кисло-сладком соусе немедленно, выбрав в качестве гарнира рассыпчатый отварной рис.

Рецепт рыбы на пару к новогоднему столу

Китайская рыба на пару. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kritchai7752

В Китае рыба — обязательный символ Нового года, и дело тут не только во вкусе. Секрет в языке: слова «рыба» и «излишек», «благополучие» звучат абсолютно одинаково. Поэтому это блюдо — съедобное пожелание богатства. Чтобы удача была полной, рыбу подают целиком, с головой и хвостом: это символизирует целостность и хорошее начало и конец наступающего года.

Классический способ приготовления — на пару, часто в традиционной бамбуковой пароварке. Чаще всего для этого выбирают леща или окуня. Также популярны карась, китайский грязевой карп (амур) и сом.

Ингредиенты

Для вкусного пожелания изобилия нам потребуется:

окунь — 1 шт.

кунжутное масло — 1 ст. л.

светлый соевый соус — 2 ст. л.

рисовое вино или сухой херес — 2 ст. л.

соль морская — 1/2 ч. л.

стрелки зелёного лука, разрезанные вдоль пополам, — 3 шт.

тонко нашинкованный свежий имбирь — 1 ст. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

Шаг 1: Подготавливаем рыбу

Очищаем рыбу от чешуи и потрошим. Затем тщательно натираем её со всех сторон — и снаружи, и изнутри — смесью соли и ароматного кунжутного масла.

Шаг 2: Собираем основу в форму

На дно формы для приготовления на пару мы выкладываем зелёный лук, а сверху — подготовленную рыбу.

Шаг 3: Готовим и добавляем соус

В отдельной пиале смешиваем соевый соус, рисовое вино (или херес) и мелко нарезанный имбирь. Получившейся смесью равномерно поливаем рыбу.

Шаг 4: Готовим на пару

Форму с рыбой устанавливаем в уже горячую пароварку. Накрываем крышкой и готовим на сильном пару в течение 12–15 минут — до полной готовности рыбы.

Шаг 5: Подаём эффектно

Сразу после приготовления поливаем рыбу парой ложек раскалённого растительного масла — оно должно зашипеть. Блюдо подаём на стол немедленно, пока оно источает невероятный аромат.

Готовим лапшу долголетия по пошаговому рецепту

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nungning20

Это ещё одно популярное новогоднее блюдо в Китае, которое, как нетрудно догадаться, символизирует долголетие. Чем длиннее лапша — тем дольше жизнь, поэтому её нельзя ни резать, ни обрывать. Только есть целиком.

Ингредиенты

Для щедрой порции лапши, которой хватит на всех, нам потребуется:

лапша — 200 г

свинина — 200 г

морковь — 1 шт.

лук-порей — 1 шт.

красный перец — 1 шт.

растительное масло — 2 ст. л.

соевый соус — 2 ст. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

кетчуп — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Шаг 1: Отвариваем лапшу

Сначала варим лапшу так, как указано на упаковке, затем откидываем её на дуршлаг и промываем холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления и предотвратить слипание.

Шаг 2: Обжариваем мясо и овощи

Теперь берём сковороду вок или большую сковороду с высокими бортами. Хорошо разогреваем в ней растительное масло. Первым делом обжариваем полоски свинины до лёгкой румяности. Затем добавляем к мясу соломку из моркови, красного перца и лука-порея. Всё вместе обжариваем на сильном огне 5–7 минут, помешивая, пока овощи не станут мягче, но останутся слегка хрустящими.

Шаг 3: Готовим соус

Пока основные ингредиенты готовятся, не теряем времени. В отдельной миске или пиале мы смешиваем все компоненты для соуса: соевый соус, оливковое масло, кетчуп, сахар, соль и перец. Взбиваем венчиком или вилкой до получения однородной, гладкой эмульсии.

Шаг 4: Собираем и подаём блюдо

В глубокой миске соединяем промытую лапшу, обжаренные свинину с овощами и ароматный соус. Тщательно, но аккуратно перемешиваем, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. Выкладываем порции на тарелки и немедленно подаём к столу, пока блюдо горячее и максимально ароматное.

Няньгао: пошаговый рецепт праздничного печенья

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pasakorn Hansetagan

Это печенье из клейкого риса едят круглый год, но на китайский Новый год — поистине в промышленных масштабах. Если съесть его, то вас ждёт 365 (или даже 366 в високосном году) дней удачи.

Ингредиенты

Нам понадобится:

вымоченная красная фасоль — 400 г

рисовая мука — 450 г

тростниковый сахар — 800 г

вода — 420 мл

соль — 1 ч. л.

обёртки для вонтонов — 20 шт.

растительное масло — 1 л

Шаг 1: Варим фасоль

Замачиваем красную фасоль заранее (можно оставить её на ночь). Затем отвариваем её на среднем огне около часа, не забывая иногда помешивать, пока она не станет совсем мягкой и не превратится в кашу.

Шаг 2: Создаём основу

Добавляем к готовой мягкой фасоли соль и 400 граммов сахара. Всё тщательно перемешиваем и оставляем эту смесь на несколько часов, чтобы вкусы соединились.

Шаг 3: Замешиваем тесто

В отдельной кастрюле вскипятим 420 мл воды. Сварим в ней сироп из оставшегося сахара, а затем постепенно всыпем рисовую муку, энергично помешивая, чтобы не образовалось комочков. Затем соединяем с основой из фасоли.

Шаг 4: Готовим на пару

Смазываем ёмкость для выпекания растительным маслом и выливаем в неё готовую смесь. Отправляем форму готовиться на пару 45–60 минут.

Шаг 5: Охлаждаем и нарезаем

Даём готовому няньгао полностью остыть прямо в форме — так он не будет прилипать. Затем нарезаем остывшую массу на аккуратные кубики длиной примерно 3 см.

Шаг 6: Формируем и жарим печенье

Каждый кубик заворачиваем в обёртку для вонтонов (её можно заменить рисовой бумагой или тонким лавашом) и обжариваем во фритюре до красивого золотисто-коричневого цвета.

Советы для российской кухни

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Если нет клейкой рисовой муки

Попробуйте смешать обычную муку и картофельный крахмал в пропорции 2:1. Текстура будет немного другой, но получится всё равно вкусно.

Чем заменить рисовый уксус

Есть сразу три замены на все случаи жизни. Можно смешать 1 столовую ложку яблочного уксуса (6%), 1 чайную ложку сахара, 1/4 чайной ложки соли, ИЛИ разбавить столовый уксус (9%) водой 1:1, добавить сахар и соль, ИЛИ смешать 50 мл соевого соуса, 50 мл столового уксуса (9%), 1 столовую ложку сахара.

Если нет пароварки

Самый доступный способ — использовать дуршлаг или сито, поставленное над кастрюлей с кипящей водой (главное, чтобы оно не касалось воды). Также можно положить продукты на тарелку и установить её на подставку (например, из фольги) внутри кастрюли с небольшим количеством кипятка на дне.

Секрет в сахаре

Не бойтесь добавить щепотку сахара в мясной или овощной соус. Это не сделает блюдо сладким, а сбалансирует вкус и даст ту самую «карамельную» ноту.

Как создать атмосферу

Подача — это важно. Выберите декор, свечи и салфетки в красных тонах, поставьте на стол маленькие пиалы для соусов, палочки и обязательно чай — зелёный или улун.

Готовьте с душой, приглашайте самых близких, шумите и смейтесь. С наступающим годом Огненной Лошади! Пусть он будет вкусным, ярким и полным кулинарных открытий!

Авторы Божена Зажицкая