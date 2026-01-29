Китайский Новый год 2026: когда начинается атака фейерверков и заканчивается время Змеи Оглавление Китайский Новый год 2026: введение Какого числа наступает китайский Новый год 2026 2026 — год какого животного Сколько дней празднуют китайский Новый год Как отмечают в Китае? Традиции и обряды История праздника Застолье на китайский Новый год Традиционные представления Подарки на китайский Новый год Приметы на китайский Новый год Фестиваль фонарей Китайский Новый год в Москве 2026: где и как праздновать Есть ли выходные в России на китайский Новый год Популярные вопросы Когда наступит китайский Новый год 2026? Какой символ у китайского Нового года 2026? Сколько дней будут длиться празднования? Какие традиции связаны с китайским Новым годом? Китайский Новый год 2026 наступает 17 февраля — год Огненной Лошади. Узнайте, сколько дней празднуют, когда заканчивается, как отмечают в Москве и какие традиции соблюдают, — в материале Life.ru. 15121 15121 Китайский Новый год 2026 — когда наступает и как отмечается в России. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Китайский Новый год 2026: введение

Китайский (Лунный) Новый год, или Весенний фестиваль, — праздник наступления Нового года по китайскому календарю. В отличие от обычного Нового года, который наступает 1 января по григорианскому календарю, дата праздника не фиксированная — она рассчитывается по Луне, а именно: приурочена ко второму новолунию после зимнего солнцестояния (21 декабря).

История китайского Нового года насчитывает около 3,5 тысячи лет, а традиции празднования, в том числе фейерверки и семейные застолья, сохранились до наших дней. Весенним фестивалем его называют, так как этот день обычно знаменует конец сильных морозов.

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Какого числа наступает китайский Новый год 2026

17 февраля — дата начала китайского Нового года в 2026 году. Это второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. Завершится 2026 год по китайскому календарю 5 февраля 2027 года.

2026 — год какого животного

Символ 2026 года по китайскому календарю — Красная Огненная Лошадь, она следует за Деревянной Змеёй — символом 2025 года. А почему именно огненная? В Китае цифры обозначают какую-либо стихию, так, 0 и 1 — это белый металл, 2 и 3 — чёрная вода, 4 и 5 — зелёное или синее дерево, 6 и 7 — красный огонь, 8 и 9 — жёлтая земля. А 2026 год заканчивается на шестёрку — знак огня. Китайский календарь с пятью стихиями имеет 12-летний цикл, поэтому год животного, соответствующего какому-то цвету, случается раз в 60 лет, последний год Огненной Лошади был 1966-й. Поэтому в Китае и Корее 60-летний юбилей считают очень важной датой.

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Лошадь символизирует силу, упорство, энергию и независимость. Эти качества усиливает стихия огня, добавляя ещё больше страсти, амбиций и творческой энергии. Её темперамент: стремительный, яркий, независимый, того, кто любит быть в центре внимания. Она интуитивный спринтер — быстро запускает, заражает других энергией, делегирует рутину. Умеет воодушевлять, но может перебарщивать напором.

Любопытная деталь — неофициальным маскотом нового, 2026 года в Китае стал персонаж «Гарри Поттера» Драко Малфой. А всё потому, что «Малфой» созвучно китайским словам ma («лошадь») и fu («удача»). Изображения героя поттерианы стали помещать рядом с традиционными украшениями, и вешают картинку вверх ногами — чтоб повезло вдвойне.

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Сколько дней празднуют китайский Новый год

Стандартная продолжительность празднования китайского Нового года — 15 дней. В 2026 году празднования, начавшиеся 17 февраля, продлятся до 2 марта. Завершатся они Праздником фонарей, он в 2026 году пройдёт 3 марта.

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Как отмечают в Китае? Традиции и обряды

История праздника

Корни основных традиций празднования китайского Нового года — с красным цветом, огнями и семейным застольем — уходят во времена до нашей эры и связаны с легендой о чудовище Нянь. По преданию, раз в 12 месяцев, на Новый год, это чудовище с острыми рогами и клыками выбиралось на берег и сеяло разрушения. Однажды в деревню, которая находилась близко к морю и особенно страдала от монстра, пришёл странник. В деревне его приютили, а он в ответ раскрыл тайну: чудище до смерти боится шума и красного цвета.

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Жители подготовились к следующему выходу монстра: они повесили красные украшения снаружи своих домов, а когда Нянь стал выходить из моря, зажгли петарды. Увидев повсюду красный цвет и огни, оглушённый шумом зверь сбежал, спрятался на дне моря и с тех пор не выходил. Так закрепилась традиция украшать дом красным, зажигать огни и устраивать фейерверки — чем громче, тем лучше.

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Застолье на китайский Новый год

Китайцы — нация, у которой пища это не только средство утоления голода, но и то, что имеет сакральный смысл. Поэтому и название, и внешний вид новогодних блюд — пожелания счастья и благополучия. За праздничным столом не увидеть ножа — он может «разрезать» всё хорошее.

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

В новогоднюю ночь родня собирается за столом. В Китае Новый год — семейный праздник, который принято встречать с богатым столом, в кругу близких, со старшими родственниками и данью памяти предкам. Застолье называют «ужин воссоединения» — Няньефань. Есть угощения, которые подают на стол в каждой семье, — примерно как салат «Оливье» в России.

В Китае в Новый год за столом обязательно присутствует вся семья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PRPicturesProduction

Рыба на столе означает изобилие — благодаря созвучию этих двух слов в китайском языке. К ней можно добавить красный перец — это будет пожеланием успешного бизнеса. Пельмени цзяоцзы — символ богатства, так как они похожи на старинные золотые слитки. Считается, чем больше пельменей получится съесть, тем богаче будет новый год. Для начинки обычно используют китайскую капусту, зелёный лук, мясо, креветки.

Лапша на Новый год готовится длинной и символизирует долгую жизнь, поэтому и называется лапшой долголетия. Когда её едят, то не разрывают: чем длиннее лапша — тем дольше будет жить тот, кто её ест.

Популярным блюдом являются спринг-роллы — рулетики из рисовой бумаги с разнообразной начинкой, ставшие символом азиатского стритфуда. Их жарят во фритюре, готовят на пару или запекают. При династии Цзинь (около 265–420 гг.) люди раскладывали блинчики с начинкой и овощи на тарелке вместе — и императоры так в праздник угощали приближённых.

На китайский Новый год подают и спринг-роллы. Фото © Freepik

Фрукты в карамели на деревянных шпажках, или танхулу, предвещают удачу и сладкую жизнь. А название рисового печенья «няньгао» буквально означает «высокий год» и связано с пожеланием подниматься в новом году всё выше.

Традиционные представления

Танцы львов и драконов — неизменная часть китайского Нового года, известная во всём мире. С их помощью привлекают удачу и отгоняют злых духов. Они включают в себя и танец, и элементы традиционных боевых искусств.

Танец льва исполняют двое, которые находятся внутри фигуры животного, а танец дракона — большая группа, зачастую десятки человек, которые держат фигуру дракона на длинных шестах.

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Подарки на китайский Новый год

Символ китайского Нового года — красный конверт с деньгами, который называется «хунбао». Это знак удачи и процветания в наступившем году.

Красный конверт хунбао с деньгами — главный подарок на китайский Новый год. Фото © Freepik

Обычай дарить деньги идёт ещё из эпохи династии Хань, которая правила в I веке до нашей эры. Монеты с надписями служили оберегами от духов. Одним из самых опасных духов был Суй, больше всего он не любил детей и пугал их в новогоднюю ночь. Чтобы отогнать злодея, родители заворачивали монетки в красную бумагу и прятали их в детских кроватках. Так постепенно сложилась традиция дарить деньги в конвертах.

Красный конверт можно украсить золотыми рисунками, часто наносят иероглифы 福 «богатство» и 财 «счастье». Тонкий момент: купюр не должно быть четыре, это несчастливое число, так как слово «четыре» в традиционном китайском созвучно со словом «смерть».

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Традиционные подарки включают также фрукты (мандарины, апельсины), чай, сухофрукты и керамику. Это символизирует богатство, здоровье и долголетие.

На китайский Новый год дарят и мандарины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mahbub04047

Но есть и антирейтинг даров. Худший подарок у китайцев — часы. Причина в том, что фраза «дарить часы» звучит похоже на «оказывать последние почести». Не принято дарить подарки в наборах по четыре штуки — выше мы уже упоминали, что это несчастливое число.

Приметы на китайский Новый год

В первые дни наступившего нового года по китайскому календарю не принято выбрасывать мусор и подметать — можно вымести удачу. Не стоит пользоваться ножами и ножницами — считается, что они «перерезают» финансовые потоки, а также стричь волосы, так как иероглиф «волосы» похож на иероглиф «процветание». Не следует ссориться, спорить и ломать вещи — всё это может задать тон на весь год.

В Новый год семьи делают подношения умершим родственникам: сжигают символические бумажные деньги и вещи, о которые люди мечтали при жизни, — это может быть бумажная дорогая машина, красивый дом и что-то ещё. Считается, что близкие получат это в загробной жизни. На третий день праздника многие идут в храмы, а на пятый день приветствуют бога богатства — Цай Шэня. Его изображения ставят в домах, призывая тем самым финансовое благополучие.

Фестиваль фонарей

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Празднование китайского Нового года завершается фестивалем фонарей, который в 2026 году приходится на 3 марта. Его непременный атрибут — яркие красные фонари, на них пишут пожелания или загадки и отпускают в ночное небо, а также рисовые шарики юаньсяо.

Предание связывает эту традицию с придворной девушкой Юань Сяо, которая за годы службы у императора ни разу не видела своих родных, ей не разрешали выезжать из дворца. Особенно сильно она грустила в Новый год. Однажды плачущую Юань Сяо увидел министр и решил ей помочь. Он приказал всем смастерить красные, богато украшенные фонарики, которые будет отовсюду видно. Сделала фонарь и Юань Сяо, написав на нём своё имя. На 15-й день первого месяца император приказал всем подданным идти шествием по улицам, и вместе со всеми из дворца впервые за много лет вышла Юань Сяо. Родные девушки издалека увидели фонарь с её именем — и семья воссоединилась.

А рисовые шарики, которые тогда преподнесли духу огня, называются «юаньсяо» — они стали главным угощением фестиваля и символом единства семьи.

Китайский Новый год в Москве 2026: где и как праздновать

В Москве городской тематический фестиваль «Китайский Новый год» пройдёт уже в третий раз. Флагманской площадкой станет Манежная площадь. Здесь можно будет увидеть зрелищное шоу «Танец дракона», театрализованные программы, мини-спектакли уличного театра, а также познакомиться с героями китайских мифов.

В кинопарке «Москино» гости смогут пройти квест с драконом по мотивам восточных легенд, увидеть театрализованные шоу с барабанщиками и философский спектакль о дружбе, смелости и исполнении мечты. Всем желающим предложат расписать китайские фонарики и сделать фото.

16 февраля в Музее Москвы откроется выставка «Старый Пекин: Праздник весны», рассказывающая об истории и традициях празднования китайского Нового года через призму изобразительного искусства.

21 февраля в Биологическом музее пройдёт День красного коня. Научные сотрудники расскажут об одомашнивании лошадей и традициях встречи Нового года в Китае.

Центральный детский магазин на Лубянке с 16 февраля по 1 марта приглашает детей и родителей на мастер-классы. Можно научиться делать традиционные китайские фонарики, красные конверты хунбао, бумажные композиции, декоративные подвески с символикой праздника.

Китайский Новый год отмечают в Москве. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Есть ли выходные в России на китайский Новый год

Нет, официальных выходных в России на китайский Новый год не предусмотрено. Но здесь есть оговорка — в регионах, где распространён буддизм (Бурятия, Тува, Калмыкия, юг Алтая) встречают буддийский Новый год, или праздник Белого месяца — Сагаалган. Он по календарю совпадает с китайским Новым годом, его отмечают по традициям буддистов и кочевых народов. В 2026 году он также начнётся 17 февраля. В Республике Бурятия, Республике Алтай, Забайкальском крае, части Иркутской области первый день буддийского Нового года объявлен выходным, так как по традиции в начале Белого месяца нужно навестить всех родных и подарить им подарки.

Популярные вопросы

Когда наступит китайский Новый год 2026?

Празднование китайского Нового года – 2026 начнётся 17 февраля (вторник). Дата ежегодно меняется, так как китайский Новый год отмечают по лунному календарю. Если вы собираетесь в поездку в Китай, учтите, что во время празднований могут быть трудности с билетами — китайцы разбирают все места, так как едут в регионы к семьям.

Какой символ у китайского Нового года 2026?

Животное 2026 года — Красная Огненная Лошадь. В китайской культуре лошадь символизирует жизненную силу, решительность и перемены.

Сколько дней будут длиться празднования?

Официально выходные в Китае длятся 7 дней, в 2026 году с 17-го по 23 февраля. Общий период празднеств с подготовкой и фестивалем фонарей занимает около 16 дней — в 2026 году до 3 марта.

Какие традиции связаны с китайским Новым годом?

Среди главных традиций: семейный ужин в канун праздника, вручение красных конвертов с деньгами (хунбао), запуск фейерверков, посещение храмов и грандиозные уличные представления с танцами льва и дракона.