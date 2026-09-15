Казанская икона Божией Матери: история, значение и в чём помогает Оглавление История обретения Казанской иконы Значение иконы и в чём она помогает Где сейчас находится подлинник Казанская икона и Пензенская Казанская — в чём разница Частые вопросы о Казанской иконе Божией Матери Девочке трижды приснилась Богородица, указавшая место под сгоревшим домом, — а через 33 года найденная там икона спасла Москву от захватчиков. Life.ru выяснил, где сегодня искать подлинник Казанской иконы Божией Матери и в чём её сила. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Один и тот же образ Богородицы Русская церковь чтит дважды в году, и оба раза с особым размахом. Обретённая простой девочкой икона прошла путь от скромного казанского двора до главной святыни целого государства, спасённого от смуты и захватчиков. Списки Казанской иконы Божией Матери сегодня хранятся в десятках храмов страны, а подлинник до сих пор окружён загадками и спорами историков. Life.ru разобрался, откуда взялась эта святыня, кому она покровительствует и где искать её след сейчас.

История обретения Казанской иконы

Казанская икона Божией Матери: история и значение образа. Фото © Wikipedia

Лето 1579 года выдалось в Казани тревожным: город недавно вошёл в состав Русского государства, а православных жителей там жило немного. После пожара, уничтожившего часть построек, девочке Матроне трижды приснилась Богородица и указала место под сгоревшим домом, где спрятана икона. Взрослые не сразу поверили ребёнку, но всё же начали копать и на глубине около метра нашли завёрнутый в ветхую ткань образ с яркими, будто нетронутыми временем красками.

На месте находки построили женский монастырь, а Матрону, принявшую постриг под именем Мавра, сделали его первой игуменьей. Славу икона получила спустя тридцать три года. В 1612 году Русское государство переживало Смуту, а Москву удерживал польский гарнизон. Перед решающим штурмом ополченцы Минина и Пожарского молились перед списком Казанской иконы, и город освободили. Победу связывают с праздником 4 ноября, о котором Life.ru подробно рассказывал ранее, а икону стали считать защитницей страны.

Значение иконы и в чём она помогает

Что означает Казанская икона Божией Матери и в чём она помогает. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Богословы относят Казанскую икону к типу Одигитрия — «Указующая путь». Богородица держит младенца Христа, а её лик обращён прямо к молящемуся, без полутонов и лишних деталей. Именно эта прямота взгляда сделала образ понятным и близким простым людям на протяжении веков. Перед иконой издавна просят о защите дома и семьи, о примирении враждующих и о помощи в трудных обстоятельствах, когда собственных сил уже не остаётся.

Отдельная традиция сложилась вокруг женской доли. В народе Казанскую называли «бабьей заступницей» и считали покровительницей невест, жён и матерей. Перед свадьбой девушки нередко ставили свечу именно этому образу, а благословляли молодых родители тоже Казанской иконой, передавая её потом по наследству. О том, какие ещё приметы сопровождают свадебный день, Life.ru собрал отдельный материал. Считается также, что образ помогает при болезнях глаз: среди известных чудес — исцеления слепых.

Где сейчас находится подлинник

Казанская икона Божией Матери: где сейчас находится подлинник. Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

Судьба первого образа сложилась печально. Икону хранили в Казанском Богородицком монастыре, а императрица Екатерина II в 1768 году пожертвовала на её оклад собственную бриллиантовую корону. В 1904 году святыню похитили из обители, и по официальной версии воры уничтожили драгоценный оклад, а сама доска не сохранилась. Историки до сих пор спорят, была ли уничтожена подлинная икона или похитители расстались лишь с поздним списком, а настоящий образ спрятали.

В 2023 году в церковных кругах заговорили о находке предполагаемого подлинника, однако Русская церковь отнеслась к версии осторожно, не спеша с выводами. Сегодня самыми почитаемыми в России считаются списки в московском Елоховском соборе и в Богородицком монастыре Казани, воссозданном уже в наши дни. Церковь нередко отделяет проверенные факты от красивых легенд, как и в истории другого сентябрьского праздника. Для верующих подлинность доски вторична — чудотворной считается сама явленная благодать.

Казанская икона и Пензенская Казанская — в чём разница

Казанская и Пензенская Казанская икона Божией Матери: в чём разница. Фото © azbyka.ru

Путаница возникает нередко: в Пензе почитают собственный чудотворный образ, который тоже называют Казанской иконой, но это самостоятельная местная святыня со своей историей явления, не связанная с находкой 1579 года в Казани. Совпадает лишь название, восходящее к общему иконописному изводу Одигитрии. Спутать эти два образа легко ещё и потому, что в поисковых запросах их нередко объединяют в одну тему.

Частые вопросы о Казанской иконе Божией Матери

Казанская икона Божией Матери: главные факты и ответы на вопросы. Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

Читатели Life.ru чаще всего спрашивают о датах и правилах почитания этого образа. Собрали короткие ответы на самые популярные из них: Сколько раз в году отмечают Казанскую? Дважды: 21 июля — в честь обретения иконы в 1579 году, и 4 ноября — в честь избавления Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Дважды: 21 июля — в честь обретения иконы в 1579 году, и 4 ноября — в честь избавления Москвы от польских интервентов в 1612 году. Можно ли молиться Казанской иконе своими словами? Да, строгого текста не требуется: перед иконой можно обращаться своими словами, а установленные молитвы и акафист используют по желанию.

Да, строгого текста не требуется: перед иконой можно обращаться своими словами, а установленные молитвы и акафист используют по желанию. Какой цвет одежды Богородицы на Казанской иконе? Традиционно вишнёво-красный мафорий с золотым орнаментом, хотя на разных списках оттенки заметно отличаются.

За несколько столетий Казанская икона прошла путь от находки в казанском пепелище до главной защитницы Русского государства, а её списки живут собственной жизнью в тысячах храмов и домов. Подлинник, возможно, утрачен навсегда, но для миллионов верующих это не умаляет силы образа. Похожим образом устроены и народные традиции: происхождение примет часто теряется в веках, зато практика передаётся из поколения в поколение — Life.ru рассказывал об этом в материале о приметах на урожай.

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Авторы Сергей Трофимов