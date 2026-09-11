Приметы на свадьбу и семейную жизнь: платье, кольца, погода и годовщины брака Оглавление Приметы на свадьбу и семейную жизнь: платье, кольца, погода и годовщины брака Какой год можно считать благосклонным для свадьбы: почему и когда лучше жениться Календарь благоприятных дат Приметы по месяцам — что сулит брак в каждом месяце Погодные приметы — дождь, солнце, снег, ветер и радуга Что нельзя делать перед свадьбой — главные запреты Приметы, связанные со свадебным платьем и образом невесты Приметы про обручальные кольца — главный символ брака Приметы в день свадьбы — что можно и нужно делать Что нельзя делать в день свадьбы: плохие приметы Как нейтрализовать плохие приметы? Что делать со свадебным платьем после свадьбы: хранить, продать или сжечь Приметы на годовщины свадьбы: ситцевая, серебряная, золотая и другие Если свадьба вторая: платье и приметы после развода Народные приметы на свадьбу и семейную жизнь: что нельзя делать жениху и невесте, приметы про платье, кольца и погоду, а также про годовщины брака. 4302 4302 Свадебные приметы: полный гид для невесты и жениха — что можно и нельзя. Обложка © Nano Banana AI

Приметы на свадьбу и семейную жизнь: платье, кольца, погода и годовщины брака

Свадебные приметы и суеверия: что нужно учесть перед торжеством. Life.ru подскажет, как подобрать идеальную дату, что предпринять, если вдруг выскользнуло обручальное кольцо, и почему ливень в день церемонии — вовсе не повод для расстройства, а добрый знак!

После завершения Великого поста у пар вновь начинается горячая пора свадебных приготовлений. Нужно определиться с датой, выбрать площадку, подобрать наряд и кольца, продумать каждую деталь праздника. При этом среди всех приятных забот в голову неизбежно лезут старинные приметы, и даже те, кто не верит в суеверия, порой стараются их не нарушать. Вдруг правда что-то значит?

Не стоит волноваться! Life.ru подготовил подробный гид по свадебным поверьям — в нём разберём всё, от выбора даты и украшений до главных табу в день свадьбы. И хорошая новость для тех, кто планирует бракосочетание в ближайшее время: год без високосного дня традиционно считают особенно удачным для создания семьи. Сейчас расскажем обо всём по порядку!

Какой год можно считать благосклонным для свадьбы: почему и когда лучше жениться

Невисокосный год традиционно считается благоприятным для свадеб. Всё дело в том, что он длится 365 дней, без «лишнего» дня. В народных поверьях такой год воспринимается как более ровный, спокойный и устойчивый для создания семьи — считается, что он символически лучше подходит для брака, помолвки и начала новой семейной жизни.

Если говорить конкретнее, то среди месяцев особенно выделяют август и сентябрь — их нередко называют самыми удачными для свадебного торжества. Август в народном представлении символизирует достаток и зрелость, а сентябрь сулит крепкий и спокойный союз.

Ещё одной хорошей приметой считается свадьба на растущей Луне. По народной логике, всё, что начинается в этот период, должно расти — любовь, достаток, доверие и семейное благополучие. Итак, давайте пробежимся по конкретным датам каждого месяца.

Календарь благоприятных дат

Некоторые даты свадебного календаря совпадают с церковными праздниками — например, с Покровом, который издавна считался удачным днём для свадьбы. А если свадьба намечается в августе, будет уместно вспомнить и про приметы Медового Спаса. Больше о приметах на каждый день осени — в подборке народных примет сентября.

Календарь благоприятных дат для свадьбы. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Приметы по месяцам — что сулит брак в каждом месяце

Мы подготовили для вас удобную таблицу, в ней собраны свадебные приметы по месяцам. Сегодня при выборе летнего сезона многие руководствуются прежде всего погодой и тем, насколько широк выбор площадок для торжества. Но в старину подход был иным: предки подбирали дату свадьбы, ориентируясь на ход хозяйственных дел, состояние урожая и природные приметы. А теперь давайте обратимся к народным поверьям, связанным с погодой в день свадьбы, — они тоже немало могли рассказать о будущей семейной жизни.

Для вашего удобства мы собрали свадебные приметы по месяцам в одну таблицу. Конечно, сегодня многие выбирают летний сезон только из-за погоды и большого выбора свадебных площадок. Однако у наших предков были другие принципы: они выбирали дату исходя из урожая, погоды и хозяйственных дел. Кстати, давайте посмотрим, какие существуют погодные приметы, связанные со свадьбой.

Погодные приметы — дождь, солнце, снег, ветер и радуга

Погодные приметы на свадьбу: что сулит погода по народным приметам? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Погода в день свадьбы и сегодня наделяется особым смыслом — многие верят, что она задаёт тон будущей семейной жизни. К примеру, дождь считается счастливой приметой: по поверьям, он уносит тревоги, сулит достаток и обещает прочный союз. И пусть ливень вносит коррективы в планы на свадебную фотосессию, в народной традиции это один из самых благоприятных знаков. Все остальные значимые погодные приметы вы найдёте в таблице выше: советуем сохранить её, например сделать скриншот, чтобы полезная информация всегда была под рукой.

Что нельзя делать перед свадьбой — главные запреты

Что нельзя делать в день свадьбы? Народные свадебные приметы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dfrolovXIII

Перед свадьбой народные приметы призывают бережно относиться к покою, свадебному наряду, кольцам и, самое главное, к отношениям между будущими супругами. Суть всех запретов сводится к одному: важно оградить важное личное событие от постороннего влияния, избегать ссор из-за пустяков и не допускать, чтобы чужая энергия нарушила гармонию предстоящего праздника.

Итак, что нельзя делать перед свадьбой по народным приметам:

Жениху нельзя видеть невесту в свадебном платье до церемонии.

Невесте нельзя смотреться в зеркало полностью одетой в свадебный образ: лучше снять перчатку, туфлю или украшение.

Нельзя давать мерить обручальные кольца подругам, родственницам и знакомым.

Нельзя примерять чужую фату, если брак той женщины был несчастливым.

Нельзя заранее надевать весь свадебный образ «просто для фото».

Нельзя ссориться накануне свадьбы, особенно из-за денег и гостей.

Нельзя рассказывать всем подряд точный сценарий дня, чтобы не «сглазили».

Нельзя переносить кольца в чужой сумке или кармане.

Нельзя покупать свадебную обувь в последний момент, чтобы не «спотыкаться» в семейной жизни.

Нельзя плакать от обиды перед свадьбой — слёзы лучше оставить для радости.

Что нужно сделать до свадьбы:

Заранее проверить кольца, документы, наряды и обувь.

Разносить свадебные туфли дома, чтобы день прошёл легко.

Подготовить булавку или небольшой оберег от сглаза.

Выбрать человека, который будет следить за букетом, фатой и мелочами.

Помириться со всеми, с кем не хочется входить в новую жизнь в обиде.

Приметы, связанные со свадебным платьем и образом невесты

Свадебные приметы: платье невесты, обувь и фата. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Свадебное платье в народных поверьях — символ чистого начала и пути, который предстоит пройти молодой семье. По примете, бережное отношение к наряду сулит спокойную и гармоничную жизнь в браке. Любопытный нюанс: не принято позволять другим девушкам примерять платье — считается, что так можно невольно «поделиться» своим будущим счастьем.

Не меньшее значение придаётся и оттенку наряда. Белый цвет олицетворяет чистоту и старт с чистого листа, молочный — тепло и мягкость, айвори (или «слоновая кость») — благородство и внутреннюю гармонию. Красный в традиции связывают с пылкой страстью и твёрдым характером, а чёрный редко выбирают для свадьбы: в народном сознании он воспринимается как слишком тяжёлый для начала семейной истории.

Отдельного внимания заслуживает фата — она служит оберегом невесты от дурного глаза. Снимать её советуют с особой осторожностью: по поверью, лучше, если это сделает мама или будущий муж, а не посторонний человек. Важна и обувь невесты — она непременно должна быть закрытой. В старину верили, что через открытый носок или пятку может «уйти» семейное благополучие и достаток. А теперь перейдём к одной из самых значимых частей свадебных примет — к обручальным кольцам!

Приметы про обручальные кольца — главный символ брака

Свадебные приметы для невесты и жениха: приметы на обручальные кольца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dominik Belica

Обручальные кольца, без сомнения, один из главных символов свадьбы. В них воплощены идея неразрывной связи, преданность друг другу и клятва идти по жизни вместе. Именно поэтому приметы, касающиеся колец, отличаются особой строгостью.

Предпочтение стоит отдавать гладким кольцам — по поверью, такая форма сулит ровную, спокойную семейную жизнь. Украшения с камнями, резьбой или замысловатыми узорами, хоть и выглядят эффектно, в народных представлениях нередко ассоциируются с возможными трудностями и преградами на совместном пути.

Есть и ещё одно устоявшееся поверье: до свадьбы кольца примерять не стоит. Считается, что чужой человек при примерке способен невольно забрать частицу будущей семейной удачи. Особенно не рекомендуется давать кольцо в руки незамужним подругам либо тем, кто, по ощущениям, относится к паре с завистью. Существует и особый ритуал на случай, если кольцо случайно уронили во время церемонии: через него следует продеть белую нитку, а после торжества сжечь её либо выбросить.

Приметы в день свадьбы — что можно и нужно делать

Какие приметы нужно соблюдать на свадьбе? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Wedding and lifestyle

В день свадьбы добрые приметы выступают не в роли жёстких предписаний для молодожёнов и гостей, а как милые обряды, призванные привлечь счастье. Они наполняют торжество особым настроением и дают каждому гостю ощущение причастности к зарождающейся семейной истории.

Итак, что можно и даже нужно делать в день торжества:

Осыпать молодых рисом, монетами, конфетами и лепестками — к богатству, плодородию и сладкой жизни.

Разбить бокалы после шампанского — на счастье.

Молодожёнам посмотреться в одно зеркало — к единению.

После загса мужу перенести жену через порог на руках — чтобы защитить от злых сил.

Завязать две бутылки шампанского лентой и оставить одну на годовщину, вторую — на рождение первенца.

Невесте бросить букет незамужним девушкам — поймавшая, по поверью, скоро выйдет замуж.

Жениху бросить подвязку холостым друзьям — поймавший будет следующим женихом.

Родителям встретить молодых хлебом-солью — к достатку и гостеприимному дому.

Танцевать первый танец без спешки — к согласию.

Держаться за руки во время важных моментов дня — к крепкой связи.

Отдельного внимания заслуживают букет невесты и подвязка жениха — пожалуй, самые «зрелищные» свадебные традиции. Букет невеста бросает незамужним подругам в конце вечера: по примете, та, что его поймает, выйдет замуж в течение года. Похожий обряд существует и для мужчин — жених снимает подвязку с ноги невесты и бросает её неженатым друзьям, и пойманная подвязка, как считается, предвещает скорую свадьбу поймавшему. Оба обряда воспринимаются скорее как весёлая традиция, чем строгая примета, но именно поэтому редкая свадьба обходится без них.

Свою роль в приметах играют не только молодожёны, но и те, кто рядом с ними в этот день. Родителям, по традиции, положено встречать молодых хлебом-солью — этот обряд символизирует благословение и пожелание достатка новой семье. Отдельная примета касается матери жениха и матери невесты: считается, что именно они должны первыми обнять молодожёнов после церемонии, а не гости, — чтобы «материнское» благословение пришло раньше остальных пожеланий.

Свидетель и свидетельница тоже традиционно наделяются символической ролью — по поверью, они на какое-то время «принимают» часть удачи молодожёнов на себя, поэтому в народе бытует примета, что у свидетелей после чужой свадьбы повышаются шансы вскоре создать пару друг с другом или встретить будущего супруга.

Что нельзя делать в день свадьбы: плохие приметы

Плохие приметы на свадьбу что нельзя делать до свадьбы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Негативные приметы в день свадьбы чаще всего касаются потерь, излишней спешки, конфликтов и непрошеного вмешательства посторонних людей. Их задача не вселять страх в молодожёнов, а деликатно напомнить, что этот день особенный и стоит прожить его осознанно, оберегая атмосферу праздника.

Итак, что не рекомендуется делать в день свадьбы:

Ронять кольца во время церемонии.

Позволять кому-то вставать между женихом и невестой.

Отдавать букет невесты до конца вечера, кроме момента бросания.

Смотреться в зеркало вместе с незамужней подругой.

Возвращаться домой после выхода на церемонию.

Надевать жемчуг, если семья верит в примету о «слезах».

Давать кому-то поправлять фату без разрешения.

Ругаться с родителями, свидетелями или гостями.

Оставлять невесту одну перед загсом.

Садиться за свадебный стол на угол.

Отдельно стоит сказать о жемчуге — украшение выглядит нарядно, но в свадебных приметах имеет неоднозначную репутацию. Поверье связывает жемчуг со слезами: считается, что круглая форма жемчужин напоминает слезу, а значит, надевать украшение в день свадьбы — к слезам в будущем браке. Примета особенно устойчива для украшений невесты, тогда как для гостей это ограничение обычно не действует.

Однако, если что-то из этого случилось, не стоит паниковать. Народная традиция всегда знала не только плохие знаки, но и способы их смягчить. Сейчас всё расскажем!

Как нейтрализовать плохие приметы?

Свадебные приметы для невесты и жениха: как нейтрализовать плохие свадебные приметы? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Не позволяйте дурным приметам омрачать свадебный день. В традициях почти для каждого тревожного знака найдётся несложный ритуал, который помогает вернуть душевное равновесие. Мы подготовили для вас подборку из 10 самых надёжных способов нейтрализовать плохую примету. Сохраните её, например сделав скриншот: пусть эта информация будет под рукой, если впереди свадьба у вас или ваших близких.

Свадебные приметы — яркий пласт народной культуры, они придают торжеству особый символизм и делают его по-настоящему памятным. Можно подобрать красивую дату, учесть погодные приметы, тщательно подготовить кольца, наряд, букет и даже маленькие обереги — но важно не дать поверьям стать поводом для переживаний. При этом прислушаться к народной мудрости вполне разумно: в ней немало бережного отношения к важному дню.

Что делать со свадебным платьем после свадьбы: хранить, продать или сжечь

Свадебное платье — это не просто наряд, а вещь с сильной символикой: в нём невеста вступает в новую жизнь. Чаще всего платье хранят как семейную реликвию — спустя годы его может надеть дочь или племянница, превратив это в традицию.

Продажа — вариант для тех, кто хочет освободить место или не испытывает к платью особой эмоциональной привязанности. В народе считают, что вместе с ним можно невольно «отдать» часть семейного счастья, поэтому, если решаетесь на продажу, не делайте из этого ритуала и не рассказывайте о нём слишком подробно.

Сжигать платье — радикальный шаг: в традиции это знак окончательного прощания с прошлым, но и риск «сжечь» положительную энергию брака. Чаще выбирают более мягкие варианты — например, отдают платье в театр, ателье или на благотворительность.

Приметы на годовщины свадьбы: ситцевая, серебряная, золотая и другие

Приметы на годовщины свадьбы: ситцевая, серебряная, золотая и другие. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У каждой годовщины свадьбы в народной традиции есть своё название и свой смысл — считается, что оно символически отражает, какой стала семья к этому моменту.

Первую годовщину называют ситцевой: молодая семья ещё «неокрепшая», как лёгкая ткань, поэтому в этот день принято уделять особое внимание друг другу и, по примете, не ссориться — считается, что размолвка в ситцевую свадьбу «задаёт тон» следующему году.

Двадцатую годовщину называют фарфоровой — фарфор символизирует хрупкость и одновременно ценность того, что супруги пронесли через два десятилетия. По примете, в этот день не стоит дарить и получать в подарок бьющуюся посуду: сама годовщина уже напоминание, что отношения нужно беречь.

Двадцать пятую годовщину — серебряную — считают одной из самых значимых. Существует примета обновить обручальные кольца или заказать серебряные украшения, символизирующие обновлённую клятву. В некоторых источниках также встречается традиция «повторного» свадебного обряда в узком кругу.

Пятидесятую годовщину — золотую — называют вершиной семейной жизни. По примете, супруги, прожившие вместе полвека, обладают особой силой благословлять молодые пары, поэтому золотых юбиляров нередко приглашают быть посажёными родителями на свадьбах внуков.

Важно: конкретные ритуалы и то, что именно принято дарить на каждую годовщину, в разных источниках трактуются по-разному — где-то встречаются другие названия для тех же лет (например, «деревянная» для пятой годовщины, «жемчужная» для тридцатой). Мы привели наиболее устойчивые версии.

Если свадьба вторая: платье и приметы после развода

Народные приметы, связанные со второй свадьбой, во многом отличаются от «правил» для первого брака — считается, что прошлый опыт нужно символически оставить позади, а не переносить в новые отношения.

Главное поверье касается платья: надевать на вторую свадьбу то же самое платье, в котором женщина выходила замуж в первый раз, приметы считают плохим знаком — вместе с нарядом, по поверью, можно «унести» в новый брак старые обиды и неудачи. Поэтому для второй церемонии обычно рекомендуют новый наряд, необязательно белого цвета — в некоторых традициях для повторного брака считается более уместным приглушённый оттенок (кремовый, пудровый, светло-голубой), хотя строгого запрета на белый цвет источники не называют.

Что касается платья от первого брака, приметы созвучны общим правилам, описанным выше: хранить его как памятную вещь не возбраняется, а вот передавать по наследству дочери или родственнице в этом случае считают нежелательным — примета связывает такой подарок с повторением уже пройденного сценария.

Отдельная примета касается самой даты: для второй свадьбы советуют выбирать день, никак не связанный с датой первого бракосочетания или развода, — чтобы, по поверью, не «привязывать» новый союз к прошлому.

Как и в случае с годовщинами — это одна из областей примет, где версии сильно расходятся в зависимости от региона и источника. Формулировки выше — наиболее часто встречающиеся, но не единственно возможные.

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Авторы Софья Кузнецова