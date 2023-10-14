Покров Пресвятой Богородицы, День рождения Винни Пуха, День стандартов: Праздники и приметы 14 октября Сегодня, 14 октября, в России православные отмечают большой церковный праздник, который к тому же богат народными традициями. Также на эту дату выпадают два профессиональных праздника, и один из них — сугубо российский. 13 октября, 21:01 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня в России отмечается великий церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Вот несколько фактов о нём: полное название — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы;

праздник непереходящий, то есть отмечается каждый год в один день — 14 октября;

связан с событиями X века;

в этот день в церквях читаются особые молитвы, совершаются праздничные службы;

в народе с ним связано немало традиций и примет.

Считается, что этот праздник пришёл на Русь из Византии. Поскольку он посвящён событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери, не входит в число 12 главных праздников церковного календаря — двунадесятых. Однако этот день — один из самых значимых в календаре Русской православной церкви.

История Покрова Пресвятой Богородицы связана с событиями, которые произошли в Константинополе в 910 году. Местному святому Андрею Юродивому явилась Дева Мария. Она раскрыла над людьми свой омофор (покров, покрывало). Это было воспринято как знамение о защите христиан от неприятелей, которые в тот момент окружали Константинополь. Надежды вскоре оправдались: противник без кровопролития отошёл от города. Точной даты этих событий установлено не было, но принято придерживаться мнения о том, что это имело место 1 октября (14 октября по новому стилю) 910 года.

Примечательно, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал почитаем на Руси ещё в домонгольский период. Упоминание о нём содержится в русском церковном учительном сборнике "Пролог" XII века. В наше время в православных храмах служатся малая вечерня, великая вечерня, утреня и литургия. Также в церквях исполняются акафисты, прославляющие Деву Марию.

Приметы 14 октября

В народе на Руси этот праздник называли Покров день. Так как полевые работы к этому времени уже завершались, начинался сезон свадеб. Считалось, что созданная в это время семья будет крепкой. А незамужние девушки утром торопились в церковь, чтобы первыми поставить свечу: какая успеет, та первая супруга и обретёт. Ещё на Руси говорили, что только после Покрова начинала наступать зима и следовало готовить к ней жилище. В это время часто выпадал первый снег или землю покрывал иней, что тоже связывали с Покровом.

На Покров хозяйки пекли блины. Прежде чем поставить их на стол, следовало обойти с тарелкой дом и прочитать молитву Пресвятой Богородице. Ещё была традиция готовить покровский каравай, угощать им родных и соседей, а остатки сушить и хранить до Великого поста. Встречать Покров было принято в веселье, чтобы зима миновала быстро и незаметно.

Погодные приметы 14 октября

Гром на Покров — зима будет короткой и без снега.

Луна в кругу — к сухому лету.

Дубы и берёзы полностью оголились — год будет лёгким.

Снег на покров — к суровой зиме. Чем больше снега, тем больше свадеб.

Всемирный день стандартов

14 октября — Всемирный день стандартов. Фото © yakcsm.ru

14 октября в России и других странах отмечают праздник под названием Всемирный день стандартов, или Всемирный день стандартизации. Рассказываем о нём: это международная памятная дата и профессиональный праздник;

с 1970 года отмечается ежегодно 14 октября, по календарю не сдвигается;

приурочен к очередной годовщине конференции, на которой приняли решение о мировых стандартах;

цель праздника — обратить внимание общественности на важность единых мер измерения на всей планете;

в этот день чествуют работников сферы стандартизации.

Всемирный день стандартизации отмечается 14 октября, потому что именно в этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. На ней присутствовала в том числе делегация СССР. Главным итогом той встречи стало создание Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). Сейчас её членами является большинство стран.

Под термином "стандартизация" понимается согласие использовать одинаковые единицы измерения, нормы, методы. Например, в технике, промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Так, принятие единых стандартов позволяет без проблем поместить контейнер с грузом из одной страны на грузовик в другой — размеры креплений заранее определены. Или измерять напряжение в электросети и силу тока одинаковыми единицами. Всё это очень важно для глобального сотрудничества, тем и объясняется значимость сегодняшнего праздника.

День работников заповедного дела в России

14 октября — День работников заповедного дела в России. Фото © ТАСС / Владимир Рябчиков

В России 14 октября отмечается ещё один праздник, привязанный к профессиональной сфере, — День работников заповедного дела. Вот что о нём известно: отмечается каждый год 14 октября, по календарю не смещается;

учреждён в 1999 году на всероссийском семинаре-совещании директоров заповедников во Владивостоке;

официально не утверждён;

празднуется в профессиональном сообществе, а также в форме различных экологических акций.

Несмотря на то что история заповедного дела в России началась более 100 лет назад с создания Баргузинского государственного заповедника, долгое время у работников таких особых природных зон своего профессионального праздника не было, и на упомянутом семинаре во Владивостоке этот вопрос был снят. 14 октября в качестве дня празднования выбрали просто — это был последний день той значимой встречи. Добрая традиция прижилась в профессиональном сообществе.

А оно очень большое, ведь сейчас в России более трёхсот особо охраняемых природных территорий федерального уровня. Среди них более ста заповедников, несколько десятков национальных парков, заказников, дендрологических парков и ботанических садов. Их работники — настоящие энтузиасты своего дела. Благодаря их труду удаётся сохранить в первозданном виде природу с уникальными ландшафтами в разных уголках нашей необъятной страны. Именно этим людям мы можем сказать спасибо за спасение от истребления соболя, европейского бобра, амурского тигра, зубра и многих других прекрасных животных.

День рождения Винни Пуха

14 октября — День рождения Винни Пуха. Фото © Кадр из мультфильма "Винни Пух", 1969 год, режиссёр — Фёдор Хитрук

14 октября в России и других странах можно отметить ещё один добрый праздник — День рождения Винни Пуха. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник, посвящённый всемирно известному персонажу;

приурочен к дате публикации первой книги о приключениях этого забавного медвежонка;

отмечается в разных уголках мира в виде разного рода акций для детей.

Винни Пух — это плюшевый медвежонок из повестей и стихотворений английского писателя Алана Милна. Когда он создавал эти произведения, наверняка даже не мог предположить, насколько востребованным станет его творчество.

День рождения Винни Пуха отмечается дважды в год. 21 августа это делают, поскольку в эту дату в 1921 году Кристоферу Робину, сыну писателя, исполнился год и ему подарили плюшевого медведя, получившего затем имя Пух и ставшего прообразом персонажа. А 14 октября этот праздник отмечают, поскольку в этот день в 1926 году вышла в свет первая книга о Винни Пухе (хотя отдельные её фрагменты печатались раньше).

Этот милый медвежонок и сейчас, спустя сто лет, остаётся одним из самых известных в мире героев детской литературы. Его образ в нашей стране значительно отличается от общемирового. Особенного Винни Пуха дети СССР, а затем и России получили благодаря пересказу Бориса Заходера и анимации “Союзмультфильма” с незабываемым озвучиванием медвежонка голосом Евгения Леонова.

О каком-то масштабном празднования Дня рождения Винни Пуха говорить не приходится, но от этого праздник не перестаёт быть добрым. Например, в библиотеках проводят конкурсы рисунков, рассказов, посвящённых смешному плюшевому медвежонку, голова которого набита опилками.

Именинники 14 октября

14 октября именины у российского актёра Александра Устюгова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 14 октября, именины могут отмечать те, кто носит следующие имена: Александр;

Алексей;

Вера;

Георгий;

Григорий;

Иван;

Михаил;

Николай;

Пётр;

Роман;

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев