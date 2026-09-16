Кто придумал ад? Как разные народы представляли место, куда человек попадает после смерти

Как вы представляете себе загробный мир? Райский сад, где наконец можно выдохнуть, или пылающую бездну, в которой придётся ответить за каждый проступок? Или, может, после смерти вообще ничего нет? Тысячелетиями люди задают эти вопросы, пытаются заглянуть за последнюю черту и спорят о том, что их там ждёт. А что, если мы скажем, что формат ада не один? Life.ru разобрался, как разные народы представляли царство мёртвых, кого обрекали на вечные мучения и почему в некоторых верованиях даже из ада можно выбраться.

Кто всё-таки придумал ад?

Что ждёт человека после смерти: представления об аде и загробном мире в разных культурах. Фреска Луки Синьорелли из цикла «Страшный суд» в соборе Орвието. 1499—1503. Фото © Wikipedia / Лука Синьорелли

Назвать конкретного человека или народ, который «изобрёл» ад, нельзя. Представления о загробном мире складывались столетиями, менялись и влияли друг на друга. Даже внутри одной религии описания посмертной участи могли различаться. При этом царство мёртвых и место наказания — это разные вещи. В первом оказываются потому, что умерли. Во второе попадают за определённые поступки. Например, в древней Месопотамии подземный мир считался общим пристанищем умерших, а вовсе не специальной тюрьмой для злодеев. Поэтому полагать, что в аду только черти и огненные котлы, ошибочно. Давайте разбираться, откуда взялся ад и как он выглядит у разных народов?

Месопотамия: умереть и навсегда остаться без солнца

Месопотамские мифы о смерти: почему избежать мрачного подземного царства не мог практически никто? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если уж мы упомянули с Месопотамию, то давайте с неё и начнём. У шумеров и последующих народов существовали рассказы о сумрачном подземном царстве, которым правила богиня Эрешкигаль. В некоторых текстах оно напоминало огромный город за семью воротами. Попасть внутрь можно, но вот выйти обратно обычному человеку уже не положено. То есть самое страшное — это существование после смерти. Светлая земная жизнь сменялась её тусклым подобием. Впрочем, источники не единогласны, ведь существуют и описания пиров, и встречи умерших с близкими. Зато многое зависело от тех, кто остался наверху. Родственники должны были правильно похоронить человека и приносить ему еду и питьё. Без подношений покойнику грозило жалкое существование. Получается, страшно было не только умереть, но и оказаться забытым...

Древний Египет: сердце могло выдать грехи хозяина

Загробный мир Древнего Египта: как сердце умершего взвешивали на суде богов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А вот египтяне не боялись загробной жизни, а даже готовились к ней, причём на протяжении всего своего века на Земле. Ведь после смерти каждый из них оказывался у весов, определяющих дальнейшую судьбу души. На одну чашу помещали сердце умершего, на другую — перо богини Маат, связанной с истиной и справедливостью. И вот тут даже самому уверенному в себе египтянину было о чём поволноваться. Считалось, что сердце хранит память о поступках человека, а значит, скрыть от богов что-то неприятное уже не получится. Если оно оказывалось тяжелее пера, в дело вступала богиня Аммит — чудовище с головой крокодила, передней частью тела льва и задней частью гиппопотама. Она пожирала сердце, лишая умершего надежды на вечную жизнь.

Но египтяне готовились и к этому. Среди погребальных амулетов был сердечный скарабей с заклинанием, которое должно было убедить сердце не свидетельствовать против собственного хозяина. Получается, мало прожить достойно, на всякий случай стоило ещё и договориться с главным свидетелем. А тех, кто успешно проходил суд, ждала желанная загробная жизнь на полях Иалу: с плодородной землёй, обильными урожаями и без привычных земных лишений.

Древняя Греция: наказание, которое никогда не удаётся закончить

Что такое Тартар: самые страшные наказания грешников в древнегреческих мифах о загробном мире. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Древние греки называли Аидом и царство мёртвых, и бога, который им правил. Туда попадали души умерших, но далеко не всех ждали мучения, потому что посмертная участь зависела от того, как человек прожил жизнь. Перевозчик Харон доставлял души через реку в подземное царство, а трёхголовый пёс Цербер следил, чтобы умершие не вернулись в мир живых. Особо тяжёлые наказания ждали тех, кто прогневал богов, ведь их отправляли в Тартар. Кстати, помните выражение «лететь в тартарары»? Оно пришло к нам именно из греческих легенд о загробном мире и означает исчезнуть без следа, погибнуть, потерпеть полный крах или оказаться в очень плохом месте.

Так, Сизиф был обречён вечно вкатывать на гору огромный камень. Каждый раз почти у самой вершины тот срывался вниз, и всё приходилось начинать заново. Тантал страдал от голода и жажды, хотя стоял в воде, а над его головой висели спелые плоды. Стоило ему наклониться, чтобы попить, как вода отступала. Когда он тянулся за едой, ветви поднимались выше. Избавление от мучений казалось совсем близким, но оставалось недоступным.

Скандинавия: царство Хель, куда попадали умершие от старости и болезней

Не только Вальхалла: что ожидало обычного человека после смерти в скандинавской мифологии? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Скандинавы верили, что умершие от старости и болезней отправляются к Хель — правительнице подземного мира. Её именем называли и само царство мёртвых. Попасть туда мог и человек, который никому не сделал зла. Царство Хель представляли холодным и мрачным, а дорога к нему вела на север и вниз, под землю. Внешность хозяйки тоже внушала страх, одна половина её тела выглядела живой, другая как у мертвеца. В её доме даже у вещей были зловещие названия: блюдо звалось Голодом, а постель — Одром болезни. Власть Хель распространялась и на богов. После гибели у неё оказался Бальдр, которого любили другие боги и пытались вернуть. Но даже их просьбы не помогли: он остался в царстве мёртвых.

Буддийские миры, в которых мучения однажды заканчиваются

Что ждало грешников в буддийском аду: наказания, карма и новое перерождение после смерти. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В буддизме даже пребывание в аду не длится вечно. Считается, что дурные поступки могут привести к рождению в одном из мучительных миров, которые называют Наракой. Существование там может продолжаться невероятно долго, но однажды оно заканчивается и наступает новое перерождение. В буддийских текстах описываются горячие и холодные ады. В одних существа страдают от огня и раскалённого металла, в других замерзают так сильно, что кожа покрывается трещинами. Встречаются и леса с острыми лезвиями вместо листьев. Описания различаются в зависимости от традиции, но все эти миры связаны с последствиями дурных поступков.

Пребывание в таком мире продолжается, пока не исчерпаются кармические причины, которые привели к этому рождению. Поэтому конец мучений ещё не означает окончательного спасения. Впереди новое рождение, а вместе с ним старение, смерть и дальнейший круговорот существования. Буддийское учение призывает освободиться от этого бесконечного повтора, достигнув нирваны.

Ад по Данте

Христианские представления о загробном мире: куда после смерти попадают души праведников и грешников? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вопреки популярному мнению, христианские представления об аде существовали задолго до Данте. В Новом Завете встречаются образы огня, тьмы и посмертного суда. В христианском богословии ад также осмысляется через разрыв человека с Богом. Но знаменитые девять кругов знакомы нам прежде всего благодаря «Божественной комедии» («Ад» писался примерно в 1306–1309 годах, завершён к 1314 году). Данте создал подробную литературную картину загробного мира, распределив мучения по характеру проступков. А сам Люцифер, вместе с предателями, заключён в самой глубокой точке ада — озере Коцит.

Так что такое ад? Может, ужасный загробный мир у каждого свой? Кто-то боится быть забытым, кто-то понимает, что жил нечестной жизнью, и думает, что обязан расплатиться за грехи. Но почему именно после смерти? И есть ли что-то по ту сторону? А о том, как живые сохраняют память об умерших, рассказывают уже вполне земные места. Life.ru собрал семь необычных кладбищ мира, где архитектура и человеческие истории превращают прогулку в путешествие по прошлому.