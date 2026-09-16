Поют «Голубой вагон» и путают «Р» с «Л»: учительница рассказала Life.ru, как в Китае учат русский язык Оглавление От Подольска до Харбина: как рождалась мечта Харбин — не случайный город на карте Пять часов на грамматику, два — на разговорную речь Конкурс песни, который запустил «Голубой вагон» Маша, Медведь и другие герои из детства Звук «Р» как главное испытание «Селёдка под шубой» как культурный шок Пять литров масла вместо букета Уважение к учителю, которое встретишь не везде Пятилитровая банка масла вместо цветов учителю и мультфильм «Ну, погоди!» вместо скучного учебника — так выглядят будни преподавателя русского языка в китайской школе Харбина. Life.ru узнал у учительницы, чем ещё живут и удивляют её ученики. Как китайские школьники изучают русский язык: личный опыт учительницы из Харбина. Обложка © Из личного архива Натальи

Представьте: класс китайских старшеклассников хором поет «Голубой вагон» и сбивается на быстрых куплетах, а через полгода эти же ребята объясняют учителю, чем подосиновик отличается от подберёзовика. 28-летняя Наталья из Подольска уже третий год преподаёт русский язык в школе Харбина и рассказала Life.ru, как устроены такие уроки изнутри. Оказалось, что в китайском классе русская культура уживается с борщом, «Ну, погоди!» и подарками в виде пяти литров масла.

От Подольска до Харбина: как рождалась мечта

Наталья закончила Государственный институт русского языка имени Пушкина — вуз, который готовит специалистов именно по преподаванию русского как иностранного. После учёбы она работала в частных школах Москвы и Владимирской области, но давно хотела попасть именно в китайскую школу, а не в университет. Вакансий на такую позицию оказалось катастрофически мало, поиски затянулись на годы, и помог случай: знакомая из университета скинула нужное объявление.

Харбин — не случайный город на карте

Русский язык в Китае учат далеко не так массово, как английский, зато в родном для Натальи регионе всё иначе. Харбин расположен на северо-востоке страны и исторически был русским городом, поэтому связи с Россией здесь ощущаются особенно сильно. Часть учеников метит в МГУ и Высшую школу экономики — дома пробиться туда почти нереально. Интерес к соседней стране не ограничивается классом: даже грибные туры по подмосковным лесам сегодня собирают туристов из Китая.

Пять часов на грамматику, два — на разговорную речь

Расписание уроков русского языка в школе Китая. Фото © Из личного архива Натальи

В старшей школе Харбина дети из международного отделения сдают гаокао, китайский аналог ЕГЭ, в том числе по русскому языку. На первом курсе у них пять часов языка в неделю с китайским педагогом и два часа разговорной практики с Натальей, дальше нагрузка снижается до одного часа. Параллельно школьники готовятся к сертификационным экзаменам для поступления в российские вузы: в прошлом году класс сдавал уровень А2, в этом нацелился на В1.

Конкурс песни, который запустил «Голубой вагон»

Конкурс песни и разучивание «Голубого вагона» в Харбине. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shamova_aloud

Идея петь советскую классику родилась не спонтанно: школа готовилась к декабрьскому конкурсу песни, и международный класс решил выступить именно с русским репертуаром. Наталья выбрала «Калинку-малинку» и «Голубой вагон» вместе с китайскими коллегами-русистами. Перед разучиванием текстов пришлось объяснять детям, кто такие Чебурашка и крокодил Гена, а то без этого контекста строчки песен звучали для учеников просто набором звуков.

«Впервые им, конечно, очень сложно, потому что «Голубой вагон» — достаточно быстрая песня, а на тот момент ребята учили русский только несколько месяцев. Но всё-таки у них всё получилось, и они её выучили», — рассказывает Наталья. И потом вспоминает, что охотнее школьники разучивали песенку Снегурочки из мультфильма «Ну, погоди!» — простая лексика вроде «Нет, Дед Мороз, погоди» давалась им куда легче.

Маша, Медведь и другие герои из детства

Несмотря на возраст учеников (15–18 лет), на уроках регулярно крутят советские и российские мультфильмы. Со слов нашей героини, это самый понятный способ погрузить подростков в русскую культуру. Кроме «Ну, погоди!» в классе смотрели «Машу и Медведя», и простой сюжет вызывает живую реакцию. После просмотра школьники отвечают на вопросы, а заодно узнают, какие герои значимы для россиян — те самые, чьи истории до сих пор разбирают: у культового «Ёжика в тумане» находят десятки скрытых смыслов.

Звук «Р» как главное испытание

Звук «Р» — главная трудность для китайских учеников. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shamova_aloud

Труднее всего школьникам даётся звук «Р»: в китайском языке его просто нет, и ученики постоянно путают его с «Л». Спасают скороговорки и ассоциации — Наталья просит детей представить себя тиграми или мотоциклами, чтобы поймать нужную вибрацию. «Всегда сложно произносить «Р», потому что это звук, которого нет в китайском языке, и он путается у китайцев с «Л». Это, наверное, самый сложный момент, и мы поэтому тренируемся на скороговорках», — объясняет учительница.

Отдельная трудность — сама грамматика: в китайском языке нет падежей, спряжений и изменений глаголов по лицам, поэтому русская морфология звучит для учеников как отдельный язык внутри языка. Добавляет проблем и длина слов: китайские слова гораздо короче русских, и даже базовое «достопримечательность» ученики произносят с трудом.

«Селёдка под шубой» как культурный шок

Реакция китайских школьников на салат «Селёдка под шубой». Фото © Из личного архива Натальи

Наталья рассказывает ученикам о русских праздниках и сопоставляет китайский и русский Новый год: по её словам, оба праздника похожи размахом для семьи. Но настоящее недоумение у детей вызвала русская еда, особенно фотография салата «Селёдка под шубой». «Они очень удивились, когда я показала им «Селёдку под шубой». Для них это непонятно: что это за рыба с овощами? Выглядит очень странно», — вспоминает Наталья. Реакция учеников на эту фотографию рассмешила её больше всего.

Хлебной культуре в России тоже находится место для удивления иностранного гостя: у каждого региона собственный вкус и своя легенда, будь то булочка с сахарной корочкой или пирог с горячим бульоном внутри. Тем, кто хочет взглянуть на привычную выпечку глазами человека со стороны, стоит заглянуть в подборку Life.ru о девяти легендарных булках и пирогах, которые прославили российские города. На этом фоне «Селёдка под шубой» и правда выглядит куда экзотичнее.

Пять литров масла вместо букета

Необычные подарки учителю в китайской школе. Фото © Из личного архива Натальи

К праздникам китайские школы задаривают учителей подарками, и логика презентов предельно практичная. Натальиной коллекции позавидует любая кухня: литры масла, мешки муки, купоны на жареную утку, лунные пряники, орехи и даже живая рыба в пакете. Ко Дню учителя ей подарили набор с кружкой, блокнотом и ручкой с символикой школы, а на День образования КНР подарки ожидаются снова — в государственных организациях Китая к праздникам принято дарить щедро.

Когда Наталья впервые получила пять литров масла, она растерялась: они с мужем столько не успевают использовать. Но для китайцев, которые много жарят и готовят на масле, такой подарок звучит логично и даже трогательно — о человеке позаботились по-настоящему. «Китайцы такие практичные люди, они дарят практичные подарки — то есть реально то, что, как они считают, будет использоваться», — объясняет учительница. До сих пор вопрос, куда девать столько масла, остаётся открытым.

Уважение к учителю, которое встретишь не везде

Уважение к учителю в китайской школе. Фото © Из личного архива Натальи

Больше всего Наталью поразило отношение к педагогам: ни родители, ни ученики не пытаются диктовать учителю собственные условия. Несмотря на статус иностранки, коллеги приняли её тепло, и такого отношения она не ожидала. «Здесь родитель, бывает, в российской школе считает, что он больше всех знает и может диктовать учителю свои условия. Вот в китайской школе такого нет. Это уважение к учителю чувствуется всегда, и это очень приятно», — говорит Наталья.

Дисциплина в китайской школе строгая: занятия начинаются в 7:30 и заканчиваются в 22:00, а конкуренция за место в вузе заставляет детей заниматься усерднее российских сверстников. При этом сами школьники, по словам Натальи, мало чем отличаются от российских ровесников — разве что яснее понимают, зачем нужна учёба. Привыкание к школьному ритму — история не только китайская: российский психолог тоже объясняла, почему ребёнок вдруг отказывается вставать по будильнику в первые недели учёбы.

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