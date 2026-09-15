Корзина, лес и никаких телефонов: как грибные туры становятся новым хобби у россиян Оглавление Александр Грибнов: от поездок вскладчину до грибных туров на вертолётах Александр Налимов: даже пустая корзина не означает, что поход не удался Валерия: неужели грибы действительно стали модным хобби? Как грибное видео набрало 1,7 миллиона просмотров? Ещё недавно поход за грибами считали увлечением бабушек и дедушек, а теперь за пятичасовую «тихую охоту» платят от 20 тысяч рублей. Кто отправляется в лес на джипах и вертолётах и почему молодёжь меняет смартфон на корзину — рассказывает Life.ru. Грибные туры в России в 2026 году: почему тихая охота стала новым модным хобби. Обложка © из личного архива Александра Налимова, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / no_soy_lera, © VK / Александр Грибнов

Кажется, что сбор грибов — это старомодное увлечение для бабушек и дедушек. Однако в 2026 году «тихая охота» превратилась в настоящий лесной ретрит! Люди откладывают гаджеты, надевают резиновые сапоги и на несколько часов сбегают от городской суеты. Life.ru поговорил с организаторами грибных туров и молодой охотницей и выяснил, почему походы с корзинами стали новым модным хобби.

Александр Грибнов: от поездок вскладчину до грибных туров на вертолётах

Александр Грибнов — основатель грибных туров GRIBNOF и профессиональный грибной гид. Фото © VK / Александр Грибнов

Основатель грибных туров GRIBNOF Александр Грибнов собирает грибы с пяти лет. Его опыт «тихой охоты» насчитывает более 30 лет. За это время он научился читать лес, находить разные съедобные виды, различать травы и ягоды и понимать, в каких местах стоит ждать хороший урожай. Организовывать грибные поездки Александр начал в 2017 году. Сначала он просто собирал единомышленников — участники скидывались на бензин, вместе выезжали в лес, проводили встречи и устраивали тематические фестивали. Постепенно желающих стало так много, что Грибнов перешёл к индивидуальным турам.

Ранее я вёл крупный канал по сбору грибов, и тогда нас было всего три блогера. А теперь их тысячи по всему миру. Самое главное — я вижу, что молодёжь тянется к природе, и это прекрасно. В этом и есть моя миссия. Александр Грибнов Основатель грибных туров GRIBNOF

Сейчас его команда следит за обстановкой в лесах Подмосковья, Тверской области, Карелии и Краснодарского края. Сам Александр говорит, что спрос на подобные поездки растёт ежегодно, а вслед за ним появляется всё больше грибных гидов по всей России и СНГ. Чаще всего к проводнику обращаются новички, которые плохо разбираются в грибах или боятся заблудиться. Есть среди клиентов и опытные грибники, желающие попасть в урожайное место или найти определённый вид. По словам Грибнова, среди участников стало заметно больше молодых людей и семей с детьми.

Классический поход по Подмосковью занимает от трёх до пяти часов. Гид помогает участникам найти белые грибы, подосиновики, лисички, моховики и рыжики, а заодно рассказывает о менее известных лесных деликатесах. Новичков он учит правильно собирать грибы и отличать съедобные виды от ядовитых. Среди своих клиентов Грибнов называет предпринимателей, артистов, певцов, блогеров, депутатов и иностранцев. Особенно часто, по его словам, в российские леса приезжают туристы из Китая, иногда вместе с переводчиками.

Грибные туры Александра Грибнова: походы по Подмосковью, Карелии и другим регионам. Фото © Из личного архива Александра Грибнова

Грибные маршруты Александр условно делит на три категории. Первая — это популярные леса недалеко от Москвы, которые подходят для лёгкой прогулки. Вторая — более удалённые места, куда отправляются за полными корзинами. Третья — закрытые частные территории, добираться до которых иногда приходится на внедорожниках или вертолётах. «Бывало, летали на вертолётах, бывало, выкупали меня на одну-две недели, например для поездки в Архангельск. Люди рассказывают, чего хотят, я оцениваю их идею — и мы отправляемся в поход», — вспоминает Грибнов.

Александр Налимов: даже пустая корзина не означает, что поход не удался

Александр Налимов — предприниматель и организатор грибных походов в Подмосковье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sanbosh

У предпринимателя Александра Налимова грибы долгое время оставались обычным хобби. Он ходил в лес один, пока однажды друзья не попросили взять их с собой. Поход оказался безрезультатным, поскольку компания нашла совсем немного грибов. Сам Налимов был уверен, что прогулка получилась провальной, однако друзья вернулись в полном восторге. Им понравилось само приключение, возможность побыть на природе и узнать что-то новое. Именно тогда Александр понял, что люди готовы ходить в лес не только ради урожая. Он создал сайт и начал организовывать грибные экскурсии.

Я был уверен, что поход получился так себе. А ребята сказали, что им было невероятно интересно, весело и что они узнали много нового. Хотя мы почти ничего не нашли. Тогда у меня и появилась идея водить людей за грибами. Александр Налимов Предприниматель и грибной гид

Сейчас к нему записываются семьи, компании друзей, предприниматели и девушки, желающие сделать красивые фотографии для социальных сетей. Запросы у клиентов тоже разные: кто-то хочет собирать исключительно белые грибы, кому-то нужны рыжики, а кому-то вообще не важна наполненность корзины. Обычный поход занимает от трёх с половиной до четырёх с половиной часов. Налимов показывает маршрут, следит, чтобы никто не заблудился и не сорвал опасный гриб, а параллельно проводит небольшую биологическую экскурсию.

Сколько стоит грибной тур в 2026 году: цены на походы с проводником по лесу. Фото © Из личного архива Александра Налимова

По словам Александра, дети во время таких прогулок наконец отрываются от телефонов и начинают замечать окружающий мир. Взрослые же получают возможность замедлиться и ненадолго выпасть из привычного ритма. Стоимость похода у обоих гидов начинается от 20 тысяч рублей. У Налимова эта сумма рассчитана на группу до шести человек, у Грибнова на индивидуальный пятичасовой тур по Подмосковью. При этом гарантировать полный багажник грибов не может ни один проводник, потому что урожай зависит от погоды, сезона и самой природы.

Александр Грибнов вспоминает, что волна белых грибов иногда длится всего одну-две недели. Бывают сезоны с несколькими урожайными периодами, а бывают годы, когда провести удаётся лишь пару успешных походов. Поэтому клиенты платят прежде всего за маршрут, знания и безопасность, а не за определённое количество грибов.

Валерия: неужели грибы действительно стали модным хобби?

Почему молодёжь полюбила собирать грибы: отдых от телефона и городской суеты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / no_soy_lera

По наблюдениям гида Александра Грибнова, интерес к грибным турам растёт с каждым годом. Налимов резкого всплеска именно в 2026 году не видит, однако признаёт, что социальные сети сделали увлечение гораздо заметнее. Стоит кому-то опубликовать полные корзины из Карелии или Белоруссии, и уже новым зрителям хочется повторить увиденное. Но действительно ли молодой человек способен добровольно обменять выходной перед компьютером на лес, сырость и многочасовые поиски? История 34-летней Валерии из Нижнего Новгорода показывает, что ещё как.

Валерия работает пиарщиком инфраструктурных проектов, ведёт блог и пишет книги. Её родители живут в деревне, а отец много лет увлекается рыбалкой и «тихой охотой». Поэтому дома всегда были жареные лисички, солёные грузди, рыжики, маринованные маслята и суп из опят. Но сама девушка долгое время предпочитала только есть грибы, а их сбор считала занятием для старшего поколения.

Молодая грибница Валерия превратила тихую охоту в любимое хобби после 30 лет. Фото © Из личного архива Валерии

Осознанно в лес она впервые отправилась во время работы над книгой «День купания медведя» — сборником смешных историй о деревенской жизни. Чтобы достовернее описать природу, запахи и атмосферу, Валерия пошла с отцом за груздями. Первый поход оказался удачным, девушка сразу набрала полную корзину. Её покорили светлый берёзовый лес, запах мокрых листьев и ощущение полной тишины. После этого у Валерии появились собственные грибные места, корзина, поясная сумка, резиновые сапоги и розовый дождевик.

Теперь Валерия может провести в лесу почти весь день. Если грибы «пошли», остановиться на половине корзины, как оказалось, практически невозможно. Поиск быстро превращается в своеобразную игру: приходится замечать малейшие изменения в траве и отличать обычную кочку от той, под которой спрятался рыжик или груздь.

Постепенно к новому хобби подключились и близкие Валерии. Сестра приезжала из другого региона специально ради похода за лисичками и груздями, а шестилетний сын однажды набрал больше подосиновиков, чем мама. Муж пока не разделяет увлечение полностью, зато готов остаться с ребёнком, пока жена отправляется на очередную «тихую охоту».

Как грибное видео набрало 1,7 миллиона просмотров?

Видео со сбором лисичек набрало 1,7 миллиона просмотров в социальных сетях. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / no_soy_lera

Однажды Валерия сняла видео со сбором лисичек. Публиковать его она сначала не собиралась, поскольку была уверена, что подобный контент не заинтересует её аудиторию. Однако ролик неожиданно набрал 1,7 миллиона просмотров. Девушке начали писать незнакомые люди. Они спрашивали, где находится грибное место, как туда добраться и остались ли в лесу лисички. Некоторые продолжали интересоваться даже спустя месяц после публикации.

Я думала: «Ну кому это интересно, у меня же совсем другая аудитория». А оказалось, все мы как раз та самая аудитория — с одинаковой усталостью и одинаковым желанием. Валерия Пиарщик, писательница и начинающая грибница из Нижнего Новгорода

По её мнению, молодые люди устали от постоянной спешки, городской суеты и навязывания «успешного успеха». В лесу часто не ловит связь, поэтому невозможно бесконечно проверять сообщения и ленту социальных сетей. Вместо этого человек начинает замечать мох, капли росы, старые пни, яркие мухоморы и звуки веток под ногами. «Говоря современным языком, это целый ретрит. Ни сообщений, ни срочных дел — только природная красота вокруг и перезагрузка в мыслях», — объясняет Валерия.

Получается, что современная «тихая охота» — это одновременно экскурсия, игра, тренировка внимательности и способ на несколько часов выключиться из городской жизни. Тем, кто тоже решил попробовать, пригодится карта грибных мест Москвы и Подмосковья на сезон-2026.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!