Где собирать грибы в Карелии: места, сезон, виды Оглавление Где искать грибы в Карелии: проверенные места Какие грибы растут в Карелии Когда сезон: с какого месяца по какой Съедобные грибы и ядовитые двойники — на что обратить внимание Часто задаваемые вопросы Когда начинается грибной сезон в Карелии? Какие грибы растут в Карелии? Где именно в Карелии лучше собирать грибы? Где искать грибы в Карелии в 2026 году: проверенные места, сезон, какие виды растут, съедобные и ядовитые двойники — гид от Life.ru. Карелия: где собирать грибы и самый сезон в 2026. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Карелия — это настоящий грибной Клондайк. Серьёзно. Республика годами держится в топе грибных регионов России, и причина не только в том, что тут растёт около 250 видов съедобных грибов. Влажные почвы. Хвойно-лиственные леса. Тысячи озёр, которые создают свой микроклимат. Всё это вместе делает карельские леса идеальными для тихой охоты. Но просто приехать «по грибы» — мало. Нужно знать места, понимать сезон и уметь отличить съедобный гриб от ядовитого. Иначе вернётесь с пустой корзиной. Или, что хуже, с опасной добычей.

Где искать грибы в Карелии: проверенные места

Карельские леса огромны. Но есть районы, куда грибники едут целенаправленно — и возвращаются с полными корзинами.

Пряжинский район — самый популярный. Грибы здесь ищут на восточном и северо-восточном берегах Сямозера, у деревень Сяпся и Чуйнаволок, в окрестностях Ведлозера и Крошнозера, рядом с поселком Чална. Именно этот район чаще всего называют самым богатым на белые грибы, лисички и грузди. Если едете в Карелию впервые — начните отсюда.

Лахденпохский район — юго-запад республики. Опытные грибники советуют северо-западный берег Ладожского озера. Места лесистые, влажные — грибы растут охотно.

Прионежский район — Прионежский район — юго-восток. Стоит заглянуть в окрестности деревни Суйсарь. Или проехать пару километров по грунтовке от Машезеро в сторону деревни Лососинное.

Олонецкий район — юго-восток. Стоит заглянуть в окрестности поселка Верхнеолонецкий.

Кондопожский район — юг Карелии. Грибные места: поселок Гирвас, деревни Красная Речка, Тулгуба, окрестности станции Лучевой.

Сегежский район — центр Карелии. Грибники отмечают поселок Надвоицы и его окрестности.

Муезерский район — граница с Финляндией. Место отдалённое, но для тех, кто готов ехать далеко, — настоящий рай. Ищите в районе Ледмозера, Тикши и Ругозера.

Республика Карелия. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Лоухский район — Крайний Север Карелии. Климат суровый, но грибы есть. Лучшие места — на берегах Энгозера.

Беломорье — грибы ищут по реке Охта, в поселке Летнереченском и вблизи деревни Маслозеро.

Важное предупреждение: в заповедниках «Кивач», Костомукшском и Кемь-Лудском участке Кандалакшского заповедника сбор грибов запрещён. Штрафы за нарушение — реальные. Если планируете поездку в другие регионы, у нас есть материалы о грибных местах Урала и Сибири и Ленинградской области.

Какие грибы растут в Карелии

Разнообразие здесь впечатляет. В карельских лесах встречается более 270 видов грибов, и часть из них — настоящие трофеи для грибника.

Белый гриб (боровик) — главная цель многих. Растёт в сосновых и еловых лесах, предпочитает хорошо прогреваемые места. В Карелии его можно найти с середины июня и до осени.

Карелия: самые грибные места. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Подберёзовик — растёт в смешанных лесах, часто рядом с берёзами. Появляется одним из первых, уже в июне.

Подосиновик — любит осинники и смешанные леса. В Карелии его сезон — с июля по сентябрь.

Лисичка — одна из самых узнаваемых. Растёт в хвойных и смешанных лесах, часто целыми «семьями». Сезон — с конца июня и до осени.

Груздь — ценный гриб для засолки. Встречается у берегов рек и озёр, в сырых местах. Собирают с июля по сентябрь.

Рыжик — растёт в сосновых борах, часто в молодых посадках. В Карелии его ищут с июля.

Маслёнок — предпочитает молодые сосны и песчаные почвы. Появляется в конце лета.

Моховик — растёт в мшистых местах, часто рядом с соснами и елями.

Опёнок летний — селится на пнях и валежнике, растёт пучками.

Волнушка — встречается в смешанных лесах, хороша для засолки.

Сыроежка — один из самых распространённых грибов. Растёт везде, но требует осторожности: некоторые виды несъедобны.

В Красную книгу Карелии занесены редкие виды — например, ежовик коралловидный (гриб, похожий на коралл) и саркосома шаровидная. Их собирать нельзя, они под охраной.

Ежовик коралловидный и саркосома шаровидная. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iwciagr, © Wikipedia / Staffan Kyrk.

Когда сезон: с какого месяца по какой

Грибной сезон в Карелии — один из самых длинных в России. Он стартует поздней весной и может тянуться до конца октября, а в тёплую осень — даже до ноября.

Конец мая — начало июня. Первая волна. Появляются сморчки, строчки, сыроежки, маслята. В некоторые годы уже в июне можно найти первые подберёзовики и даже белые грибы. Правда белые грибы в Карелии в июне появляются не каждый год и далеко не везде: обычно это единичные находки в самых тёплых и сухих местах (например, на южных склонах в сосновых борах). Массово они идут с середины июля.

Середина июля — август. Главная волна. Массово идут белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички, волнушки, грузди. Именно в этот период в лесу появляется больше всего грибов.

Середина августа — ноябрь. Осенняя волна. Продолжают расти белые, лисички, маслята, добавляются рядовки, вешенки, дождевики.

В прохладное и сухое лето первая волна может сдвинуться на 1–2 недели позже, а пик — на август или даже начало сентября. В тёплую и дождливую весну сморчки могут появиться уже в конце апреля.

Погода решает многое. Дождливое лето с умеренными температурами — лучший сценарий. Засушливое лето или, наоборот, слишком влажное — хуже. После дождя после засушливого периода обычно случается всплеск роста, но если осадков слишком много, грибы быстро становятся червивыми. Поэтому точную дату «когда ехать» назвать невозможно — ориентируйтесь на погоду и отчёты грибников.

Съедобные грибы и ядовитые двойники — на что обратить внимание

У многих съедобных грибов есть опасные двойники. В Карелии эта проблема особенно актуальна — леса большие, а ошибка может стоить дорого.

Белый гриб можно перепутать с жёлчным грибом и сатанинским грибом. У жёлчного на ножке тёмная сеточка, а трубчатый слой со временем розовеет. Сатанинский гриб выглядит массивнее, у него красноватая ножка и серо-зелёный трубчатый слой.

Опёнок летний путают с галериной окаймлённой — смертельно ядовитым грибом. У галерины на ножке не чешуйки, а волокна, и она обычно мельче.

Рыжик можно спутать с млечником серо-розовым. У съедобного рыжика млечный сок оранжевый, у ложного — белый и с резким запахом.

Свинушка тонкая — ядовитый гриб, который часто принимают за волнушку или груздь. У неё нет млечного сока, а псевдопластинки (не настоящие пластинки) можно снять пластом со шляпки, и они темнеют при нажатии.

Свинушка тонкая. Фото © Wikipedia / Jerzy Opioła.

Бледная поганка — самый опасный гриб. Встречается в лесах, может напоминать сыроежку или шампиньон. Отличия: у поганки всегда белые пластинки, кольцо на ножке и вольва (мешочек) у основания.

Мухомор — ядовитый, но узнаваемый. Красная шляпка с белыми точками. Но в карельских лесах встречается и мухомор вонючий — смертельно ядовитый, весь белый, без красных точек, с неприятным запахом.

Золотистый зонтик — ядовитый гриб, который иногда путают со съедобными зонтиками. Отличается оливково-зелёным споровым порошком, тогда как у съедобных зонтиков он белый.

Главное правило грибника: если сомневаетесь — не срезайте. Лучше оставить гриб в лесу, чем рисковать здоровьем. Подробнее о том, как отличить съедобные грибы от ядовитых, мы рассказывали в отдельном материале.

Часто задаваемые вопросы

Когда начинается грибной сезон в Карелии?

Первые грибы — сморчки и строчки — появляются в конце мая — начале июня. Основная волна стартует в середине июля и продолжается до конца октября. В тёплую осень грибы можно найти даже в ноябре.

Какие грибы растут в Карелии?

В республике встречается около 250 видов съедобных грибов. Самые популярные: белый гриб (боровик), подберёзовик, подосиновик, лисичка, груздь, рыжик, маслёнок, моховик, опёнок летний, волнушка, сыроежка. В Красную книгу занесены ежовик коралловидный и саркосома шаровидная — их собирать нельзя.

Где именно в Карелии лучше собирать грибы?

Самые урожайные районы — Пряжинский, Олонецкий, Сегежский и Беломорский. В Пряжинском районе грибы ищут у Сямозера, в окрестностях Ведлозера и Крошнозера. В Лахденпохском — на северо-западном берегу Ладожского озера. В Кондопожском — у поселка Гирвас и деревень Красная Речка, Тулгуба. В Муезерском районе — у Ледмозера, Тикши и Ругозера.

Авторы Андрей Соколов