Где собирать грибы в Карелии: места, сезон, виды
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Где искать грибы в Карелии в 2026 году: проверенные места, сезон, какие виды растут, съедобные и ядовитые двойники — гид от Life.ru.
Карелия: где собирать грибы и самый сезон в 2026. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin
Карелия — это настоящий грибной Клондайк. Серьёзно. Республика годами держится в топе грибных регионов России, и причина не только в том, что тут растёт около 250 видов съедобных грибов. Влажные почвы. Хвойно-лиственные леса. Тысячи озёр, которые создают свой микроклимат. Всё это вместе делает карельские леса идеальными для тихой охоты. Но просто приехать «по грибы» — мало. Нужно знать места, понимать сезон и уметь отличить съедобный гриб от ядовитого. Иначе вернётесь с пустой корзиной. Или, что хуже, с опасной добычей.
Где искать грибы в Карелии: проверенные места
Карельские леса огромны. Но есть районы, куда грибники едут целенаправленно — и возвращаются с полными корзинами.
Пряжинский район — самый популярный. Грибы здесь ищут на восточном и северо-восточном берегах Сямозера, у деревень Сяпся и Чуйнаволок, в окрестностях Ведлозера и Крошнозера, рядом с поселком Чална. Именно этот район чаще всего называют самым богатым на белые грибы, лисички и грузди. Если едете в Карелию впервые — начните отсюда.
Лахденпохский район — юго-запад республики. Опытные грибники советуют северо-западный берег Ладожского озера. Места лесистые, влажные — грибы растут охотно.
Прионежский район — Прионежский район — юго-восток. Стоит заглянуть в окрестности деревни Суйсарь. Или проехать пару километров по грунтовке от Машезеро в сторону деревни Лососинное.
Олонецкий район — юго-восток. Стоит заглянуть в окрестности поселка Верхнеолонецкий.
Кондопожский район — юг Карелии. Грибные места: поселок Гирвас, деревни Красная Речка, Тулгуба, окрестности станции Лучевой.
Сегежский район — центр Карелии. Грибники отмечают поселок Надвоицы и его окрестности.
Муезерский район — граница с Финляндией. Место отдалённое, но для тех, кто готов ехать далеко, — настоящий рай. Ищите в районе Ледмозера, Тикши и Ругозера.
Республика Карелия. Фото © ТАСС / Сергей Булкин
Лоухский район — Крайний Север Карелии. Климат суровый, но грибы есть. Лучшие места — на берегах Энгозера.
Беломорье — грибы ищут по реке Охта, в поселке Летнереченском и вблизи деревни Маслозеро.
Важное предупреждение: в заповедниках «Кивач», Костомукшском и Кемь-Лудском участке Кандалакшского заповедника сбор грибов запрещён. Штрафы за нарушение — реальные. Если планируете поездку в другие регионы, у нас есть материалы о грибных местах Урала и Сибири и Ленинградской области.
Какие грибы растут в Карелии
Разнообразие здесь впечатляет. В карельских лесах встречается более 270 видов грибов, и часть из них — настоящие трофеи для грибника.
Белый гриб (боровик) — главная цель многих. Растёт в сосновых и еловых лесах, предпочитает хорошо прогреваемые места. В Карелии его можно найти с середины июня и до осени.
Карелия: самые грибные места. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Подберёзовик — растёт в смешанных лесах, часто рядом с берёзами. Появляется одним из первых, уже в июне.
Подосиновик — любит осинники и смешанные леса. В Карелии его сезон — с июля по сентябрь.
Лисичка — одна из самых узнаваемых. Растёт в хвойных и смешанных лесах, часто целыми «семьями». Сезон — с конца июня и до осени.
Груздь — ценный гриб для засолки. Встречается у берегов рек и озёр, в сырых местах. Собирают с июля по сентябрь.
Рыжик — растёт в сосновых борах, часто в молодых посадках. В Карелии его ищут с июля.
Маслёнок — предпочитает молодые сосны и песчаные почвы. Появляется в конце лета.
Моховик — растёт в мшистых местах, часто рядом с соснами и елями.
Опёнок летний — селится на пнях и валежнике, растёт пучками.
Волнушка — встречается в смешанных лесах, хороша для засолки.
Сыроежка — один из самых распространённых грибов. Растёт везде, но требует осторожности: некоторые виды несъедобны.
В Красную книгу Карелии занесены редкие виды — например, ежовик коралловидный (гриб, похожий на коралл) и саркосома шаровидная. Их собирать нельзя, они под охраной.
Ежовик коралловидный и саркосома шаровидная. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iwciagr, © Wikipedia / Staffan Kyrk.
Когда сезон: с какого месяца по какой
Грибной сезон в Карелии — один из самых длинных в России. Он стартует поздней весной и может тянуться до конца октября, а в тёплую осень — даже до ноября.
Конец мая — начало июня. Первая волна. Появляются сморчки, строчки, сыроежки, маслята. В некоторые годы уже в июне можно найти первые подберёзовики и даже белые грибы. Правда белые грибы в Карелии в июне появляются не каждый год и далеко не везде: обычно это единичные находки в самых тёплых и сухих местах (например, на южных склонах в сосновых борах). Массово они идут с середины июля.
Середина июля — август. Главная волна. Массово идут белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички, волнушки, грузди. Именно в этот период в лесу появляется больше всего грибов.
Середина августа — ноябрь. Осенняя волна. Продолжают расти белые, лисички, маслята, добавляются рядовки, вешенки, дождевики.
В прохладное и сухое лето первая волна может сдвинуться на 1–2 недели позже, а пик — на август или даже начало сентября. В тёплую и дождливую весну сморчки могут появиться уже в конце апреля.
Погода решает многое. Дождливое лето с умеренными температурами — лучший сценарий. Засушливое лето или, наоборот, слишком влажное — хуже. После дождя после засушливого периода обычно случается всплеск роста, но если осадков слишком много, грибы быстро становятся червивыми. Поэтому точную дату «когда ехать» назвать невозможно — ориентируйтесь на погоду и отчёты грибников.
Съедобные грибы и ядовитые двойники — на что обратить внимание
У многих съедобных грибов есть опасные двойники. В Карелии эта проблема особенно актуальна — леса большие, а ошибка может стоить дорого.
Белый гриб можно перепутать с жёлчным грибом и сатанинским грибом. У жёлчного на ножке тёмная сеточка, а трубчатый слой со временем розовеет. Сатанинский гриб выглядит массивнее, у него красноватая ножка и серо-зелёный трубчатый слой.
Опёнок летний путают с галериной окаймлённой — смертельно ядовитым грибом. У галерины на ножке не чешуйки, а волокна, и она обычно мельче.
Рыжик можно спутать с млечником серо-розовым. У съедобного рыжика млечный сок оранжевый, у ложного — белый и с резким запахом.
Свинушка тонкая — ядовитый гриб, который часто принимают за волнушку или груздь. У неё нет млечного сока, а псевдопластинки (не настоящие пластинки) можно снять пластом со шляпки, и они темнеют при нажатии.
Свинушка тонкая. Фото © Wikipedia / Jerzy Opioła.
Бледная поганка — самый опасный гриб. Встречается в лесах, может напоминать сыроежку или шампиньон. Отличия: у поганки всегда белые пластинки, кольцо на ножке и вольва (мешочек) у основания.
Мухомор — ядовитый, но узнаваемый. Красная шляпка с белыми точками. Но в карельских лесах встречается и мухомор вонючий — смертельно ядовитый, весь белый, без красных точек, с неприятным запахом.
Золотистый зонтик — ядовитый гриб, который иногда путают со съедобными зонтиками. Отличается оливково-зелёным споровым порошком, тогда как у съедобных зонтиков он белый.
Главное правило грибника: если сомневаетесь — не срезайте. Лучше оставить гриб в лесу, чем рисковать здоровьем. Подробнее о том, как отличить съедобные грибы от ядовитых, мы рассказывали в отдельном материале.
Часто задаваемые вопросы
Когда начинается грибной сезон в Карелии?
Первые грибы — сморчки и строчки — появляются в конце мая — начале июня. Основная волна стартует в середине июля и продолжается до конца октября. В тёплую осень грибы можно найти даже в ноябре.
Какие грибы растут в Карелии?
В республике встречается около 250 видов съедобных грибов. Самые популярные: белый гриб (боровик), подберёзовик, подосиновик, лисичка, груздь, рыжик, маслёнок, моховик, опёнок летний, волнушка, сыроежка. В Красную книгу занесены ежовик коралловидный и саркосома шаровидная — их собирать нельзя.
Где именно в Карелии лучше собирать грибы?
Самые урожайные районы — Пряжинский, Олонецкий, Сегежский и Беломорский. В Пряжинском районе грибы ищут у Сямозера, в окрестностях Ведлозера и Крошнозера. В Лахденпохском — на северо-западном берегу Ладожского озера. В Кондопожском — у поселка Гирвас и деревень Красная Речка, Тулгуба. В Муезерском районе — у Ледмозера, Тикши и Ругозера.
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