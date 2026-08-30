Где собирать грибы на Урале и в Сибири: обзор по регионам Оглавление Грибные места Урала: Свердловская, Челябинская области Грибные места Сибири: Новосибирская, Томская области, Красноярский край Где НЕ стоит собирать: экологические ограничения Когда ехать: сезон на Урале и в Сибири Часто задаваемые вопросы Life.ru рассказывает, где искать грибы на Урале и в Сибири по областям — какие виды растут и куда лучше не ехать. 30 августа, 06:18 Грибы на Урале и в Сибири — где собирать, места. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kaikups

Урал и Сибирь — одни из самых грибных регионов России. Но искать здесь грибы нужно иначе, чем в Подмосковье. Леса огромные, климат суровее, а рядом с промышленными городами — зоны, где собирать вообще не стоит. Давайте разберемся, как организовать тихую охоту по областям, какие грибы там растут и на что обратить внимание, чтобы вернуться домой с полной корзиной, а не с проблемами.

Грибные места Урала: Свердловская, Челябинская области

Уральские леса — это классика: сосны, берёзы, смешанные массивы. Здесь водятся почти все известные грибы: белые, подберёзовики, подосиновики, лисички, маслята, рыжики и грузди. Главное — знать, куда ехать.

Свердловская область. Грибники советуют присмотреться к Сысертскому району — там много белых грибов и груздей. В окрестностях Арамиля активно собирают рыжики и маслята. Сухоложский район славится белыми, маслятами и лисичками. В районе Верхней Туры за два часа можно набрать целый рюкзак бычков и белых грибов. Хорошие места также фиксируются вдоль Тагильского тракта, в окрестностях Камышлова и Невьянска. В Первоуральском районе и на Сысертском тракте ищут «царские грибы» — рыжики. В Невьянском районе — тоже богатый урожай.

Белые грибы на Урале стоит искать на севере области, у рек с песчаными берегами, на пригорках, где светит солнце и земля сохнет быстрее.

Челябинская область. Здесь грибные места не менее щедрые. Опытные сборщики рекомендуют окрестности Аргазинского водохранилища и озеро Увильды. Богаты грибами леса у посёлков Томино, Кременкуль, Саргазы и деревни Бутаки — это Сосновский район (муниципальный округ) Челябинской области. Чебаркульский район — опушки рядом с поселком Тактыбай и селом Травники. Хороший урожай собирают и у озёр Акакуль, Мисяш, а также в окрестностях Троицка и Миасса. В Сосновском районе много маслят, а в Увельском — груздей. Рыжики, белые и лисички активно идут в Каслинском районе у озера Аракуль.

Главный совет по Уралу: не ездите в лес с пустыми руками. Возьмите с собой нож, корзину и карту — и отправляйтесь в Сысерть, Арамиль или Аргаяш. Там грибов точно хватит на всех. Если вы новичок и не уверены в своей экипировке — сверьтесь с нашим гидом «Грибы для начинающих: экипировка, правила и техника безопасности», прежде чем отправляться в дальний лес.

Грибные места Сибири: Новосибирская, Томская области, Красноярский край

Сибирь — это уже не просто лес, а настоящая тайга. Здесь другие масштабы, другие грибы и другой сезон. Но если знать места — корзина наполнится быстрее, чем вы успеете оглянуться.

Новосибирская область. Безусловный лидер по урожайности — Искитимский район и Караканский бор. Там много белых грибов, маслят, подосиновиков, подберёзовиков, сыроежек и груздей. Хорошие находки также в Мошковском районе. Традиционно популярны окрестности Академгородка — Пироговский и Шлюзовский боры, Каинская Заимка, Нижняя Ельцовка и посёлок Кольцово. В Колыванском районе активно собирают подберёзовики. Кудряшовский бор — ещё одно популярное направление. В Сузунском районе много лисичек.

Томская область. Томские леса славятся разнообразием. Недалеко от Томска можно отправиться в бор около поселка 86-й квартал, в леса у населённых пунктов Светлый, Лоскутово, Корнилово, Кисловка, Победа и Курлек. Весной здесь активно собирают сморчки и строчки — их можно найти в Тимирязевском бору и лиственных лесах Томского района.

Красноярский край. Здесь грибной сезон тоже в разгаре. Маслята растут в лесах у Погорелки, грузди — в 25 км от Уяра на Партизанское, есть недалеко от Сухобузимского и посёлка Арей. Лисички водятся в селе Щетинкино и в лесах Элиты. Рыжики — в селе Миндерла, деревне Суханово, у Уяра. В Емельяновском районе у станции Тростенцово собирают не только рыжиков, но и уже внушительные белые грибы. Белые грибы также ищут в Емельяновском районе. В сосновых борах возле Минусинска — хорошие грибные полянки.

Сибирский нюанс: тайга — это не подмосковный лес. Здесь легко заблудиться. Берите с собой компас, запас воды и обязательно сообщайте маршрут. И не забывайте про клещей — они здесь активны до самых заморозков.

Где НЕ стоит собирать: экологические ограничения

Урал — промышленный регион. Рядом с крупными городами почвы загрязнены тяжёлыми металлами и другими отходами производства. Грибы, как губка, впитывают всё, что есть в земле. Съесть такой гриб — всё равно что съесть ложку промышленных отходов.

Категорически не рекомендуется собирать грибы:

В окрестностях Екатеринбурга в радиусе 50 км

В районах Первоуральска , Ревды , Невьянска , Асбеста , Нижнего Тагила

, , , , Вблизи металлургических, химических, горно-добывающих и перерабатывающих производств

В черте города, около дорог и железнодорожных путей

В Челябинской области аналогичные ограничения. Не собирайте грибы рядом с промышленными площадками — металлургическими заводами, химическими производствами, рудниками. Особенно внимательными стоит быть в районах с активной добычей полезных ископаемых.

Правило простое: если вокруг пахнет заводом или вы видите трубы — разворачивайтесь и езжайте дальше. Грибов много, а здоровье одно. А на случай, если что-то пошло не так — держите под рукой инструкцию «Первая помощь при отравлении грибами».

Когда ехать: сезон на Урале и в Сибири

Когда ехать за грибами на Урале — начало сезона тихой охоты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adrianov Dmitrii

Климат на Урале и в Сибири холоднее, чем в средней полосе. Поэтому грибной сезон здесь стартует позже и длится короче.

Общая картина:

Июнь — первые маслята и подберёзовики появляются в начале месяца. В середине апреля — сморчки.

— первые маслята и подберёзовики появляются в начале месяца. В середине апреля — сморчки. Июль — активно идут лисички, маслята, белые грибы. В жару появляются подосиновики.

— активно идут лисички, маслята, белые грибы. В жару появляются подосиновики. Август-сентябрь — пик сезона. Рыжики, грузди, белые, маслята — всё идёт массово.

Часто задаваемые вопросы

Какие грибы растут в тайге, но не встречаются в средней полосе России?

В тайге встречаются грибы, которых нет в подмосковных лесах. Например, лиственничный маслёнок — его можно найти под лиственницами в сибирской тайге, а в средней полосе лиственница в диких лесах почти не растёт. Также в Сибири встречается лиственничная губка — редкий гриб, который в средней полосе почти не находят.

Почему нельзя собирать грибы рядом с промышленными городами?

Грибы, как губка, впитывают все вещества из почвы и воздуха. Рядом с заводами и производствами в земле накапливаются тяжёлые металлы, химикаты и токсины. Съев такой гриб, можно получить серьёзное отравление, которое проявится не сразу, а накопится в организме.

Когда начинается грибной сезон на Урале?

Первые грибы — сморчки — появляются уже в середине апреля. Основной сезон стартует в июне, когда идут маслята и подберёзовики. Пик приходится на август и сентябрь.

Где искать грибы рядом с Новосибирском?

Лучшие места рядом с Новосибирском — Искитимский район и Караканский бор (белые, масляты, подосиновики, грузди). Также популярны окрестности Академгородка — Пироговский и Шлюзовский боры, Каинская Заимка, Нижняя Ельцовка. Хорошие находки в Мошковском районе и Кудряшовском бору.

Авторы Андрей Соколов