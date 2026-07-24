Первая помощь при отравлении грибами: алгоритм до приезда скорой Оглавление Симптомы отравления грибами — кратко Что делать до приезда скорой: пошаговый алгоритм Когда точно нужна экстренная госпитализация Чего нельзя делать при отравлении грибами FAQ — частые вопросы Что делать при отравлении грибами до приезда скорой: пошаговый алгоритм действий, тревожные признаки и типичные ошибки. Советы Life.ru. 24 июля, 08:39 Аптечка с сорбентами и стакан воды — первая помощь при отравлении грибами. Обложка © «Шедеврум»

При подозрении на отравление грибами счёт может идти на часы — особенно если это бледная поганка. Life.ru рассказывает, что делать до приезда скорой и когда медлить нельзя ни минуты. Чтобы вообще не столкнуться с этой ситуацией, важно соблюдать правила безопасного сбора грибов ещё в лесу.

Важно: материал не заменяет консультацию врача. При любых признаках отравления немедленно звоните в скорую помощь (103 или 112) — не пытайтесь справиться самостоятельно.

Симптомы отравления грибами — кратко

Первые признаки отравления грибами могут появиться уже через 30 минут–два часа, а после особо опасных видов — бледной поганки и мухомора — только спустя 6–48 часов, когда токсины уже активно поражают организм. Тревожные сигналы — тошнота, рвота, боль в животе, диарея, слабость, головокружение и потливость; в тяжёлых случаях — судороги, спутанность сознания и признаки поражения печени и почек. Подробный разбор с экспертом всех симптомов и сроков их появления Life.ru уже публиковал — прочитать его можно здесь . Отравление часто случается из-за того, что ядовитый гриб приняли за съедобный — с этим поможет разобраться материал о грибах-двойниках .

Что делать до приезда скорой: пошаговый алгоритм

Первая помощь при отравлении грибами до приезда скорой. Фото © «Шедеврум»

Но что же делать, если вы или ваш близкий человек уже отравились грибами? Вот пошаговый алгоритм действий.

Обязательно вызовите скорую помощь. Сообщите сотруднику скорой помощи, что подозреваете отравление ядовитыми грибами, укажите объём съеденного, время приёма и примерный вид грибов. Расскажите о текущих симптомах.

Обеспечьте покой больному. Уложите больного в удобное положение, лучше на бок, чтобы предотвратить аспирацию — попадание рвотных масс в дыхательные пути. Если у человека озноб, укройте его тёплым одеялом.

Промойте пострадавшему желудок. Это главная доврачебная помощь при отравлении. Дайте больному выпить 1–1,5 литра чистой воды комнатной температуры. Вода механически раздражает стенки желудка, провоцируя рефлекс. Далее нужно вызвать рвоту — можно с помощью надавливания двух пальцев на корень языка. Повторяйте до чистых промывных вод.

Дайте сорбент. После прекращения рвоты больной должен выпить любой доступный сорбент — например, активированный уголь, лактофильтрум, полисорб, смекту, энтеросгель. Такие препараты связывают ядовитые вещества в кишечнике и не дают им распространяться. Другие лекарства до приезда скорой лучше не принимать.

Обеспечьте правильную гидратацию. Просто пить много воды в таком состоянии — не лучший метод, это может спровоцировать новый приступ рвоты. Используйте метод дробного питья: по 1 чайной ложке воды без газа (лучше — специальные растворы, но подойдёт и обычная вода) каждые 5–7 минут, также можно давать сладкий чай.

Соберите доказательства для врачей. Соберите остатки гриба или рвотные массы для лабораторного исследования — это поможет врачам быстрее определить яд и выбрать правильную стратегию лечения.

Когда точно нужна экстренная госпитализация

Экстренная госпитализация при отравлении ядовитыми грибами нужна в большинстве случаев — даже если пострадавшему стало лучше после первой помощи, ведь токсины продолжают действовать и состояние может ухудшиться внезапно.

Особенно важна госпитализация в следующих случаях:

• употребление неизвестных грибов или заведомо ядовитых видов (бледная поганка, мухоморы и др.);

• появление любых симптомов после приёма грибов;

• длительный период после употребления грибов (более 6 часов) с последующим ухудшением — особенно при особо ядовитых видах;

• признаки поражения нервной системы (спутанность сознания, судороги, нарушение координации);

• снижение объёма мочи, нарастающая желтуха, тёмная моча — возможные признаки поражения почек и печени;

• пострадавшие из группы риска (беременные, дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями).

Чего нельзя делать при отравлении грибами

Важные правила при отравлении грибами — чего категорически нельзя делать. Фото © «Шедеврум»

При отравлении грибами есть действия, которые могут сильно усугубить ситуацию.

Не ждать улучшения и сидеть без лечения. Токсины могут действовать отсроченно, и первые ухудшения иногда приходят только через сутки и более. Такое «затишье» не означает выздоровления — нужно обязательно обратиться к врачу и оказать первую помощь.

Не заниматься самолечением. Не давайте лекарства без консультации врача — даже перед приёмом сорбентов лучше сначала посоветоваться с диспетчером скорой. Не используйте противодиарейные и противорвотные средства — они маскируют симптомы и мешают диагностике. Не делайте «домашние» промывания без согласования со специалистом.

Не давайте больному алкоголь. Алкоголь ускоряет всасывание токсинов и дополнительно нагружает печень.

Не оставляйте пострадавшего одного. Состояние может резко ухудшиться — нужна постоянная оценка дыхания и сознания.

Не вызывайте рвоту у человека без сознания или в очень тяжёлом состоянии. Это повышает риск аспирации рвотных масс.

Не ставьте грелку на живот. Тепло усиливает кровообращение, а значит — и всасывание токсинов.

FAQ — частые вопросы

Через сколько проявляется отравление грибами?

Время разнится и зависит от вида гриба. Некоторые дают симптомы уже через час-два. Но после отдельных, особо ядовитых грибов первые признаки могут появиться спустя 6–48 часов. Признаки, проявившиеся спустя большое время, — повод насторожиться и незамедлительно обратиться к врачу.

Можно ли лечить отравление грибами дома, без врача?

Нет, заниматься самолечением при отравлении грибами нельзя. Разные токсины действуют по-разному, и только врач может провести диагностику и назначить правильное лечение. Неверное лечение может не помочь и даже ухудшить состояние.

Какой сорбент дать при отравлении грибами?

Можно дать энтеросорбент — например, активированный уголь, «Полисорб», «Энтеросгель». Но ключевое правило: сначала обязательно согласуйте это с диспетчером скорой помощи.

Что делать, если грибы ели несколько человек?

Даже если у кого-то нет симптомов, всем, кто ел грибы, нужно обратиться за медицинской помощью — инкубационный период и тяжесть отравления у разных людей могут различаться.

Что делать, если отравился ребёнок?

При отравлении грибами у ребёнка нужно действовать ещё быстрее и осторожнее. Уберите остатки грибов изо рта и немедленно вызовите скорую. Детям до 5 лет нельзя вызывать рвоту — есть риск, что ребёнок вдохнёт рвотные массы; сорбент можно дать только по согласованию с диспетчером скорой. Тревожные признаки у детей — нарушение сознания, судороги, кровь в рвоте, отсутствие мочи и желтушность кожи: при них медлить нельзя.

Помните: при любом подозрении на отравление ядовитыми грибами нужно немедленно звонить в скорую помощь. Время в такой ситуации — самый важный фактор. Берегите себя и близких.

Похожая опасность подстерегает и любителей лесных ягод — о симптомах и первой помощи при отравлении ими читайте в материале «Бледность, судороги и рвота: как распознать отравление ягодами» . А если вы уже думаете о новом сезоне тихой охоты, ориентируйтесь на грибной календарь на август 2026 года.

Авторы Ксения Вернер