Тихая охота: Карта тайных грибных мест Москвы и Подмосковья Куда в августе ехать за белыми грибами и где можно насобирать лисичек. Лайф подготовил для читателей карту самых грибных мест. 12 августа, 22:41 Теневая карта тайных мест грибов Москвы и Подмосковья. Обложка © Shutterstock

Тихая охота в этом году выдалась на славу — грибов в лесах Москвы и Подмосковья много. Грибники собирают белые грибы, грабовики, лисички, волнушки. Особо удачливые хвалятся находками чёрных и мохнатых груздей.

Тайная карта грибных мест в Москве и в Подмосковье. Инфографика © LIFE

"Нет в лесу такого места, с которого не было бы видно хотя бы десяток грибов!" — делятся грибники на форумах друг с другом. И тут же вздыхают: "Я приехала очень рано, но уже опоздала: передо мной были три машины!", "Пришла на свою делянку, а там уже нет ничего: вчерашний дедок меня выследил и всё собрал!". Каждый грибник старается тщательно скрыть заветные "делянки".

Северные направления

Белые грибы. Фото © Shutterstock

Корзинку белых грибов и море положительных эмоций может вам подарить прогулка в ближних и дальних местах Химкинского леса. Но выходить на охоту нужно пораньше, с рассветом, пока туда не набежали другие грибники. Там же можно обнаружить подберёзовики и подосиновики. Здесь же находят и грабовики, которые точно не заслуживают участи быть съеденными червями.

Приехать перед рассветом на Ярославский вокзал, уехать подальше от Москвы на север и сойти на дальней станции: что может быть лучше для жителя столицы? В этом направлении весь июль и начало августа собирают белые грибы, польские грибы, подгруздки, лисички. Побывавшие в утреннем лесу грибники предупреждают: в лесу большая влажность, много росы даже в ясный день — можно быстро промокнуть. Поэтому следует брать с собой сменку.

Белые грибы собирают под городом Киржачом. Бывалые грибники советуют искать их в лесах посередине между Киржачом и Кольчугином, а также в направлении села Карабаново. Но это уже Владимирская область, хотя на машине и недалеко.

В ельниках Сергиево-Посадского района встречается полный набор грибных деликатесов: белые, маслята, рыжики. Под населённым пунктом Рогачёво Дмитровского района находят белые грибы.

Талдомский район в этом году, по словам грибников, радует подберёзовиками: их много и вырастут ещё. Здесь же попадаются белые грибы и подосиновики. Есть белые грибы и в лесах под Дубной.

Юг Москвы

Корзина лисичек. Фото © Shutterstock

Особо ленивые грибники в этом году даже не выезжают за пределы столицы. Грибы собирают в Битцевском лесу за МКАД. Здесь много поддубовиков, есть подберёзовики. Под Домодедовом на участке леса Сонино – Шебанцево можно насобирать лисичек. Вдоль Варшавского шоссе в ельниках собирают белые грибы.

Чеховский район грибники недаром называют ЧГА (Чеховской грибной аномалией): здесь всегда необычайно много грибов. В этом году собирают лисички, подберёзовики, дубовики, белые, моховики и подосиновики. В лесах под селом Троицкое городского округа Чехов встречаются белые грибы, но искать их надо там, где растут одновременно берёза, дуб и ель. Богаты в этом году белыми грибами леса под деревнями Шарапово и Солодовка, а под селом Мелихово — много лисичек.

В Новой Москве лес тоже радует грибников небывалым урожаем белых грибов. Искать их следует в смешанных елово-берёзовых лесах к востоку от Киевского шоссе у населённых пунктов Алабино, Селятино и Рассудово. Даже удивительно, что здесь так мало народу. Белых грибов можно насобирать и ещё южнее, к востоку от Наро-Фоминска, в смешанных лесах и ельниках. А если уйти глубже в лес, то на границе с Калужской областью можно найти шампиньоны и маслят.

Лисички, подосиновики и белые грибы могут стать добычей грибников в лесах под Коломной — в направлении Озёр. Озёрский район богат лисичками, белых здесь мало. Ельники на станции Львовская по Симферопольскому шоссе могут порадовать большим количеством белых грибов.

Восток и запад

Подосиновик. Фото © Shutterstock

В перелесках Балашихи москвичи собирают подосиновики, волнушки и польские грибы. На Казанском направлении Московской железной дороги славится станция 73-й километр. От неё обычно идут на северо-восток. Правда, бывалые грибники предупреждают, что в этом году людей с лесу больше, чем грибов.

На Смоленском направлении подосиновики собирают под деревней Мокрое за Можайском. На Волоколамском шоссе грибные места находятся у посёлка Румянцево. Огромное количество белых грибов в конце июля радовало грибников Солнечногорского района Подмосковья. А в Лотошинском районе под селом Микулино уже вовсю собирают подберёзовики.

Где пусто

Фото © Shutterstock

В этом году грибов мало по Калужскому шоссе, в ельниках у Домодедова. Нет большого количества грибов под Ступином, хотя возле Леонтьева грибники находили подосиновики. Не так много грибов под Звенигородом и почти их нет в местечке Данки под Серпуховом. Но тут ведь как: сегодня — пусто, а завтра пойдёт дождик, встрепенётся что-то в природе, оживёт лесная подложка... и полезут из неё грибы на радость любителям.

Разумеется, грибникам следует быть готовым и к трудностям. В лесу, по меткому выражению любителей тихой охоты, злорадствуют комары и лосиные мухи: репелленты почти не помогают.

Вообще, этот год грибники считают аномальным. Во-первых, много белых грибов. При условии, что вам повезёт, компанией можно собрать до трёхсот отличных экземпляров. Во-вторых, в лесах дальнего Подмосковья уже в июле находили осенних опят. Видимо, прохладная погода смутила грибницы и они, решив, что уже наступила осень, решили порадовать грибников урожаем.

Авторы Александр Лаврентьев