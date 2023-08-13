Карта тайных грибных мест Москвы и Подмосковья Life.ru обновил карту грибных мест Подмосковья на сезон 2026 года — направления от Москвы, где искать белые грибы, лисички и подосиновики. 25435 25435 Теневая карта тайных мест грибов Москвы и Подмосковья. Обложка © Shutterstock

Куда в августе ехать за белыми грибами, где вас ждут полные корзины лисичек и какие ещё грибы собирать в августе — Лайф подготовил для читателей карту самых грибных мест.

Тихая охота в этом году выдалась на славу — грибов в лесах Москвы и Подмосковья много. Благо, зима была снежная, а лето чередует тёплые дни с дождливыми. Грибники собирают белые грибы, грабовики, лисички, волнушки. Особо удачливые хвалятся находками чёрных и мохнатых груздей.

Тайная карта грибных мест в Москве и в Подмосковье. Инфографика © LIFE

"Нет в лесу такого места, с которого не было бы видно хотя бы десяток грибов!" — делятся грибники на форумах друг с другом. И тут же вздыхают: "Я приехала очень рано, но уже опоздала: передо мной были три машины!", "Пришла на свою делянку, а там уже нет ничего: вчерашний дедок меня выследил и всё собрал!" Каждый грибник старается тщательно скрыть заветные делянки.

Северные направления

Белые грибы. Фото © Shutterstock

Корзинку белых грибов и море положительных эмоций может вам подарить прогулка в ближних и дальних местах Химкинского леса. Но выходить на охоту нужно пораньше, с рассветом, пока туда не набежали другие грибники. Там же можно обнаружить подберёзовики и подосиновики. Здесь же находят и грабовики, которые точно не заслуживают участи быть съеденными червями.

Приехать перед рассветом на Ярославский вокзал, уехать подальше от Москвы на север и сойти на дальней станции: что может быть лучше для жителя столицы? В этом направлении весь июль и начало августа собирают белые грибы, польские грибы, подгруздки, лисички. Побывавшие в утреннем лесу грибники предупреждают: в лесу большая влажность, много росы даже в ясный день — можно быстро промокнуть. Поэтому следует брать с собой сменку.

Белые грибы собирают под городом Киржачом. Бывалые грибники советуют искать их в лесах между Киржачом и Кольчугином, а также в направлении села Карабаново. Но это уже Владимирская область, хотя на машине и недалеко.

В ельниках Сергиево-Посадского района встречается полный набор грибных деликатесов: белые, маслята, рыжики. Под населённым пунктом Рогачёво Дмитровского района находят белые грибы.

Талдомский район в этом году, по словам грибников, радует подберёзовиками: их много и вырастут ещё. Здесь же попадаются белые грибы и подосиновики. Есть белые грибы и в лесах под Дубной.

Юг Москвы

Корзина лисичек. Фото © Shutterstock

Куда поехать за грибами из Москвы? Да можно и не выезжать! Особо ленивые грибники в этом году собирают грибы прямо в Битцевском лесу за МКАД. Здесь много поддубовиков, есть подберёзовики. Под Домодедовом на участке леса Сонино – Шебанцево можно насобирать лисичек. Вдоль Варшавского шоссе в ельниках собирают белые грибы.

Традиционно южное направление славится грибами в Подмосковье. Чеховский район грибники недаром называют ЧГА (Чеховской грибной аномалией): здесь всегда необычайно много грибов. В этом году собирают лисички, подберёзовики, дубовики, белые, моховики и подосиновики. В лесах под селом Троицкое городского округа Чехов встречаются белые грибы, но искать их надо там, где растут одновременно берёза, дуб и ель. Богаты в этом году белыми грибами леса под деревнями Шарапово и Солодовка, а под селом Мелихово — много лисичек.

Где собирать белые грибы в Подмосковье? В Новой Москве! Искать их следует в смешанных елово-берёзовых лесах к востоку от Киевского шоссе у населённых пунктов Алабино, Селятино и Рассудово. Даже удивительно, что здесь так мало народу. Белых грибов можно насобирать и ещё южнее, к востоку от Наро-Фоминска, в смешанных лесах и ельниках. А если уйти глубже в лес, то на границе с Калужской областью можно найти шампиньоны и маслят.

Лисички, подосиновики и белые грибы могут стать добычей грибников в лесах под Коломной — в направлении Озёр. Озёрский район богат лисичками, белых здесь мало. Ельники на станции Львовская по Симферопольскому шоссе могут порадовать большим количеством белых грибов.

По Павелецкому направлению в этом году опытные грибники особенно рекомендуют Барыбино. Переходите пути и неспешно продвигайтесь на восток к селу Растуново. Там, в берёзовых пролесках, можно найти целые поляны боровиков.

А вот в окрестностях Серпухова надо быть повнимательнее, чтобы не зайти на территорию Приокско-Террасного заповедника. Там сбор грибов категорически запрещён.

Восток и запад

Подосиновик. Фото © Shutterstock

В перелесках Балашихи москвичи собирают подосиновики, волнушки и польские грибы. На Казанском направлении Московской железной дороги славится станция 73-й километр. От неё обычно идут на северо-восток. Правда, бывалые грибники предупреждают, что в этом году людей с лесу больше, чем грибов. Можно проехать и до Шатуры и Черустей — там традиционно много летних грибов.

На Смоленском направлении подосиновики собирают под деревней Мокрое за Можайском. На Волоколамском шоссе грибные места находятся у посёлка Румянцево. Огромное количество белых грибов в конце июля радовало грибников Солнечногорского района Подмосковья. А в Лотошинском районе под селом Микулино уже вовсю собирают подберёзовики. За лисичками едем в Орешек и Нововолково, а за опятами — в Вертошино.

Где пусто

В каких направлениях Московской области в 2026 году грибы искать не стоит. Фото © Shutterstock

Где грибные места рядом с Москвой, мы с вами выяснили. Но есть места, где грибников ждёт одно разочарование. В этом году грибов мало по Калужскому шоссе, в ельниках у Домодедова. Нет большого количества грибов под Ступином, хотя возле Леонтьева грибники находили подосиновики. Не так много грибов под Звенигородом, почти их нет в местечке Данки под Серпуховом. Не радует и ближайшее Подмосковье: Мытищинский, Хлебниковский и Учинский лесопарки.

Но тут ведь как: сегодня — пусто, а завтра пойдёт дождик, встрепенётся что-то в природе, оживёт лесная подложка... и полезут из неё грибы на радость любителям.

Ответы на частые вопросы

Какое направление от Москвы самое грибное?

За богатым уловом надо ехать на юг от Москвы по Павелецкому и Курскому направлениям. Окрестности станций Барыбино, Михнево и города Серпухов — абсолютный лидер по количеству белых грибов. Также здесь массово растут подосиновики и подберёзовики в смешанных лесах с дубом и липой. Традиционно радует полными корзинами ЧГА — Чеховская грибная аномалия.

Нужно ли разрешение на сбор грибов в Подмосковье?

В таком разрешении необходимости нет. Согласно Лесному кодексу РФ (ст. 11), сбор обычных грибов для личных нужд в лесах госфонда бесплатен и свободен.

Но запреты, обязательные к соблюдению, есть. Запрещено собирать грибы только на особо охраняемых территориях (заповедники) и занесённые в Красную книгу виды — за это грозит штраф или уголовная ответственность. Мы подготовили подробную инструкцию, как не нарушить закон при сборе грибов .

Как далеко от Москвы нужно ехать за хорошим уловом?

За хорошим уловом нужно ехать за 60–120 км от МКАД. Ближайшие леса (до 30–40 км) сильно вытоптаны и пусты. Опытные грибники рекомендуют станции Талдом, Шатура, Серпухов или Кашира — там корзины наполняются за пару часов.

В какое время суток лучше ехать за грибами?

Лучшее время — раннее утро, с рассветом (около 5:00–7:00). Во-первых, грибы в это время самые крепкие, не успели подвянуть на солнце. Во-вторых, есть большой шанс, что вы опередите большинство грибников и займёте лучшие делянки.

Разумеется, грибникам следует быть готовым и к трудностям. В лесу, по меткому выражению любителей тихой охоты, злорадствуют комары и лосиные мухи: репелленты почти не помогают. А если вы собираетесь за грибами первый раз, мы подготовили для вас целую инструкцию с лайфхаками — что взять с собой новичку .

Вообще, этот год грибники считают аномальным и нарушающим все правила сезона. Во-первых, много белых грибов. При условии, что вам повезёт, компанией можно собрать до трёхсот отличных экземпляров. Во-вторых, в лесах дальнего Подмосковья уже в июле находили осенних опят. Видимо, прохладная погода смутила грибницы, и они, решив, что уже наступила осень, решили порадовать грибников урожаем.

Авторы Александр Лаврентьев