Карта тайных грибных мест Москвы и Подмосковья
Life.ru обновил карту грибных мест Подмосковья на сезон 2026 года — направления от Москвы, где искать белые грибы, лисички и подосиновики.
Теневая карта тайных мест грибов Москвы и Подмосковья. Обложка © Shutterstock
Куда в августе ехать за белыми грибами, где вас ждут полные корзины лисичек и какие ещё грибы собирать в августе — Лайф подготовил для читателей карту самых грибных мест.
Тихая охота в этом году выдалась на славу — грибов в лесах Москвы и Подмосковья много. Благо, зима была снежная, а лето чередует тёплые дни с дождливыми. Грибники собирают белые грибы, грабовики, лисички, волнушки. Особо удачливые хвалятся находками чёрных и мохнатых груздей.
Тайная карта грибных мест в Москве и в Подмосковье. Инфографика © LIFE
"Нет в лесу такого места, с которого не было бы видно хотя бы десяток грибов!" — делятся грибники на форумах друг с другом. И тут же вздыхают: "Я приехала очень рано, но уже опоздала: передо мной были три машины!", "Пришла на свою делянку, а там уже нет ничего: вчерашний дедок меня выследил и всё собрал!" Каждый грибник старается тщательно скрыть заветные делянки.
Северные направления
Белые грибы. Фото © Shutterstock
Корзинку белых грибов и море положительных эмоций может вам подарить прогулка в ближних и дальних местах Химкинского леса. Но выходить на охоту нужно пораньше, с рассветом, пока туда не набежали другие грибники. Там же можно обнаружить подберёзовики и подосиновики. Здесь же находят и грабовики, которые точно не заслуживают участи быть съеденными червями.
Приехать перед рассветом на Ярославский вокзал, уехать подальше от Москвы на север и сойти на дальней станции: что может быть лучше для жителя столицы? В этом направлении весь июль и начало августа собирают белые грибы, польские грибы, подгруздки, лисички. Побывавшие в утреннем лесу грибники предупреждают: в лесу большая влажность, много росы даже в ясный день — можно быстро промокнуть. Поэтому следует брать с собой сменку.
Белые грибы собирают под городом Киржачом. Бывалые грибники советуют искать их в лесах между Киржачом и Кольчугином, а также в направлении села Карабаново. Но это уже Владимирская область, хотя на машине и недалеко.
В ельниках Сергиево-Посадского района встречается полный набор грибных деликатесов: белые, маслята, рыжики. Под населённым пунктом Рогачёво Дмитровского района находят белые грибы.
Талдомский район в этом году, по словам грибников, радует подберёзовиками: их много и вырастут ещё. Здесь же попадаются белые грибы и подосиновики. Есть белые грибы и в лесах под Дубной.
Юг Москвы
Корзина лисичек. Фото © Shutterstock
Куда поехать за грибами из Москвы? Да можно и не выезжать! Особо ленивые грибники в этом году собирают грибы прямо в Битцевском лесу за МКАД. Здесь много поддубовиков, есть подберёзовики. Под Домодедовом на участке леса Сонино – Шебанцево можно насобирать лисичек. Вдоль Варшавского шоссе в ельниках собирают белые грибы.
Традиционно южное направление славится грибами в Подмосковье. Чеховский район грибники недаром называют ЧГА (Чеховской грибной аномалией): здесь всегда необычайно много грибов. В этом году собирают лисички, подберёзовики, дубовики, белые, моховики и подосиновики. В лесах под селом Троицкое городского округа Чехов встречаются белые грибы, но искать их надо там, где растут одновременно берёза, дуб и ель. Богаты в этом году белыми грибами леса под деревнями Шарапово и Солодовка, а под селом Мелихово — много лисичек.
Где собирать белые грибы в Подмосковье? В Новой Москве! Искать их следует в смешанных елово-берёзовых лесах к востоку от Киевского шоссе у населённых пунктов Алабино, Селятино и Рассудово. Даже удивительно, что здесь так мало народу. Белых грибов можно насобирать и ещё южнее, к востоку от Наро-Фоминска, в смешанных лесах и ельниках. А если уйти глубже в лес, то на границе с Калужской областью можно найти шампиньоны и маслят.
Лисички, подосиновики и белые грибы могут стать добычей грибников в лесах под Коломной — в направлении Озёр. Озёрский район богат лисичками, белых здесь мало. Ельники на станции Львовская по Симферопольскому шоссе могут порадовать большим количеством белых грибов.
По Павелецкому направлению в этом году опытные грибники особенно рекомендуют Барыбино. Переходите пути и неспешно продвигайтесь на восток к селу Растуново. Там, в берёзовых пролесках, можно найти целые поляны боровиков.
А вот в окрестностях Серпухова надо быть повнимательнее, чтобы не зайти на территорию Приокско-Террасного заповедника. Там сбор грибов категорически запрещён.
Восток и запад
Подосиновик. Фото © Shutterstock
В перелесках Балашихи москвичи собирают подосиновики, волнушки и польские грибы. На Казанском направлении Московской железной дороги славится станция 73-й километр. От неё обычно идут на северо-восток. Правда, бывалые грибники предупреждают, что в этом году людей с лесу больше, чем грибов. Можно проехать и до Шатуры и Черустей — там традиционно много летних грибов.
На Смоленском направлении подосиновики собирают под деревней Мокрое за Можайском. На Волоколамском шоссе грибные места находятся у посёлка Румянцево. Огромное количество белых грибов в конце июля радовало грибников Солнечногорского района Подмосковья. А в Лотошинском районе под селом Микулино уже вовсю собирают подберёзовики. За лисичками едем в Орешек и Нововолково, а за опятами — в Вертошино.
Где пусто
В каких направлениях Московской области в 2026 году грибы искать не стоит. Фото © Shutterstock
Где грибные места рядом с Москвой, мы с вами выяснили. Но есть места, где грибников ждёт одно разочарование. В этом году грибов мало по Калужскому шоссе, в ельниках у Домодедова. Нет большого количества грибов под Ступином, хотя возле Леонтьева грибники находили подосиновики. Не так много грибов под Звенигородом, почти их нет в местечке Данки под Серпуховом. Не радует и ближайшее Подмосковье: Мытищинский, Хлебниковский и Учинский лесопарки.
Но тут ведь как: сегодня — пусто, а завтра пойдёт дождик, встрепенётся что-то в природе, оживёт лесная подложка... и полезут из неё грибы на радость любителям.
Ответы на частые вопросы
Какое направление от Москвы самое грибное?
За богатым уловом надо ехать на юг от Москвы по Павелецкому и Курскому направлениям. Окрестности станций Барыбино, Михнево и города Серпухов — абсолютный лидер по количеству белых грибов. Также здесь массово растут подосиновики и подберёзовики в смешанных лесах с дубом и липой. Традиционно радует полными корзинами ЧГА — Чеховская грибная аномалия.
Нужно ли разрешение на сбор грибов в Подмосковье?
В таком разрешении необходимости нет. Согласно Лесному кодексу РФ (ст. 11), сбор обычных грибов для личных нужд в лесах госфонда бесплатен и свободен.
Но запреты, обязательные к соблюдению, есть. Запрещено собирать грибы только на особо охраняемых территориях (заповедники) и занесённые в Красную книгу виды — за это грозит штраф или уголовная ответственность. Мы подготовили подробную инструкцию, как не нарушить закон при сборе грибов.
Как далеко от Москвы нужно ехать за хорошим уловом?
За хорошим уловом нужно ехать за 60–120 км от МКАД. Ближайшие леса (до 30–40 км) сильно вытоптаны и пусты. Опытные грибники рекомендуют станции Талдом, Шатура, Серпухов или Кашира — там корзины наполняются за пару часов.
В какое время суток лучше ехать за грибами?
Лучшее время — раннее утро, с рассветом (около 5:00–7:00). Во-первых, грибы в это время самые крепкие, не успели подвянуть на солнце. Во-вторых, есть большой шанс, что вы опередите большинство грибников и займёте лучшие делянки.
Разумеется, грибникам следует быть готовым и к трудностям. В лесу, по меткому выражению любителей тихой охоты, злорадствуют комары и лосиные мухи: репелленты почти не помогают. А если вы собираетесь за грибами первый раз, мы подготовили для вас целую инструкцию с лайфхаками — что взять с собой новичку.
Вообще, этот год грибники считают аномальным и нарушающим все правила сезона. Во-первых, много белых грибов. При условии, что вам повезёт, компанией можно собрать до трёхсот отличных экземпляров. Во-вторых, в лесах дальнего Подмосковья уже в июле находили осенних опят. Видимо, прохладная погода смутила грибницы, и они, решив, что уже наступила осень, решили порадовать грибников урожаем.