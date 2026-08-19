Грибной сезон в России: как устроен по месяцам

Грибной сезон в России — это не несколько удачных недель в августе, а длинный цикл от первых весенних сморчков до последних осенних опят перед морозами. В 2026 году летняя часть сезона уже вошла в активную фазу: июнь принёс первую заметную волну, в июле ассортимент расширился, а август традиционно стал одним из самых урожайных месяцев. Life.ru рассказывает, какие грибы когда собирать и как понять, что пора отправляться в лес.

Когда начинается и заканчивается грибной сезон в России

Единой даты открытия грибного сезона нет. Грибы ориентируются не на календарь, а на температуру почвы, количество влаги, ночные температуры и состояние лесной подстилки. Поэтому в тёплом регионе первая корзина может появиться тогда, когда севернее ещё лежит снег.

Если смотреть на годовой цикл целиком, самые ранние сборы начинаются с конца марта — апреля. Весной появляются сморчки и некоторые другие ранние виды. В мае грибное разнообразие постепенно увеличивается, в июне начинается уже полноценный летний сезон, а июль и август дают всё больше привычных грибникам трубчатых и пластинчатых видов.

Наиболее богатая часть сезона обычно приходится на вторую половину лета и начало осени. Это время белых грибов, подберёзовиков, подосиновиков, лисичек, груздей, рыжиков и опят. Но год на год не приходится: после продолжительной засухи хороший грибной слой может сдвинуться, а сочетание дождей и умеренного тепла, наоборот, способно резко ускорить рост.

Заканчивается грибной сезон тоже постепенно. В сентябре лес ещё может быть очень урожайным, в октябре остаются холодостойкие виды, а отдельные грибы встречаются даже в ноябре. Условной точкой завершения становятся устойчивые ночные заморозки и промерзание верхнего слоя почвы.

Между регионами сроки могут различаться примерно на две-три недели. На юге первые грибы появляются раньше, но летняя жара способна временно остановить плодоношение. В северных областях весенний старт позднее, зато прохладная и влажная погода иногда продлевает осенний сбор.

Разница заметна даже внутри одного федерального округа: влияют высота местности, тип леса, количество осадков и состояние почвы. В Карелии, на Урале или в Сибири ориентироваться исключительно на календарь средней полосы также не стоит.

Как понять, что грибной сезон уже открыт? Один из лучших ориентиров — несколько дней умеренно тёплой погоды после дождей. Почва должна оставаться влажной, а ночи — не быть слишком холодными. Именно сочетание тепла и влаги создаёт условия для появления плодовых тел. Июльский и августовский календари Life.ru также отмечают зависимость грибных волн от дождей, тёплых ночей и отсутствия продолжительной жары.

При этом наличие грибов в соседнем лесу ещё не означает, что можно собирать всё подряд. Роспотребнадзор рекомендует брать только хорошо знакомые виды, не пробовать неизвестные грибы сырыми и избегать сбора возле автомобильных дорог, железнодорожных путей и промышленных зон.

Весна: сморчки и строчки — март–май

Весной появляются сморчки и строчки. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Весна открывает грибной календарь, хотя массовой тихой охоты в это время ещё нет. В средней полосе первые заметные весенние грибы обычно появляются в апреле, когда прогревается лесная подстилка и в почве остаётся достаточно влаги. При ранней весне сезон может начаться раньше, а после холодного марта сместиться к маю.

Главные герои этого периода — сморчки. Их ищут на прогретых участках, старых вырубках, опушках и других местах, где земля быстрее освобождается от холода.

Одновременно встречаются строчки, однако относиться к ним нужно гораздо осторожнее. Некоторые виды содержат токсичные вещества, поэтому неопытному грибнику безопаснее отказаться от такой находки. Подробно о сроках появления, различиях и рисках Life.ru рассказывал в материале про весенние сморчки и строчки.

Май становится переходом от редких весенних находок к полноценному грибному сезону. К концу месяца при подходящей погоде появляются первые летние виды. Однако торопиться за конкретным грибом только потому, что наступила определённая дата, бессмысленно: после холодной и сухой весны грибница может взять паузу.

Для грибника главный сигнал — состояние самого леса. Если земля прогрелась, регулярно проходят дожди, подстилка остаётся влажной, а ночные температуры устойчиво держатся в плюсе, вероятность первой волны заметно возрастает.

Лето: от опят до белых грибов — июнь–август

Летом появляются опята и белые грибы. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Июнь переводит грибной календарь из весеннего режима в летний. В лесах начинают встречаться подберёзовики, подосиновики, маслята, лисички, сыроежки, летние опята, а ближе к концу месяца могут появляться белые грибы.

Но июньский урожай особенно зависим от погоды. После тёплых дождей грибница активизируется, а продолжительная жара быстро высушивает верхний слой почвы. Поэтому в начале лета разница даже между двумя соседними районами бывает огромной: в одном грибники возвращаются с полными корзинами, в другом лес остаётся практически пустым.

Подробный список видов, двойников и мест сбора собран в грибном календаре на июнь.

Июль — следующий важный этап. В первой половине месяца всё ещё приходится искать отдельные удачные точки, но ближе к середине и концу лета разнообразие обычно увеличивается. К лисичкам и маслятам добавляются подосиновики, моховики и белые, становятся заметнее грузди и волнушки.

Именно поэтому один неудачный поход в начале июля не означает, что сезон провален. Грибы растут волнами: несколько пустых дней могут смениться резким появлением плодовых тел после дождей и тёплых ночей.

Life.ru собрал отдельный полный гид по грибам июля, где можно посмотреть, какие виды искать в разные периоды месяца и с какими опасными двойниками их можно перепутать.

Август для многих грибников становится кульминацией сезона. В лесу одновременно встречаются белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички и маслята, появляются рыжики, грузди и волнушки, а ближе к концу месяца могут пойти первые осенние опята.

У августа есть ещё одно преимущество: разные виды частично перекрываются по времени. Если в конкретном лесу закончилась волна белых, это ещё не значит, что поход будет пустым — рядом могут активно идти лисички, подосиновики или другие грибы.

Для последнего месяца лета уже опубликован отдельный грибной календарь на август: в нём сезон разбит по декадам — от белых и лисичек в начале месяца до появления первых осенних опят ближе к сентябрю.

Лучшее время для поездки нельзя рассчитать по формуле «дождь прошёл — завтра идём». На скорость роста влияют температура, количество осадков, тип гриба и состояние грибницы. Практический ориентир проще: после дождливого периода стоит следить за сообщениями грибников своего района и проверять знакомые места через несколько дней, особенно если сильной жары нет.

Осень: пик и завершение сезона — сентябрь–ноябрь

Осень — завершение грибного сезона. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сентябрь может поспорить с августом за звание главного грибного месяца. Летняя жара отступает, почва дольше сохраняет влагу, а сочетание прохладных ночей и умеренно тёплых дней создаёт хорошие условия сразу для нескольких осенних видов.

Один из главных признаков наступления осенней фазы — массовое появление опят. Они способны буквально за несколько дней покрыть пни, валежник и основания деревьев большими группами. Одновременно продолжаются белые, подосиновики и подберёзовики, встречаются грузди, волнушки, рыжики и другие виды.

Подробный разбор видов и мест сбора для этого месяца будет собран в отдельном грибном календаре на сентябрь.

Именно осенью особенно легко ошибиться из-за обилия грибов. У съедобных видов есть несъедобные и ядовитые двойники, поэтому определять находку только по цвету шляпки или месту произрастания нельзя. Если гриб вызывает сомнение, безопаснее оставить его в лесу — такого же принципа придерживается Роспотребнадзор.

В октябре сезон не закрывается автоматически. Пока нет устойчивых морозов, лес продолжает давать урожай. Массовых летних волн становится меньше, зато сохраняются холодостойкие виды. В тёплую осень отдельные сборы продолжаются довольно долго.

Ноябрь — уже финал классического грибного календаря. В средней полосе к этому времени ночные заморозки становятся регулярными, а почва начинает промерзать. В более тёплых районах сезон способен продержаться дольше, севернее он заканчивается раньше.

Поэтому вопрос «когда заканчивается грибной сезон» правильнее связывать не с определённым числом ноября, а с погодой. Несколько холодных ночей ещё не всегда ставят точку. Но устойчивые заморозки и промёрзшая лесная подстилка означают, что основной сезон завершён.

Получается простой годовой маршрут: весной грибник следит за сморчками, в июне ждёт первую летнюю волну, в июле ассортимент расширяется, август и сентябрь дают пик разнообразия, а октябрь и ноябрь постепенно закрывают сезон.

Такой календарь удобнее воспринимать как карту, а не расписание. Для конкретной поездки всегда важнее смотреть подробный прогноз своего месяца и региона.

FAQ — частые вопросы

Когда начинается грибной сезон в России?

Первые грибы могут появляться уже в конце марта — апреле, но в средней полосе заметный весенний сезон чаще начинается в апреле. Полноценная летняя тихая охота разворачивается в июне. Точные сроки зависят от региона, температуры и количества осадков.

Когда заканчивается грибной сезон?

Основной грибной сезон заканчивается с устойчивыми осенними заморозками. В средней полосе отдельные виды можно находить в октябре и даже ноябре, а в северных регионах холод может закрыть сезон раньше.

Какой месяц самый урожайный для сбора грибов?

Чаще всего особенно богаты август и сентябрь. В это время пересекаются сезоны нескольких популярных видов, поэтому вероятность наполнить корзину выше. При засухе или резком похолодании пик может сместиться.

Отличается ли грибной сезон в разных регионах России?

Да. Между южными и северными районами сроки появления одних и тех же видов могут расходиться примерно на две-три недели. Кроме широты, на сезон влияют высота местности, тип леса, осадки и ночные температуры.

Как понять, что грибной сезон уже начался?

Ориентируйтесь не только на дату, но и на погоду. Хороший сигнал — влажная почва после дождей, умеренное тепло и отсутствие холодных ночей. Весной дополнительным признаком становится появление первых сморчков, летом — массовое появление характерных для сезона видов.