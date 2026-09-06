Подсесть на грибочки: Психолог объяснила азарт любителей тихой охоты

Желание пройти ещё немного в надежде найти следующий гриб связано с системой вознаграждения мозга и напоминает поиск сокровищ, уверена клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких. По её словам, в лесу человек ощущает глубокое соединение с природой, сбрасывает социальные роли и получает естественное дофаминовое подкрепление от физической активности.

«Мозгу хочется прожить этот опыт снова и снова, заставляя идти дальше, вглубь леса, за следующей «наградой». И чем меньше радости человек испытывает в обычной жизни, тем ярче будет эйфория и тем сильнее желание продолжать поиски», — отметила собеседница РИАМО.

Настоящий «взрыв» эмоций происходит в момент находки, когда возникает ощущение эйфории. В этот момент включаются глубокие архаичные механизмы, так как исторически выживание было напрямую связано с собирательством. Именно поэтому собственноручно найденные грибы кажутся гораздо вкуснее, заключила эксперт.

Напомним, с 1 сентября в России изменились правила сбора грибов. За некоторые находки в лесу теперь грозят крупные штрафы и даже уголовная ответственность. Под запрет, в частности, попали краснокнижные виды.