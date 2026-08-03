Штраф за сбор грибов 2026: разбираем новые правила с 1 сентября Оглавление Когда грибная корзина становится уликой: 4 запрещённых сценария Заповедные земли: штраф за вход с корзиной Краснокнижные грибы: штраф и уголовный срок Новое с 1 сентября 2026: региональные штрафы Грибы, изменяющие сознание: уголовная ответственность Лес закрыт на пожароопасный режим: штраф до 50 000 рублей Что можно собирать без риска? Практические советы: как защитить себя и не нарушить закон Часто задаваемые вопросы Заключение/Чек-лист За какие грибы грозит штраф до 50 000 рублей и тюремный срок? Краснокнижные грибы, псилоцибиновые, сбор в заповедниках и при пожароопасном режиме. Как не нарушить закон и избежать ответственности. 3 августа, 06:05 Новые правила сбора грибов в 2026 году — за что можно получить штраф. Обложка © Шедеврум

Собрал корзину грибов — и подпал под статью? С 1 сентября 2026 года это станет ещё реальнее: сразу несколько регионов вводят собственные штрафы за сбор грибов из региональных Красных книг — раньше это было правовым пробелом. Разбираем, что меняется, а заодно — за какие грибы уже сейчас можно получить не просто штраф, а реальный срок. Если вы вообще впервые собираетесь в лес за грибами — сначала загляните в нашу статью про экипировку и технику безопасности , а здесь разберём именно правовую сторону вопроса.

Сбор некоторых грибов в России может повлечь административную или уголовную ответственность, если речь идёт о краснокнижных видах, особо ценных объектах растительного мира, грибах на особо охраняемых природных территориях или видах, содержащих наркотические вещества. За отдельные нарушения закон действительно предусматривает крупные штрафы и в предусмотренных законом случаях лишение свободы.

Разбираем по косточкам: за какие дары леса грозит тюрьма, сколько придётся заплатить, если оказался «не в том месте и не в то время», и как отличить разрешённый гриб от запретного.

Когда грибная корзина становится уликой: 4 запрещённых сценария

25 апреля 2026 года главный юрисконсульт «Роскачества» Игорь Поздняков дал интервью ТАСС. Он чётко обозначил четыре ситуации, в которых тихая охота превращается в правонарушение. Вот они.

Сценарий первый. Вы зашли на заповедную землю. Даже если у вас в руках обычный подберёзовик — всё равно нарушили.

Сценарий второй. В вашей корзине оказался гриб из Красной книги. Неважно, знали вы об этом или нет — отвечать придётся.

Сценарий третий. Вы сорвали гриб, который меняет сознание. Псилоцибиновые, псилоциновые — под полным запретом.

Сценарий четвёртый. Лес закрыт на пожароопасный режим, а вы туда пошли. Неважно зачем — за грибами, ягодами или просто воздухом подышать. Штраф — до пятидесяти тысяч.

О каждом сценарии — подробнее.

Заповедные земли: штраф за вход с корзиной

Заповедная зона в лесу — сбор грибов на охраняемых территориях под запретом. Фото © Шедеврум

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) включают заповедники, национальные парки, заказники и иные территории с особым режимом охраны. Сбор грибов на таких территориях может быть запрещён правилами режима охраны, а нарушение влечёт ответственность по статье 8.39 КоАП РФ — это и есть основной штраф за грибы в заповеднике или нацпарке.

Что грозит. По статье 8.39 КоАП РФ для граждан обычно предусмотрен штраф от 3000 до 4000 рублей; для должностных лиц и юридических лиц размер штрафа зависит от характера нарушения и норм, применимых к конкретной территории.

Простой совет перед походом: откройте карту, посмотрите, где находятся ООПТ в вашем регионе. И обходите их стороной.

Краснокнижные грибы: штраф и уголовный срок

Редкий гриб в лесной подстилке — за краснокнижные виды грозит штраф. Фото © Шедеврум

В России более 40 видов грибов занесены в Красную книгу. Плюс региональные перечни — в некоторых субъектах под защиту попали даже обычные на первый взгляд виды (белый гриб в отдельных областях может быть редкостью). Поэтому перед сбором важно проверять не только федеральную Красную книгу, но и региональные перечни охраняемых видов.

Примеры редких грибов, которые запрещено трогать:

решёточник красный — очень редкий, его и найти-то трудно;

ежовик коралловидный — похож на белый коралл;

трутовик лакированный (он же рейши, линчжи) — известный в народной медицине, но теперь его сбор под запретом;

рогатик пестиковый;

паутинник фиолетовый;

саркосома шаровидная (в народе «ведьмин котелок»);

сморчковая шапочка — её часто путают со съедобными строчками (кстати, о похожих на съедобные, но опасных грибах у нас есть отдельная подборка ядовитых грибов-двойников ;

; трюфель летний — кулинарный деликатес, которого в России практически не осталось.

Важно! Это далеко не полный список. Охраняемые виды следует проверить по официальному перечню конкретного региона или федеральному перечню особо ценных объектов растительного мира.

Размеры ответственности:

административный штраф по статье 8.35 КоАП РФ — от 2500 до 5000 рублей;

уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ — если докажут, что вы действовали умышленно (знали, что гриб редкий, но всё равно сорвали). Штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет. Плюс возможны обязательные работы.

Важный момент: и статью 8.35 КоАП, и статью 260.1 УК ввели в один день — 12 октября 2023 года. До этого КоАП касался только редких животных и растений, а уголовной статьи за грибы не было вовсе. Так что закон сравнительно свежий, и его применение с каждым годом становится жёстче.

Кроме того, уголовная ответственность действует не для всех видов грибов, перечисленных в статье 260.1 УК РФ, а лишь для одного из них — мацутакэ (сосновый гриб). За остальные краснокнижные виды из статьи грозит административная ответственность по статье 8.35 КоАП.

Отдельно стоит понимать: базовая санкция по 260.1 УК — до 4 лет. Но если гриб продавали или покупали через интернет либо СМИ, срок может вырасти до 5 лет, а при отягчающих обстоятельствах — по предварительному сговору, организованной группой, с использованием служебного положения — максимум по статье доходит до 9 лет. Это не базовый сценарий для рядового грибника, но именно поэтому цифра «9 лет» иногда всплывает в заголовках других изданий.

При этом законодательный запрет на сбор краснокнижных грибов обеспечивается периодическими рейдами правоохранительных органов с участием микологов. В частности, в 2026 году такие рейды прошли в нескольких регионах, включая Подмосковье, Ленинградскую область и Приморский край. Соответственно, за сбор редких грибов действительно может грозить административное или уголовное наказание.

Новое с 1 сентября 2026: региональные штрафы

В отдельных субъектах РФ в сентябре вступят в силу собственные меры наказания за сбор грибов, внесённых в региональные Красные книги. Например, в Ярославской области штраф 3–5 тысяч рублей будет грозить физлицам, 20–40 тысяч — для должностных лиц, 80–120 тысяч — для юрлиц. В Сахалинской области: 2,5–5 тысяч рублей — для физлиц, 15–20 тысяч — для должностных лиц, до 1 млн — для юрлиц. В Подмосковье местным жителям за сбор редких грибов может грозить от 1 до 3 тысяч рублей, от 20 до 30 тысяч для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч для юрлиц.

При этом перечень регионов, вводящих собственные штрафы, может пополняться. Поэтому необходимо уточнять перечень запрещённых для сбора грибов в вашем регионе.

Грибы, изменяющие сознание: уголовная ответственность

Отдельная и очень серьёзная тема — грибы, содержащие наркотические вещества. Псилоцибин, псилоцин и их производные. В просторечии — «психоделические» или психоактивные грибы.

Сбор таких грибов может быть приравнен к незаконному приобретению наркотиков. Статья 228 УК РФ. Штраф до 40 000 рублей, либо ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

Важно отметить, что правовая квалификация зависит от конкретных действий и обстоятельств, а не только от самого факта нахождения гриба. Для таких случаев применяются нормы законодательства о наркотических средствах и уголовной ответственности за незаконный оборот, хранение, приобретение или выращивание соответствующих объектов.

Хранение и переработка — те же санкции.

Культивирование (выращивание) — статья 231 УК РФ. Если вырастили в крупном размере (для некоторых видов это всего 2–4 экземпляра), то до 8 лет лишения свободы.

Риск огромный. При этом внешне такие грибы легко спутать с обычными — они не светятся, не издают запаха. Единственный безопасный вариант: не собирать грибы, в которых вы не уверены на 100%.

Лес закрыт на пожароопасный режим: штраф до 50 000 рублей

Штраф за сбор грибов в закрытом лесу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Astrid Gast

Весной и в начале лета во многих регионах вводят особый противопожарный режим. Например, в Татарстане такой режим действовал с 25 апреля по 11 мая.

Что запрещено:

разводить костры;

использовать мангалы, грили;

сжигать мусор и траву;

входить в лес — даже просто прогуляться.

Да, закон формально запрещает любое нахождение в лесу в этот период. Исключений для грибников нет.

Штрафы по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ:

для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Если вас поймали в закрытом лесу — штраф неминуем. Даже если вы не разводили костёр и вообще пришли только за лисичками.

Как узнать, действует ли режим? Следите за новостями регионального Управления МЧС. Обычно предупреждения публикуют в СМИ, рассылают через SMS и push-уведомления.

Что можно собирать без риска?

На участках, не имеющих особого охранного статуса и не подпадающих под специальные ограничения, граждане обычно могут собирать обычные съедобные грибы для личного пользования. При этом необходимо учитывать региональные запреты и перечни охраняемых видов — особенно с учётом нового раздела про региональные штрафы выше. Собирать в большинстве случаев можно:

белые грибы;

подберёзовики, подосиновики;

лисички;

опята (осенние, летние);

маслята;

сыроежки (кроме краснокнижных видов);

подгруздки, волнушки, рыжики;

другие традиционные съедобные грибы.

Есть одно но: даже среди перечисленных могут оказаться редкие региональные виды. Например, в некоторых областях под охрану попал белый гриб сосновый. Или сыроежка золотистая. Важно помнить, что внешний вид гриба сам по себе не гарантирует его правовой допустимости к сбору: отдельные виды могут быть охраняемыми в конкретном регионе. Поэтому перед походом — хотя бы бегло изучите региональную Красную книгу.

Практические советы: как защитить себя и не нарушить закон

Совет первый. Изучите карту. Перед сбором проверьте, не находится ли место в границах ООПТ. Для этого лучше использовать официальные карты и сведения уполномоченных органов, а не только навигаторы.

Совет второй. Подпишитесь на МЧС. Рассылки о пожароопасном режиме приходят бесплатно. Проверьте, не введён ли в регионе особый противопожарный режим и какие именно ограничения он устанавливает. Увидели, что лес закрыт, — перенесите поход на другой день или неделю.

Совет третий. Скачайте фотографии краснокнижных грибов. Заранее ознакомьтесь с официальным перечнем охраняемых грибов своего региона. Пока идёте по лесу, сверяйтесь — а не этот ли странный гриб у вас под ногами?

Совет четвёртый. Не берите незнакомые грибы. Даже если они выглядят аппетитно. Исключение — вы абсолютно уверены, что это не краснокнижный и не психоактивный вид.

Совет пятый. Если вас остановил инспектор — действуйте спокойно и вежливо. Объясните ситуацию. Если вы ошиблись по незнанию, а не из злого умысла, наказание, скорее всего, ограничится предупреждением или минимальным штрафом. Правда, отсутствие умысла автоматически не снимает ответственности: итоговая квалификация зависит от конкретных обстоятельств дела.

Совет шестой. Сфотографируйте гриб перед тем, как срезать. Если возникнут вопросы, у вас будет доказательство, что вы не знали о его статусе (например, гриб выглядит как обычный). Но лучше, если вы сомневаетесь в правовом статусе гриба, не срезать его до выяснения вида и статуса по официальным источникам.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли собирать грибы в национальном парке?

В большинстве случаев это запрещено. Национальные парки приравнены к заповедникам, и сбор грибов здесь может быть запрещён режимом охраны конкретной территории. Ориентироваться нужно на правила именно этой ООПТ.

Какой штраф за боровик из Красной книги?

Если гриб действительно относится к охраняемому перечню, может наступать административная ответственность по статье 8.35 КоАП РФ, а при наличии предусмотренных законом признаков — уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ. Если это именно краснокнижный вид — административный штраф составит от 2500 до 5000 рублей. При умысле — уголовная ответственность до 4 лет лишения свободы.

Можно ли собирать мухоморы?

Да, если они не занесены в Красную книгу вашего региона. Мухоморы не содержат наркотических веществ, но они ядовиты. Собирать их для личного использования закон не запрещает. Зачем? Эксперты предупреждают: лечебные свойства мухомора не доказаны, а риск отравления высок. Так что сам по себе род мухоморов не означает запрет на сбор, но нужно учитывать региональные перечни охраняемых видов и не путать ядовитость с юридическим запретом — а вот отличить мухомор от съедобного гриба на глаз поможет наша статья про [бледную поганку](ССЫЛКА: вставить после публикации — «Бледная поганка: как распознать»).

Какие грибы относятся к наркотическим?

К правовым ограничениям относятся грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин; их сбор, хранение и оборот могут влечь ответственность по нормам о наркотических средствах.

Что делать, если вас остановили в лесу при пожароопасном режиме?

Нужно спокойно выяснить, какие именно ограничения действуют в вашем регионе и на каком основании. Размер ответственности зависит от конкретного режима и от того, было ли нарушение установленного запрета.

Что изменится в штрафах за грибы с 1 сентября 2026?

С 1 сентября 2026 года в ряде регионов вступят в силу штрафы за сбор краснокнижных грибов. Например, изменения затронут Московскую, Сахалинскую и Ярославскую области.

За какой гриб реально можно получить уголовный срок?

За сбор редкого гриба мацутакэ россиянам может грозить уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

Штраф грозит, только если знал, что гриб краснокнижный?

Нет, наказание человек может понести, даже если он не знал, что конкретный гриб внесён в Красную книгу.

Заключение/Чек-лист

Перед каждым походом в лес задайте себе четыре вопроса.

Вопрос первый. Я проверил, что лес не закрыт на пожароопасный режим? Да/Нет.

Вопрос второй. Я посмотрел на карте, что это не заповедник и не нацпарк? Да/Нет.

Вопрос третий. Я знаю, как выглядят краснокнижные грибы моего региона? Да/Нет.

Вопрос четвёртый. Я уверен, что гриб, который я срезаю, безопасен с юридической точки зрения? Да/Нет.

Если хотя бы на один вопрос ответ «нет» — лучше воздержаться от сбора.

Авторы Альмир Хабибуллин